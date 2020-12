Tanto a anorexia quanto a bulimia exigem tratamento imediato

Já convivi esporadicamente com uma jovem bonita, de boa família, paparicada pelos pais, que sofria de bulimia. Você já deve ter ouvido falar de anorexia e bulimia. Elas atingem principalmente as mulheres, especialmente na faixa dos 12 aos 25 anos. Mas os homens não estão de fora. Eles correspondem a 10% dos casos. Amplamente retratadas em filmes e novelas, essas doenças são ainda mais comuns na vida real. A característica em comum inegável é que as duas enfermidades estão ligadas ao medo de engordar e, por isso, são caracterizadas como distúrbios alimentares. Já convivi esporadicamente com uma jovem bonita, de boa família, paparicada pelos pais, que sofria de bulimia. Você já deve ter ouvido falar de anorexia e bulimia. Elas atingem principalmente as mulheres, especialmente na faixa dos 12 aos 25 anos. Mas os homens não estão de fora. Eles correspondem a 10% dos casos. Amplamente retratadas em filmes e novelas, essas doenças são ainda mais comuns na vida real. A característica em comum inegável é que as duas enfermidades estão ligadas ao medo de engordar e, por isso, são caracterizadas como distúrbios alimentares.





Os padrões, às vezes, inatingíveis de beleza e magreza para boa parte das pessoas podem impulsionar a adoção de práticas que nem sempre são as mais saudáveis. Na internet, existe o acesso a milhares de conteúdos sobre dietas e dicas de exercícios, mas que nem sempre funcionam para todos os tipos de corpo e organismo. É aí que surgem os distúrbios alimentares: silenciosos, mas perigosos. Inclusive, a anorexia é a doença psiquiátrica que mais registra mortes.





A principal diferença entre a anorexia e a bulimia está no quadro sintomático. Comer muito pouco ou não comer identifica a anorexia nervosa. Ela é caracterizada pela perda de peso excessiva em um curto período de tempo, devido à falta da alimentação. O índice de massa corporal fica abaixo de 17,5 e vem acompanhado de desnutrição. O distúrbio também afeta a fertilidade, interrompendo a menstruação das mulheres. Mas esse não é o maior problema. A desnutrição gerada pode levar à morte, devido ao risco de ocasionar falência de órgãos, parada cardíaca ou insuficiência renal, entre muitos outros problemas.









Comer e depois se arrepender é a característica da bulimia. O indivíduo geralmente está no seu peso normal ou um pouco acima, mas sofre de compulsão alimentar. Ele cede à compulsão com frequência, comendo mais do que o necessário, o que gera arrependimento seguido de vômitos forçados ou uso de laxantes. Neste caso, não há perda de peso evidente, pois o corpo ainda consegue absorver parte dos nutrientes. Mas isso não ameniza as consequências: fraqueza, dores no estômago, tontura e diarreia, entre outros.





Tanto a anorexia quanto a bulimia exigem tratamento imediato para minimizar os danos. Muitas vezes, ele é complexo e envolve trabalho conjunto de diversos médicos, como o clínico geral ou o pediatra (no caso de crianças e adolescentes), nutricionista, psicólogo e psiquiatra. As formas de tratamento envolvem medicamentos, antidepressivos, dieta nutricional e terapia. Esses cuidados costumam ser eficazes na resolução do problema.





É preciso ter em mente que o corpo necessita de nutrientes para seu bom funcionamento. Durante o dia, ele realiza processos, como a queima de energia, que necessita de açúcares (por isso, sim, o carboidrato é fundamental para sobrevivência). Se ele não encontrar esses nutrientes, terá que retirar de outras partes do organismo (como o cálcio dos próprios ossos) ou ocasionará sintomas como a fraqueza, por sua carência.





Por isso, é importante se alimentar corretamente. Seguindo uma dieta balanceada e personalizada. Conversar com um nutricionista sobre os objetivos estéticos relacionados à dieta e exercícios pode ser uma forma de evitar distúrbios alimentares e levar uma vida mais saudável.