Após confinamento, Balmain lança coleção sustentável

Coleção Resort 2021 da maison é inspirada no espírito rebelde de Lady Diana e na pretty woman Julia Roberts (foto: Balmain/divulgação)

Olivier Rousteing, estilista da Balmain, explica, em carta, como será a próxima coleção da grife: “Até o início do isolamento, sempre acreditei que era preciso estar presente fisicamente no estúdio e trabalhando com minha equipe para criarmos uma coleção. Após tantos anos e tantas coleções trabalhando juntos, acabei dependendo muito de seus talentos, habilidades, ideias inovadoras e opiniões honestas. Então, de repente, ter que descobrir uma nova maneira de trabalhar, na mesa de minha cozinha, das intermináveis chamadas de Zoom, definitivamente não foi fácil para nenhum de nós. Mas, no final, fiquei impressionado e, acima de tudo, muito orgulhoso do que minha equipe e eu fomos capazes de realizar.





Recentemente, reuni meu time e fomos para a Normandia para fotografar a Cruise Collection – a coleção que criamos 'juntos, ainda que separados' em inúmeras conferências digitais –; era muito mais do que apenas uma viagem para fora da cidade por um dia. Marcou o fim de um período estranho e difícil, pelo qual todos passamos e isso nos permitiu celebrar os sucessos que alcançamos, apesar de tantos desafios e dificuldades. Lá fora, sob o céu azul e a paisagem verde do campo, não estávamos apenas comemorando por estar juntos, estávamos também redescobrindo a alegria de poder viajar além do limite de 100 quilômetros do isolamento. Compartilhar o lindo ambiente e o clima com meus amigos e colegas fez parecer que, de alguma forma, conseguimos escapar do trabalho, da cidade e de todas as preocupações do passado para um momento especial, a sensação era de que estávamos participando de algum tipo de imagem perfeita de um piquenique comemorativo no campo.





A paisagem, sua vegetação e a propriedade aristocrática também eram o local perfeito para espelhar o espírito da coleção Cruise 2020 da Balmain. Grande parte da coleção é voltada para o encontro entre a aristocracia e o espírito rebelde da recém-solteira Lady Diana nos anos 1990, bem como o estilo de outro ícone da época, Julia Roberts, (particularmente durante o seu momento pretty woman). Naturalmente, aqueles que também se recordam da energia única daquele momento dos anos 1990 reconhecerão facilmente a padronagem marcante, tons pastel e a forte alfaiataria que percorrem essa coleção.





SUSTENTABILIDADE É com muito orgulho que toda a família da Balmain apresenta seus primeiros passos concretos em direção ao nosso objetivo de longo prazo de criar coleções verdadeiramente sustentáveis. A Caps Collection PS21, exclusivamente feminina, é composta por uma seleção de camisetas, moletons e moletons de algodão orgânico com Ecocert. Além disso, grandes esforços foram feitos para reduzir a pegada de carbono durante a fabricação e transporte dessas peças. Elas foram criadas em instalações com energia renovável. Todos os elementos, por menores que sejam, foram considerados: por exemplo, todos os produtos contam com sacolas plásticas compostas 100% de amido de milho, além de etiquetas de poliéster reciclado e etiquetas para pendurar feitas de barbante e papel reciclado das florestas manejadas de forma sustentável do Forest Stewardship Council.





Outra linha ecologicamente responsável de moletom, camiseta, blusa e calça feminina, produzida na Itália e em Portugal, conta com algodão orgânico e sacos de plástico certificados pela Oekotex, fabricados com 65% de plástico de origem biológica. A Balmain acredita que esses primeiros passos adiante, embora sejam apenas um começo, são de extrema importância para a maison. A nova realidade de hoje não apenas nos fez adaptar a novas formas de trabalhar, como também nos força a admitir que mudanças profundas não podem mais ser adiadas em quase todas as partes de nossas vidas.





Os meses de separação forçada parecem ter nos aproximado mais do que nunca, e muitos agora despertaram para um novo e poderoso senso global de solidariedade e propósito – cujos efeitos podem ser testemunhados nas ruas de todo o mundo hoje. À medida que progredimos de um momento inesperado e passamos a ter esperanças de progresso em movimentos longos e atrasados, mudanças de todos os tipos – desde a forma como nós apoiamos até a maneira de evitarmos danos adicionais ao meio ambiente – são imperativas.”