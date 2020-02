Bob Wildmann, Joel Mota e Sérgio Botrel no Torneio de 2019 (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)



Já estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas em benefício da Jornada Solidária, e o prazo termina em 6 de março. O valor é de R$ 190 para mulheres e R$ 240 para homens. Sócios do Minas Tênis Clube têm desconto especial. A disputa começa no dia 11, com finais marcadas para o dia 22. Durante a semana, os jogos serão em quadras particulares, e nos fins de semana as duplas se reunião no Minas Tênis Náutico Clube. Este ano, tem novidade na competição feminina: além das categorias Classe Aberta, A, B, C, D e E, foram criadas as categorias B+45 e C 45. Já na masculina continuam as mesmas: PRO AM 30 , 19 a 49 Até 3ª, 19 a 49 Até 4ª, 50 Até 3ª, 50 Até 4ª, 19 Até 5ª e Aberta, com

disputa por equipe.









HOMENAGEM

à mulher





Maria Dalva Couto Mendonça, mais conhecida por dona Dalva, fundadora da Forno de Minas, será a homenageada da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira (Ocim) em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado mundialmente em 8 de março. A empresária receberá o Colar da Mulher Inconfidente Mineira, que tem como objetivo reconhecer o trabalho de personalidades femininas que se destacam com serviços relevantes em benefício da história, cultura e meio ambiente. A homenagem será em 7 de março, às 19h, no Auditório Presidente Juscelino Kubitscheck, na Cidade Administrativa, em solenidade aberta ao público.





AMPLIAÇÃO

de Sommelieria





A Academia Mineira de Sommelieria, comandada por Jaqueline Oliveira e por Fabiana Arreguy, anuncia muitas novidades para este ano. Além do curso de sommelier de cerveja, totalmente reformulado e ampliado, com novos conteúdos, a escola vai oferecer também cursos nas áreas de café, queijo, água, cachaça, culinária básica e confeitaria. O biólogo Carlos Henrique Vasconcelos, mestre-cervejeiro da Hofbrau Haus em Belo Horizonte, se junta à dupla trazendo sua expertise nessa nova etapa. A Academia será ainda representante do Instituto Science of Beer em Minas Gerais, oferecendo os cursos de extensão Especialização em estilos e Tecnologia cervejeira.





CARNAVAL

na cabeça





Além da nova coleção Índia de cor ímpar, que chegou em janeiro para complementar o circuito do verão, Tetê Vasconcelos está movimentando a loja da Cila. Fez parceria com a label Maitê, especializada em adereços para carnaval, particularmente cabeças que casam muito bem com os bodies coloridíssimos que ela criou para a estação.

PRÊMIO

de arquitetura





O escritório da arquiteta mineira Cristina Menezes foi premiado no If Designer Award 2020. O projeto residencial Dream House ganhou o primeiro lugar na categoria arquitetura de interiores. Nesse ano, foram inscritos 7.298 trabalhos de 56 países, disputando o selo máximo de qualidade em design. O júri foi composto por 78 membros, especialistas independentes

do mundo inteiro.





MODA

VÍrus fatal





A crise do coronavírus mexe com a moda no mundo inteiro. Um exemplo é a mudança de agenda da Chanel, que iria repetir na China, em maio, o desfile que fez em Paris no final do ano. Foi cancelado. No resto do mundo, a indústria têxtil está sentindo a falta de insumos (principalmente corantes e fios) que são fornecidos (em altíssima percentagem) pela China. Se até março o problema do vírus não for amenizado, o setor sofre debacle em escala mundial. Nesse quesito, o Brasil sofre mais com a importação do tecido.





POLITICAMENTE

chato





Com tantas regras para tornar o carnaval politicamente correto, a folia vai perdendo a graça e tende a virar uma insossa quermesse paroquial. Exemplo disso foram as ‘instruções’ distribuídas aos blocos de Beagá para evitar fantasias racistas (até uma cigana seria ofensiva), enquanto a campanha ‘Não é não’ inibe, obviamente, até uma simples paquera. Sem contar a proibição de marchinhas antigas, com letras bem-humoradas, hoje tachadas como ofensas graves. Com tanta bobagem regulando a animação, é melhor ir para um retiro espiritual. Pelo menos, o risco de errar ali e ser levado preso é zero.

CAPITAL

dos bloquinhos





Com o crescimento dos bloquinhos nas maiores cidades do país, a comparação entre as cidades se tornou inevitável. São Paulo tem o maior número (quase 700, contra 500 e poucos de BH), o Rio tem os grupos melhor distribuídos por regiões e Belo Horizonte reinventou o assunto. Honra seja feita: o Jacaré e sua Banda Mole foram o sopro que manteve a brasa da folia acesa, quando todos achavam que o fogo momesco aqui havia se apagado para sempre. Fica a homenagem saudosa ao também fundador da banda e nosso colega de uma vida, o chargista Son Salvador.





BEIJA-FLOR

Toque mineiro





O mineiro Francisco Costa assina as fantasias da comissão de frente da escola de samba Beija-Flor, que desfila amanhã, segunda-feira, na Sapucaí. Um grupo de Nova York – onde mora e foi diretor criativo da Calvin Klein – vem para ver o artista passar. Ele lembrou sua saudosa mãe, dona Lita, que ajudava nas fantasias em Guarani, sua terra natal, próximo a Juiz de Fora.





POR AÍ...





O bloquinho da cantora Aline Calixto ganhou status de um dos três mais conhecidos fora de BH e mais procurados pela turma momesca. Nesta edição, a cantora foi vestida com uma fantasia criada pela grife Arte Sacra.





A São Paulo Fashion Week anunciou a data oficial da sua edição 49, entre os dias 26 e 28 de abril, e muitas novidades. Entre elas, eventos mensais irão preencher o calendário até outubro, quando ocorre a edição 50 e os 25 anos do evento, realizado semestralmente. Será entre 16 e 20 daquele mês.





O estilista Karl Lagerfeld será substituído por Christian Louboutin como patrono do beneficente Bal de la Rose 2020, promovido pelos príncipes de Mônaco desde 1954.