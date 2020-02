Confira sete dicas sobre o consumo responsável de álcool

Para quem vai enfrentar os cinco dias de carnaval fazendo uma maratona de folia seguem algumas dicas para beber com inteligência e aguentar acompanhar – inteiro – toda a festa. Curtir com moderação é essencial para conseguir aproveitar o carnaval de forma equilibrada.





A Diageo, líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium, criou a plataforma on-line DRINKiQ – Beba com Inteligência, para tratar dos diferentes aspectos do álcool e oferecer as informações para que as pessoas possam fazer escolhas sobre seu consumo, incluindo a decisão de não beber.





Confira sete dicas para beber com inteligência neste carnaval:





1. O que importa é a quantidade

Álcool é álcool, independentemente do tipo de bebida – cerveja, vinho ou destilados. Portanto, o efeito no organismo é determinado pela quantidade ingerida e não pelo tipo de bebida (destilada ou fermentada). É importante verificar quantos gramas ou mililitros de álcool puro há em cada dose. Explicando: um copo de 330ml de cerveja, uma taça de 100ml de vinho ou uma dose de 30ml de bebida destilada – seja uísque, vodca, gin ou cachaça – contêm a mesma quantidade de álcool: 10 gramas.





2. Alimentação e hidratação

Antes de beber e enquanto estiver consumindo bebida alcoólica, devemos sempre comer e ingerir água. O consumo de alimentos diminui a velocidade com que o álcool é absorvido pela corrente sanguínea, mantendo-o no estômago por mais tempo. Beber água nos mantém hidratados. Se beber, nunca dirija.





3. Eliminação do álcool

Seja a bebida fermentada ou destilada, o corpo leva, aproximadamente, uma hora para processar uma dose de 10g de álcool de uma bebida. E é impossível acelerar seu processo de eliminação pelo organismo. Tomar banho frio, beber café e respirar ar fresco até podem ajudar a nos deixar mais alertas, mas não irão acabar com os efeitos do álcool nem nos deixar sóbrios.





4. Homens e mulheres processam o álcool de maneira diferente

Os efeitos da ingestão do álcool variam de pessoa para pessoa. Condições de saúde, quantidade ingerida, gênero (feminino ou masculino), idade e alimentação são alguns dos principais fatores influenciadores quando o assunto é metabolizar o álcool. O fígado é o órgão responsável por processar o álcool por meio de uma enzima chamada álcool desidrogenase, ou ADH. As mulheres, em geral, têm menos ADH, por isso elas sentem mais os efeitos do álcool do que os homens, mesmo se consumirem a mesma quantidade.





5. Menores de idade nunca devem consumir bebidas alcoólicas

O consumo precoce e indevido causa vários danos à saúde, comprometendo o rendimento intelectual, o aprendizado, a relação com outras pessoas, além de aumentar o risco de intoxicação, lesões e acidentes.





6. Se beber, nunca dirija

O álcool afeta o raciocínio, a coordenação motora e a visão; por isso, torna o consumidor impossibilitado de dirigir.





7. Fique atento: bebidas alcoólicas ilegais e/ou falsificadas são prejudiciais à saúde

A falta de informação sobre a procedência do produto, muitas vezes, pode indicar qualidade ruim e produção em condições anti-higiênicas e insalubres. Além disso, não são regulamentadas por órgãos responsáveis e podem estar associadas à atividade criminosa, prejudicando os negócios que funcionam dentro da lei. O importante é equilibrar na quantidade de bebida e não ficar de estômago vazio.

(Isabela Teixeira da Costa / Interina)