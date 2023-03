Como identificar um câncer de mama inflamatório

(foto: Pixabay)



O câncer de mama inflamatório é raro e representa de 1% a 5% dos cânceres de mama. Embora seja frequentemente um tipo de carcinoma ductal invasivo, difere de outros tipos de câncer de mama em relação aos sintomas, prognóstico e tratamento. É considerado um câncer bastante agressivo e pode se desenvolver muito rapidamente. Daí a importância de um diagnóstico precoce e correto, para que o melhor tratamento disponível possa ser instituído com celeridade. O câncer de mama inflamatório apresenta sintomas de inflamação, como inchaço e vermelhidão que são provocados por células cancerígenas que bloqueiam os vasos linfáticos na pele, fazendo com que a mama fique distendida e inchada.





Vermelhidão ou outra alteração na cor da pele da mama, inchaço de um lado e/ou erupção cutânea que aparece rapidamente – às vezes literalmente durante a noite – são os sintomas característicos do câncer de mama inflamatório.





Como distinguir a erupção do carcinoma inflamatório de condições benignas?

Temos que ficar atentos porque nem todas as erupções cutâneas são iguais. E nem sempre o carcinoma inflamatório se manifesta com uma erupção cutânea. Às vezes, podemos apenas identificar os poros da pele da mama com muita clareza porque eles parecem exagerados devido ao inchaço. Ou há vermelhidão ou algum outro tipo de descoloração de um dos seios. A erupção cutânea associada ao câncer de mama inflamatório também pode variar na aparência com base no tom de pele da paciente acometida. A cor varia de escura ou até roxa em algumas mulheres, em vez de vermelho, não havendo uma mudança de pele que seja igual para todas as pacientes.





Quais características distinguem uma erupção inflamatória do câncer de mama de outros tipos?

A velocidade é um fator. O câncer de mama inflamatório é bastante agressivo e pode se desenvolver muito rapidamente. Portanto, se houver uma mudança marcante no tamanho da mama ou em sua cor ou textura ao longo de algumas semanas – ou mesmo alguns dias ou horas – deve-se avaliá-la imediatamente.





Além disso, embora algumas mulheres descrevam a erupção como começando pequena - ou mesmo parecida com uma picada de inseto - ela geralmente envolve a maior parte da mama em um período de tempo muito curto. Portanto, uma erupção cutânea em expansão também merece atenção imediata.





Existem outras condições que podem causar erupções na mama?

Sim. A mastite é a principal. É bastante comum durante a amamentação, muitas pessoas tendem a assumir que o câncer de mama inflamatório é apenas uma infecção. É muito confundido com mastite e abscessos porque a maioria dos profissionais de saúde nunca viu câncer de mama inflamatório antes. Eles tendem a errar, tendendo a atribuir a erupção a condições benignas. Por isso a importância de uma avaliação especializada por um mastologista.





Felizmente, o número de pessoas diagnosticadas com câncer de mama inflamatório a cada ano é pequeno, especialmente se comparado ao de outros tipos de câncer de mama. E a maioria das pessoas que percebem mudanças em seus seios não terá câncer de mama.





Como se evitar um diagnóstico tardio do câncer inflamatório de mama

Muitas vezes, pode ser difícil distinguir o câncer de mama não inflamatório do câncer de mama inflamatório, pois ambos podem causar vermelhidão na mama e alterações na pele que podem passar despercebidas. Mas se uma mulher notar mudanças muito rápidas em um ou ambos os seios, deve procurar um médico especialista dentro de duas semanas. Embora um curto período de antibióticos não seja irracional quando a suspeita de câncer de mama inflamatório é baixa, é importante a solicitação de uma imagem da mama ou mesmo uma biópsia se os sintomas não forem totalmente resolvidos em menos de duas semanas.