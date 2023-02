Bancos serão mais rigorosos na liberação de crédito para grandes empresas

O rombo bilionário da Americanas deixará algumas lições para a indústria financeira. A principal delas diz respeito à concessão de crédito (foto: Mauro Pimentel/AFP)

O rombo bilionário da Americanas deixará algumas lições para a indústria financeira. A principal delas diz respeito à concessão de crédito. Especialistas do setor afirmam que os bancos serão agora mais criteriosos na liberação de recursos para grandes empresas. Significa que deverão redobrar a atenção na avaliação dos “fundamentos” da companhia – ou seja, a ideia é não deixar passar eventuais trambiques. Isso é louvável, mas também leva a um questionamento: por que não fizeram isso antes de deixar explodir a bomba que atingiu em cheio a Americanas? O caso continua provocando estragos. Nesta semana, a Comissão de Valores Mobiliários abriu mais quatro processos administrativos para investigar o episódio. Um deles envolve a consultoria KPMG, que auditou os resultados da Americanas em 2017 e 2018. Lembre-se que a consultoria PwC, responsável pelas auditorias de 2019 a 2022, também entrou na mira da CVM.



(foto: Sérgio Macedo/Divulgação 14/7/2011)



A safra é recorde, mas não há lugar para armazenar todos os grãos

O esperado recorde para a nova safra de grãos poderá causar problemas de armazenamento. Estimativas realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam para um déficit de 100 milhões de toneladas em 2023. Para ficar mais claro: simplesmente, não há onde guardar o excesso de alimentos. Atualmente, a capacidade de armazenamento no Brasil equivale a apenas 67% de sua produção. Há uma década, o índice era de 70%. A única saída para o problema é investir na construção de silos.





Disney e Yahoo entram para o time das empresas que demitem em massa

E as demissões continuam nas grandes corporações americanas. Depois de Amazon, Apple, Meta e Microsoft encerrarem, entre o fim do ano passado e o início de 2023, o contrato de trabalho de milhares de funcionários, agora a Disney decidiu entrar na onda. A empresa de Mickey cortará cerca de 7 mil empregos, o equivalente a 3,6% da força de trabalho global da empresa. Não é só. A partir da semana que vem, o Yahoo eliminará mil postos, principalmente aqueles ocupados por profissionais de tecnologia.





Sem fair play financeiro, Manchester City corre riscos na Inglaterra

Não é de hoje que as discussões a respeito do fair play financeiro – sistema que estabelece punição aos times que gastam mais do que arrecadam – movimentam o mundo do futebol. Agora, o tema ganhou nova dimensão. O Manchester City, uma das equipes mais vitoriosas da liga inglesa, foi acusado de quebrar as normas mais de 100 vezes nas últimas nove temporadas. As investigações podem levar ao rebaixamento do clube e a pesadas sanções econômicas. Como seria se o Brasil adotasse o mesmo critério?





1%

foi quanto avançou o varejo em 2022, segundo o IBGE. Trata-se do menor crescimento desde 2016





(foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados %u2013 7/7/22)

“A maioria do plenário pensa, em relação à independência do Banco Central, que nesse assunto não retroagirá”





• Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados





RAPIDINHAS

• A Atvos, uma das maiores produtoras de etanol do país, doou 74 mechas de cabelo para o Hospital de Amor de Nova Andradina (MS), referência em tratamento oncológico gratuito da região. A ação arrecadou mechas doadas por colaboradoras da Unidade Conquista do Pontal, localizada em Mirante do Paranapanema (SP), e por pessoas da comunidade de Teodoro Sampaio (SP).





• Quem diria: em janeiro, o real foi a moeda mais valorizada em relação ao dólar. De acordo com um estudo feito com dados da Bloomberg, a moeda do Brasil teve valorização de 4,1%, seguida do dólar australiano (3,6%) e do peso mexicano (3,5%). O levantamento levou em conta 11 países e mais a zona do euro.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 12/6/20)



• Com 3.763 unidades, a empresa de chocolates Cacau Show fechou 2022 como a maior rede de franquias do país. Foi a primeira vez que chegou ao topo do ranking, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O Boticário (3.687 pontos de venda) ficou em segundo lugar, seguido a distância pelo McDonald’s (2.595).





• A americana Mondelez, uma das maiores fabricantes de alimentos do mundo, vai investir R$ 600 milhões no Brasil em ações que fomentem os índices de diversidade de sua cadeia de fornecedores. No mundo, os recursos chegarão a recordista US$ 1 bilhão. Segundo a empresa, os aportes serão feitos ao longo de 2023.