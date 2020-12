Natal da jornada brinquedos entregues

Marina de la Riva, Pedro Lazaro e a criativa Mary Arantes, que faz aniversário hoje (foto: marcos vieira/em/d.a press)





A equipe da Jornada Solidária Estado de Minas conseguiu reunir um número significativo de voluntários, e em dois dias embrulharam e etiquetaram os 1,5 mil brinquedos que serão presenteados às crianças das creches. Na quinta-feira, as mais de 170 caixas foram entregues nas 13 creches assistidas. Cada creche entrará em contato com as famílias para buscarem os presentes. Essa ação só foi possível graças à grande participação de várias empresas e pessoas físicas com a adesão às cotas da campanha da Jornada para a realização do Natal da Jornada em casa.

NATAL

cancelado





Depois de um ano de reclusão, apesar de ainda tomar todas as precauções, a decoradora Tânia Salles estava bem animada para o fim de ano. Há duas semanas, abriu sua casa para receber seu restrito grupo de amigas para a confraternização natalina, com direito a amigo-oculto e tudo mais. E ela já estava organizando a tradicional Festa de Natal que ela e o marido, Georges Perona, fazem questão de dar todo ano. porém, com o aumento de casos de Covid-19 o casal preferiu cancelar o encontro, e suspendeu tudo.





ANIVERSÁRIO DE BH

no Memorial Vale





Saraus literários e musicais, shows, teatro, exposições e bate-papo sobre dança estão ocorrendo no Memorial Vale desde o dia 8, e a programação especial vai até terça-feira, comemorando os 123 anos de Belo Horizonte e os 300 anos de Minas Gerais. Ontem, foram transmitidos quatro episódios da Rádio memorialística, que narraram a história de Minas Gerais desde a sua exploração econômica inicial até a fundação da capital (www.instagram.com/memorial.vale/). Até o dia 15, tem outras direções: Narrativas dissidentes, com Rafael Bacelar; hoje, às 11h, tem live do músico Chico Lobo com o show Sertão em mim; às 18h, Cid Ornelas apresenta o show Seja qual for a estação. Amanhã, tem sarau literário. Mais informações em www.memorialvale.com.br.





CONCERTO

natalino





O projeto Música no Hospital, idealizado pelo Instituto Mário Penna e Espaço de Cultura e Arte(ECA), dá continuidade às ações realizando o Concerto Natalino com o trio Ad Libitumm, formado pelo pianista Ricardo Matosinho, pelo barítono Pedro Vianna e pela cantora solista Fabíola Protzner. A apresentação será dia 21, segunda-feira, às 10h30, no jardim do Hospital Luxemburgo, com transmissão pelo Instagram e Facebook do ECA (@ecabh) e do Instituto Mário Penna: YouTube,

Facebook e Instagram (@institutomariopenna). A proposta é contribuir na recuperação dos pacientes e na humanização do ambiente hospitalar. O projeto é destinado àqueles que estão internados, seus familiares, visitantes e toda a equipe técnica do hospital.

VELHOS

Mais respeito, por favor





No disse me disse em que se transformou qualquer assunto referente às minorias, faltava entrar em cena a turma da terceira idade – quase esquecida. Pois, agora, ganhou força o movimento para enfrentar algo chamado ageísmo – que é a discriminação contra pessoas idosas . Traduzindo, isso quer dizer uma espécie de bullying envolvendo pessoas por causa da idade ou apenas uma interpretação errônea do que é ser velho. Por exemplo: insistir na imagem da velha de antigamente, na cadeira de balanço fazendo tricô, quando atualmente quase todas são superativas e modernas, pode ser considerado ageísmo. O termo foi cunhado pelos americanos há anos, mas só agora está virando bandeira dos mais âgées.





NOVOS

MODOS





Sai celular, entra megafone.

Uma cena em restaurante bacana frequentado por políticos e empresários, duas mesas vizinhas são ocupadas por duas mocinhas em horário de almoço. Logo que se reconhecem, começam um bate-papo a distancia sobre tudo imaginável – desde quem perdeu o emprego na firma até quem está namorando quem. Só faltou pedir um megafone. Encerrado o assunto, o garçom traz as contas para cada uma delas, pagam separadamente – mas saem juntas do local caladas. Deve ser uma nova etiqueta social – ou simples descanso do celular.

Arte e

solidariedade





A exposição fotográfica Dual – Do caos à essência, das mineiras Daniela Braga e Juliana Lima, que ocorre até 20 de dezembro, de quarta a domingo, das 18h às 22h, no salão circular do espaço Avantgarde, em Belo Horizonte, além de usar a arte para refletir sobre a pandemia que transformou o mundo vai beneficiar instituições filantrópicas. A mostra, que reúne 18 imagens de bailarinos clicados durante um ensaio fotográfico, usando máscaras feitas por artistas mineiros renomados, exclusivamente para a exposição, vai destinar todo o valor arrecadado com o leilão das máscaras e da primeira tiragem das obras fotográficas para a Base Colaborativa e para a Associação Mineira de Reabilitação (AMR). Para visitar o espaço, os interessados poderão adquirir os ingressos no www.sympla.com.br/dual-do-caos-a-essencia__1024600. Como medidas de proteção contra a COVID-19, no local serão utilizados máscaras e álcool em gel. Além da medição de temperatura, será adotado o distanciamento entre as pessoas.





FUMEC

forma Moda

Apesar do ano atípico e difícil, a Fumec mantém o Fumec Forma Moda. Segundo o coordenador do curso de moda da faculdade, Antônio Fernando Batista dos Santos, este ano o evento será totalmente on-line, ao vivo, dia 19. Será uma apresentação dinâmica, com muita informação de moda, além de atrações surpresas.





VACINA

esperada

Segundo pesquisa realizada pela Hibou Monitoramento, em parceria com a Score Groupe, o maior desejo dos brasileiros para 2021 é tomar a vacina contra o coronavirus, para retomar a vida normal. Apesar disso, algumas pessoas pretendem esperar para ver a reação da vacina em outras pessoas antes de se vacinar. Por outro lado, tem muita gente dizendo que se a vacina demorar a chegar em BH, vão a São Paulo se vacinar e ficar livre do risco da contaminação.





CCBB EDUCATIVO

de volta

Com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de portas abertas novamente ao público, o CCBB Educativo também retoma suas atividades. Algumas estão disponíveis presencialmente, como é o caso do Lugar de Criação e as visitas mediadas, incluindo opção em libras. Outras opções, como os cursos Transversalidades, Laboratório de Crítica e Processos Compartilhados, e os encontros do programa Múltiplo Ancestral, assim como as visitas Com a Palavra, serão oferecidas on-line. Com essa programação híbrida, mais pessoas podem aproveitar as atrações. Mais informações e inscrições no site www.ccbbeducativo.com.





COSTURA

Luxo à mineira

Com a constatação da existência de ‘bolsões de riqueza’ na capital e cidades próximas à região metropolitana (assunto que já comentamos aqui algumas vezes), as marcas internacionais de alto luxo estão de olho no nosso mercado. Consta que um espaço na área do Belvedere está sendo preparado para receber um mall ultraluxo, exclusivíssimo, somente com grifes francesas de alto prestígio. Além de realizar vendas diretas, também será uma vitrine para fazer os pedidos virtuais.

Francisco Santoro e o cônsul da Itália, Dario Savarese (foto: Divulgação)





MODA

Link Minas/Itália

A moda mineira gera interesses cada vez mais amplos. E foi esse o motivo de encontro do consultor de moda Francisco Santoro com o cônsul da Itália, Dario Savarese, que pretende intensificar os contatos do seu país com esse segmento criativo em Minas. Na pauta, um maior conhecimento do setor por aqui, inclusive visitando fábricas, e a boa vontade em promover integração com os italianos – tanto na cooperação técnica quanto no intercâmbio estratégico. A considerar a intensa conexão cultural Minas/Itália, que data do início da capital. O encontro consular teve apoio da vice-governadoria do Estado, representada por Thiago Almeida.

FEIRAS

Datas prorrogadas





O risco de aumento da pandemia e a ampliação das restrições sanitárias pelo governo paulista levaram os organizadores das feiras (vendendo as coleções de sapatos, bolsas & vestidos para o inverno 2021) previstas para janeiro a adiar seus eventos. O primeiro deles foi a Couromoda. Seguindo os passos, as feiras paralelas (como a turma de Nova Serrana) também adiaram suas feiras. Já os salões Novo Showroom e Contemporâneo passaram para a última semana do mês. Mas quem acertou em cheio foi o salão Casamoda, que manteve o seu salão em novembro – com tremendo sucesso de vendas e bom prazo para as entregas – e, também, renovou sua cartela de grifes.

PÁSSAROS

Voo sem asas





O triste tráfico de animais é motivado pela própria lei feita para protegê-los. A tardia conclusão é dos próprios ambientalistas, lembrando que tal e qual acontece com as drogas também ocorre com os bichos comercializados . Traduzindo: os obstáculos para regularizar o comércio são tantos que fica mais barato e rápido traficá-los. E como as punições são brandas, preferem correr o risco. Foi preciso haver um aumento exponencial do negócio ilegal para os especialistas entenderem um antigo ditado: quando se aperta demais, a massa sai entre os dedos.

POR AÍ...





O casal de empresários Sônia e Manoel Rocha felizes da vida com o nascimento da Ana Francisca, a segunda neta da família. Filha de Raquel e Bernardo Sebastião, a menina foi recebida pela irmã, Maria Eduarda, com direito a vídeo nas redes sociais mostrando o carinho fraternal.





Surpresa das boas foi encontrar no mix de louças da Camicado uma linha feita pelas mulheres do Vale do Jequitinhonha. Além de lindas e práticas, também saíram com tecnologia agregada no tratamento e queima do barro, mais fino e resistente. Vale a pena conferir.





A Mr. Cat fez collab com as estilistas Andrea Marques, Isabela Capeto e Julia Gastin. O mote foi a releitura da espadrille ‘Pabi’, cada uma delas pensando um detalhe ou modelo novo. A produção, impecável, das fotos do assunto, ficaram por conta da The Black Haus.





O Centro Cultural Banco do Brasil abriu expô sobre a influência italiana na arquitetura da capital – algo presente em várias edificações residenciais e oficiais datadas do século passado. São fotografias + comentários sobre o assunto. Visitas agendadas ou pelas redes sociais.





A Alphorria acaba de lançar seu e-commerce. A plataforma foi estudada e construída para gerar a melhor experiência possível no momento da compra.