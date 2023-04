Por que é difícil fiscalizar transações no comércio eletrônico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gesticula durante entrevista na China (foto: Tingshu Wang/Pool/AFP)

Depois de ser pressionado pelo presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desistiu da ideia de acabar com a isenção de impostos sobre encomendas internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 250), desde que a troca comercial seja feita entre pessoas físicas. Haddad esperava arrecadar algo como R$ 8 bilhões com a medida, mas isso obviamente não ocorrerá. Para evitar que pessoas jurídicas obtenham o benefício fiscal, o ministro disse que a Receita Federal intensificará as fiscalizações. Isso é muito difícil. Todos os dias, centenas de milhares de transações são feitas nessas plataformas. Seria preciso mobilizar uma equipe imensa de profissionais da Receita para acompanhar as operações – algo que, convenhamos, parece impossível. A realidade é que o governo voltou à estaca zero após a repercussão negativa da proposta, o que só mostra a falta de convicção em seus projetos na área econômica.





Samsung supera Apple na briga pelo mercado de smartphones

Samsung e Apple mantêm briga acirrada pela liderança global do mercado de smartphones. No primeiro trimestre do ano, segundo dados apresentados pela empresa de análise Canalys, a sul-coreana viu sua participação crescer para 22%, roubando assim a ponta da americana Apple, que passou a deter 21% das vendas. Enquanto as duas brigam pelo topo, a chinesa Xiaomi começa a representar uma ameaça, com uma fatia de 11%. O setor está em queda. De janeiro a março, as remessas globais caíram 12%.





Mais um acidente fatal com carros autônomos da Tesla

Há pelo menos cinco anos os fanáticos por inovações asseguram que os carros autônomos se tornarão onipresentes nas estradas do mundo inteiro. O futuro chegou, mas os veículos capazes de se locomover sem interferência humana são um fiasco completo. A Tesla revelou às autoridades americanas mais um acidente fatal envolvendo carros desse tipo. Eles provocaram 17 mortes desde junho de 2021. O que deu errado? Uma explicação óbvia é a dificuldade para criar sistemas 100% seguros, algo ainda distante.





Com acordo, Brasil poderá vender proteína processada para a China

Diversos acordos comerciais na área do agronegócio foram assinados pelos governos do Brasil e da China durante a visita oficial de Lula ao país asiático, mas um em especial animou o setor. Com a assinatura de um protocolo entre as duas nações, os exportadores brasileiros poderão vender proteína processada para a China. A proteína processada de aves e suínos inclui a farinha de carne, ossos, sangue e penas e é utilizada na fabricação de ração para a alimentação de animais.





35%

foi quanto caiu o número de fusões e aquisições no Brasil no primeiro bimestre em relação ao mesmo período do ano passado, conforme levantamento da consultoria PwC Brasil. É o menor valor para o período desde 2020





