Uso de dispositivos eletrônicos exige cuidados na pandemia

Uso de dispositivos eletrônicos, como celular, exige cuidado, pois excesso pode desenvolver estresse visual ou CVS, síndrome decorrente de muitas horas com os olhos fixos nas telas digitais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Como diz bem a Bíblia: “A cada dia uma nova provação”. Estamos, portanto, vivendo em tempos mais do que bíblicos. A última provação que foi divulgada na semana que passou é que os micróbios do coronavírus podem entrar também pelos olhos. Fico então pensando como é que será essa nova máscara protetora – ou se os óculos seriam suficientes, porque, na linha de frente, eles já estão por causa do trabalho home office, reuniões, treinamentos, aulas e eventos on-line impostos pelo isolamento na pandemia, que estão aumentando o desconforto visual, deixando a visão embaçada em todas as faixas etárias. Como diz bem a Bíblia: “A cada dia uma nova provação”. Estamos, portanto, vivendo em tempos mais do que bíblicos. A última provação que foi divulgada na semana que passou é que os micróbios do coronavírus podem entrar também pelos olhos. Fico então pensando como é que será essa nova máscara protetora – ou se os óculos seriam suficientes, porque, na linha de frente, eles já estão por causa do trabalho home office, reuniões, treinamentos, aulas e eventos on-line impostos pelo isolamento na pandemia, que estão aumentando o desconforto visual, deixando a visão embaçada em todas as faixas etárias.





Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, de São Paulo, a boa notícia é que não se trata de aumento do grau dos óculos ou lente de contato como muitos acreditam ao buscar por consulta. Na maioria dos casos é estresse visual ou CVS (computer vision syndrome), uma síndrome decorrente de muitas horas com os olhos fixos nas telas digitais. Três levantamentos feitos pelo médico no hospital mostram que o estresse visual nos dispositivos eletrônicos atinge 30% das crianças, 75% dos jovens e adultos com até 40 anos de idade e 90% dos que já passaram dos 40. Os principais sintomas são sensação de areia nos olhos, visão embaçada e dor de cabeça.





Queiroz Neto afirma que, independentemente da idade, o primeiro sintoma é sensação de areia nos olhos e visão embaçada, que faz quem usa óculos para corrigir miopia, hipermetropia ou astigmatismo acreditar que o vício refrativo aumentou. “A visão embaça porque na frente dos dispositivos movimentamos pouco o globo ocular e piscamos quatro vezes menos – entre 5 a 6 vezes/minuto, contra 20/minuto normalmente. Isso resseca a lágrima e causa sensação de areia nos olhos”, explica. Outro fator importante são os 16,7 milhões de cores geradas pelas telas dos equipamentos. A grande variação de luminosidade sobrecarrega o esfíncter iriano, musculatura que regula a entrada de luz até a retina, onde são formadas as imagens.





Entre crianças até 8 anos de idade, quando os olhos completam seu desenvolvimento, o excesso de esforço visual para perto, devido ao uso de dispositivos eletrônicos por mais de 2 horas consecutivas, somado a esta variação na luminosidade dos equipamentos e à falta de exposição ao sol, que controla a progressão da miopia por ativar a produção de dopamina, são fatores que aumentam o risco de alta miopia, uma importante causa de perda da visão provocada por descolamento da retina, glaucoma e edema retiniano.





O oftalmologista complementa que a iluminação adequada também influi no estresse visual e na produtividade, independentemente do dispositivo utilizado e da idade. Isso porque enxergamos através da luz que penetra em nossos olhos. Entretanto, as alterações anatômicas do globo ocular a partir dos 40 anos tornam a iluminação ainda mais importante, salienta. Queiroz Neto explica que nessa faixa etária nosso cristalino perde o poder de acomodação, que é a capacidade de focar a toda distância, reduzindo a visão de perto. É a presbiopia que faz com que 100% das pessoas necessitem usar óculos de leitura em algum momento depois dos 40 anos.





A perda da flexibilidade do cristalino e dos músculos ciliares que sustentam esta lente interna do olho exige maior adaptação às mudanças de luminosidade. Por isso, a prevalência da síndrome da visão no computador atinge 90% da população nessa faixa etária. Queiroz Neto destaca que, a partir dos 50 anos, o cristalino começa a amarelar. É o processo da catarata, que nos faz precisar de três vezes mais iluminação aos 60 anos do que uma pessoa de 20 anos para enxergarcom a mesma nitidez.





O especialista ressalta que todo o nosso metabolismo é controlado por hormônios, que são produzidos conforme nossa exposição aos comprimentos de luz emitidos durante o dia e à noite, conhecido como ciclo circadiano. A tela do celular, do tablet ou do computador emite luz azul que é predominante durante o dia. Por isso, quando usamos esses dispositivos à noite enganamos nosso organismo, que pensa ser dia. Resultado: temos insônia devido à produção de hormônios que nos mantêm em estado de alerta e deixamos de produzir melatonina, hormônio indutor do sono. O médico explica que essas alterações hormonais levam ao envelhecimento precoce, que também antecipa a formação da catarata e expõe a retina a lesões que podem levar à perda permanente da visão. Por isso, as principais dicas do médico são: evitar o uso de qualquer equipamento durante a noite, usar filtro de luz azul nos equipamentos e óculos com lentes que filtrem a luz azul para reduzir o risco de catarata e degeneração macular.