EFEITO AMERICANAS: CRÉDITO PRIVADO TRAVA (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)



A crise contábil que ameaça a rede Americanas provocou um efeito imediato na indústria financeira brasileira: as emissões de crédito privado estão praticamente paralisadas. Segundo especialistas do mercado, a situação está mais feia até do que no início de 2020, quando os primeiros sinais da epidemia de COVID-19 deixaram os bancos e empresas mais cautelosos. O crédito privado (formado por debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, os chamados – CRIs e CRAs) é um instrumento importante para as companhias financiarem seus investimentos. Ao recorrer a essa modalidade, elas captam recursos para financiar projetos, expandir suas operações, ampliar a capacidade produtiva e investir em novas tecnologias. Não é difícil reconhecer, portanto, que o crédito privado tem papel indispensável no próprio crescimento econômico. Como se vê, o caso Americanas continua a espalhar problemas pelo país. A crise contábil que ameaça a rede Americanas provocou um efeito imediato na indústria financeira brasileira: as emissões de crédito privado estão praticamente paralisadas. Segundo especialistas do mercado, a situação está mais feia até do que no início de 2020, quando os primeiros sinais da epidemia de COVID-19 deixaram os bancos e empresas mais cautelosos. O crédito privado (formado por debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, os chamados – CRIs e CRAs) é um instrumento importante para as companhias financiarem seus investimentos. Ao recorrer a essa modalidade, elas captam recursos para financiar projetos, expandir suas operações, ampliar a capacidade produtiva e investir em novas tecnologias. Não é difícil reconhecer, portanto, que o crédito privado tem papel indispensável no próprio crescimento econômico. Como se vê, o caso Americanas continua a espalhar problemas pelo país.





Comércio eletrônico já responde por 13% do varejo restrito

O avanço do comércio eletrônico é irrefreável. Em 2019, antes da pandemia, o e-commerce respondia por 5,8% do varejo restrito – ramo que inclui bens de consumo – brasileiro. Há uma década, o índice não chegava a 2%. O jogo virou. Os avanços tecnológicos associados às restrições de circulação fizeram o comércio digital explodir. Em 2022, 13% das transações no varejo restrito vieram do varejo on-line. No mundo, a tendência é parecida. Em 2023, as vendas globais do segmento deverão subir 10,4%.





Frete.com investe em banco digital próprio

A startup Frete.com planeja abrir um banco digital próprio para os caminhoneiros com R$ 400 milhões em crédito e descontos em 3 mil postos de combustíveis. Desde que foi fundado, em 2021, o unicórnio – como são chamadas as empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão – aumentou a carteira de clientes em 64% – atualmente, conta com 775 mil caminhoneiros cadastrados. Com R$ 100 bilhões em transações, a empresa é a segunda maior plataforma de transporte rodoviário do mundo.





"Qualquer um pode abaixar os preços, mas o que dá trabalho é fazer um produtor melhor"





Philip Armour, (1832-1901), empresário americano do setor alimentício





Musk pretende contratar CEO para o Twitter apenas no final do ano

A novela sobre o novo CEO do Twitter continua. Depois de comprar a rede social, em outubro do ano passado, o encrenqueiro Elon Musk disse que ele próprio tocaria a gestão da empresa. Pouco depois, afirmou que pretendia contratar logo um profissional do mercado e acompanhar “a distância” a evolução do negócio. A novidade agora é que, enfim, definiu uma data para passar o bastão: até o final de 2023. Ou seja, Musk não parece disposto a deixar o comando da empresa nas mãos de outra pessoa.





US$ 49 milhões

É quanto somaram as importações de calçados em janeiro, o que representa um aumento de 104% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Abicalçados, a associação das indústrias do setor





Rapidinhas

A Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país, obteve na Justiça de São Paulo uma liminar que suspendeu o seu processo de falência decretado há alguns dias. A empresa reconheceu que atrasou pagamentos previstos no plano de recuperação judicial, mas argumentou que isso ocorreu por causa da pandemia e da crise econômica.





A indústria cervejeira está feliz da vida. Em 2022, os brasileiros beberam 15,4 bilhões de litros do produto, ou um acréscimo de 8% na comparação anual, conforme levantamento da empresa de pesquisas de mercado Euromonitor. O retorno dos grandes festivais de músicas e de eventos esportivos como a Copa do Mundo impulsionaram o setor.





A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a ApexBrasil vão levar 22 empresas do país para participar da edição 2023 da Gulfood, maior feira especializada no bilionário mercado halal (produtos voltados à população islâmica) do mundo. O evento será realizado de 20 a 24 de fevereiro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.





O registro dos primeiros casos de gripe aviária na Argentina e no Uruguai preocupa produtores brasileiros. Agora, além dos dois países vizinhos, há casos oficiais da doença na Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Lembre-se que o Brasil é o maior exportador de itens agrícolas do mundo.