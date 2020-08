Uma coisa que quem aprecia a área já sabe: a busca por peças antigas, barrocas ou representativas de épocas mais tradicionais já não está mais em alta. Quem não se lembra da Rua Itapecerica, onde era possível encontrar móveis do tempo da criação da capital? De lá, trouxe muita coisa para minha casa, assim como de outros antiquários que existiam na Praça Marília de Dirceu e até na Rua Pernambuco. Tudo isso parece que ficou no passado, o que existe hoje é o modernismo, a atualização de tudo. Mesmo que o resultado seja quase sempre o mesmo, as semanas de abertura de exposição de casas decoradas deixam isso bem claro.Os ambientes são quase sempre uma repetição.

Com foco no bem-estar, plantas estarão a todo vapor e o contato com a natureza veio para ficar (foto: Simonetto/DIVULGAÇÃO)





Este é o mundo atual, que faz com que o início de uma década sempre traz um ar de novidade, que por vezes acaba sendo traduzido no modo como as pessoas se vestem, na linguagem que utilizam e até mesmo nas escolhas para a decoração dos mais diversos ambientes. Normalmente, essas mudanças são bem visíveis, basta analisar a diferença entre os estilos dos anos 1970, 1980, 1990, 2000 ou 2010 para perceber. Depois de avaliar o que esteve em voga nos últimos anos e as principais novidades do mercado, os arquitetos já têm algumas apostas para esta nova década. Pensando nisso, a Simonetto, empresa paulista com mais de 30 anos de experiência em móveis planejados, trouxe algumas dicas que apontam o que estará em alta. Faz um pré-lançamento, como acontece com os desfiles de moda. Vamos lá:

• Maximalismo: na última década o minimalismo foi fortíssimo, estando muito presente nos ambientes. Agora, o maximalismo chega para contrapô-lo e criar um equilíbrio. Bruno Garcia de Athayde, arquiteto da Simonetto, fala que não se deve deixar um de lado e usar apenas o outro, e sim usá-los ao mesmo tempo. "O maximalismo traz singularidade e ousadia para o ambiente, criando algo mais alegre e mais a cara da pessoa, por isso continuará fazendo tanto sucesso. Porém, é necessário equilibrá-lo com o minimalismo para não carregar muito o cômodo, pensando na organização e circulação."





• Inspiração abstrata: o abstracionismo voltará com tudo, prometendo brincar com a aparência interna do recinto. Apesar de evitar cores muito gritantes, o mix de estampas e colagens, principalmente em paredes, tornará o espaço mais sofisticado e ousado ao mesmo tempo. A melhor forma de fazer isso é a partir de azulejos estampados e/ou coloridos, aplicando em apenas uma parede, de forma que não brigue com o estilo predominante.





• Design Thinking: o Design Thin- king é pensar na casa ideal para cada um, priorizando o conforto e a prioridade das pessoas. Antigamente, o estilo vinha antes de tudo, com a beleza do ambiente sempre em primeiro lugar. Agora, a importância de colocar a praticidade e o aconchego em primeiro lugar aparece. A arquitetura será pensada, agora, para quem faz uso dela, facilitando a vida do morador e deixando uma área agradável.





• Estilo americano: a integração de espaços diferentes como cozinha, sala de estar e sala de jantar veio para ficar. Esse estilo traz cores como branco, tons pastel e cinza claro para móveis como uma bancada, que serve de mesa e ilha para o fogão, por exemplo. Já nos pisos e outros móveis, a madeira se faz presente.





• Tropicalismo: as plantas estarão a todo vapor nesta nova década. Com o bem-estar como base, o contato com a natureza está aqui para ficar. Essa tendência vem fortíssima para os próximos anos. "O tropicalismo vem com a alta das ‘selvas urbanas’, e terá vários formatos e cores diferentes. Papéis de parede com plantas e elementos de brasilidade, e até plantas de verdade, em pequenos pontos, como vasos menores em cima de mesas ou maiores em diversos lugares. Tudo isso estará na moda em decoração nos anos 2020.