Câncer de mama em mulheres mais jovens

O risco de uma mulher ser diagnosticada com câncer de mama aumenta com a idade. No entanto, o risco de um resultado terapêutico desfavorável é maior para as mulheres que são diagnosticadas em idade jovem. Embora apenas 7% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama tenham idade inferior a 40 anos, muitos desses cânceres são letais.





As pacientes nessa faixa etária geralmente passam por tratamento intenso, mas a despeito das medidas terapêuticas instituídas, ocorre a disseminação da doença com o desenvolvimento de metástases. Adicionalmente, pacientes mais jovens com câncer de mama são mais propensas a desenvolver tumores metastáticos no cérebro.





Usualmente, essas metástases são tratadas com radioterapia e tratamento sistêmico, mas apesar de serem controladas temporariamente, acabam por progredir e provocar o óbito das pacientes.





Os pesquisadores têm lutado para entender a natureza mais agressiva do câncer de mama em mulheres jovens. Mais recentemente, um estudo coordenado pela investigadora sênior Patricia Steeg, Ph.D., e sua equipe, realizado em animais, identificou uma provável causa.





A principal diferença entre pacientes jovens e idosas parece estar menos relacionada às próprias células tumorais e ao microambiente tumoral no qual essas células viajam e crescem. As evidências do estudo, publicadas na prestigiada revista científica Clinical Cancer Research, sugeriram que um sistema imunológico mais jovem tolera com menos restrições o desenvolvimento de metástase do câncer de mama para o cérebro, enquanto que um sistema imunológico mais idoso torna o cérebro menos hospitaleiro para a migração cerebral de células do câncer de mama.





Para investigar se células cancerígenas idênticas se comportam de maneira diferente em animais jovens do que em animais mais velhos, Steeg e equipe injetaram células humanas de câncer de mama em camundongos de diferentes idades e, em seguida, monitoraram esses camundongos, de acordo com o desenvolvimento de metástases.





Os camundongos em seus experimentos desenvolveram um número semelhante de tumores metastáticos em seus fígados e pulmões, independentemente da idade. Mas a situação era diferente no cérebro. A equipe de Steeg encontrou até quatro vezes mais metástases no cérebro de animais jovens do que em mais velhos.





A equipe rastreou esse efeito para diferenças relacionadas à idade no sistema imunológico. Eles descobriram que em animais jovens, o cérebro contém mais macrófagos e micróglias infiltrantes – células imunes, capazes de combater tumores e protegê-los, dependendo das circunstâncias. Macrófagos e micróglias não eram apenas mais abundantes nos cérebros de animais jovens, mas também se comportavam de maneira diferente.





De acordo com os experimentos da equipe, no cérebro de animais jovens, essas células imunológicas promovem a sobrevivência de células cancerígenas metastáticas.





Com base nas descobertas de sua equipe, Steeg está otimista de que modificar o ambiente imunológico pode ajudar a evitar metástases cerebrais em pacientes jovens com câncer de mama. Os camundongos jovens em seus experimentos desenvolveram significativamente menos metástases cerebrais quando receberam uma droga que reduziu macrófagos e micróglia, tornando o ambiente imunológico em seus cérebros mais parecido com o de camundongos mais velhos.





Eles conseguiram isso inibindo um regulador do sistema imunológico chamado receptor do fator 1 estimulador de colônias. Steeg espera que uma abordagem semelhante possa beneficiar pacientes jovens com câncer de mama, e ela começou a investigar potenciais candidatas para estudos clínicos.