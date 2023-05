Balanço das companhias abertas superam as expectativas no trimestre

816

Petrobras e as novas regras do jogo O preço dos combustíveis é uma fixação dos presidentes brasileiros. Como ele gera impactos diretamente na inflação, controlar na marra a cotação da gasolina e do diesel costuma ser uma tentação irresistível. Em seus quatro anos de governo, Jair Bolsonaro reclamou sem parar dos valores praticados pela Petrobras. Para reduzi-los na marra, trocou mais de uma vez o chefe da petrolífera, mas eles quase nunca levaram suas lamúrias em consideração. Já Lula agiu de um jeito diferente: mudou as regras do jogo, obviamente com a anuência de Jean Paul Prates, atual presidente da Petrobras, eliminando a paridade internacional para a definição dos valores. O preço dos combustíveis é uma fixação dos presidentes brasileiros. Como ele gera impactos diretamente na inflação, controlar na marra a cotação da gasolina e do diesel costuma ser uma tentação irresistível. Em seus quatro anos de governo, Jair Bolsonaro reclamou sem parar dos valores praticados pela Petrobras. Para reduzi-los na marra, trocou mais de uma vez o chefe da petrolífera, mas eles quase nunca levaram suas lamúrias em consideração. Já Lula agiu de um jeito diferente: mudou as regras do jogo, obviamente com a anuência de Jean Paul Prates, atual presidente da Petrobras, eliminando a paridade internacional para a definição dos valores. Vale lembrar que não é a primeira vez que o PT recorre a medida similar. Entre 2014 e 2015, a então presidente Dilma Rousseff achou razoável administrar os preços dos combustíveis. Não custa lembrar: naqueles dois anos, a empresa acumulou prejuízos bilionários. Como será agora?





Balanços das empresas superam expectativas

A crise não é tão feia quanto parece? A julgar pelos balanços das empresas brasileiras listadas na B3, o cenário é positivo. De acordo com um levantamento realizado pelo Banco Safra, 48,6% das companhias de capital aberto apresentaram resultados acima do esperado no primeiro trimestre do ano. Por sua vez, 27,1% vieram em linha com a expectativa e apenas 24,3% tiveram desempenho abaixo do esperado. A boa performance é explicada sobretudo pelos balanços das empresas industriais.

Temos que reconhecer que o arcabouço foi aperfeiçoado. Isso só aconteceu porque, para haver diálogo, é preciso boa vontade Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento





Segundo Shopee, 20% dos brasileiros acessam o app mensalmente

Os dados superlativos da operação brasileira da plataforma de comércio eletrônico Shopee não param de surpreender. Segundo dados revelados pela empresa, 20% dos brasileiros acessam ao menos uma vez por mês o seu aplicativo. São vendidos vinte produtos por segundo no país, o que confere à versão nacional um dos melhores desempenhos do mundo. Há uma razão principal para justificar o sucesso da Shopee: preço, quase sempre mais baixo do que os praticados pela plataformas rivais.





Musk reclama – de novo – do home office

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, Space X e Twitter, segue com sua cantinela contra o home office. Em entrevista à rede americana CNBC, Musk disse que a prática é “moralmente errada”. Ele explicou assim a sua aversão ao sistema: “Você vai trabalhar de casa e as pessoas que fabricaram o seu carro e que fazem a sua comida para ser entregue não podem trabalhar de casa? Isso te parece moralmente correto? Não faz sentido. É um problema de produtividade, mas também moral.”





US$ 136 mi

são os ganhos anuais, entre salários, publicidade e outros negócios, do jogador

de futebol português Cristiano Ronaldo. Com isso, segundo a Forbes, o atleta que agora joga no futebol árabe é o mais bem pago do mundo





