Por que a atuação do Banco Central não pode ser considerada política

O presidente Lula está disposto a não dar trégua a Roberto Campos Neto (foto), chefe do Banco Central. Ontem, ele disse que Campos Neto deve explicações ao Congresso sobre sua conduta. Como se sabe, o petista está incomodado com a manutenção dos juros em níveis elevados. Lula tem usado sua tropa de choque para promover ataques. O deputado federal Guilherme Boulos, aliado do presidente, lembrou que o Brasil paga R$ 36 bilhões em juros da dívida pública para cada ponto da Selic. Parte grossa desse dinheiro vai para os bancos. “E o presidente do BC trabalhou 17 anos no Santander”, apontou o deputado. Ele quis dizer que Campos Neto privilegia seu ex-empregador? Ora, no governo anterior, a Selic chegou a cair para 2% ao ano – portanto, o argumento de Boulos não faz sentido. Ressalte-se ainda que, a partir de 2021, os juros saltaram de 2% para 13,75%, às vésperas da eleição presidencial, o que certamente não foi bom para Bolsonaro. Nesse aspecto, a atuação do BC não pode ser considerada política.





Brasil tem juro real mais alto do mundo

É fácil entender por que as discussões a respeito da taxa de juros no Brasil se tornaram tão intensas nos últimos dias. Um novo levantamento realizado pela gestora de recursos Infinity Asset mostrou que o Brasil tem a maior taxa de juros reais – aquela já descontada a inflação – do mundo. O índice brasileiro é de 7,38%, à frente de México (5,53%) e Chile (4,71%). Os Estados Unidos, onde os debates sobre juros também estão em voga, têm juros reais negativos de 0,03%.



Nos Estados Unidos, juros seguem em ascensão

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell (foto), acabou com as esperanças de quedas de juros nos Estados Unidos no futuro próximo. “Acho que inevitavelmente precisaremos fazer mais aumentos”, disse ele em evento promovido pelo Clube Econômico de Washington. Enquanto a economia americana continuar dando sinais de fôlego, a inflação não cederá, e a receita para combater a alta de preços passa por taxas de juros elevadas. Tudo indica que será assim ao longo de 2023.

A principal razão é desconectar o ciclo de política monetária do ciclo político, porque eles têm diferentes lentes e diferentes interesses. Quanto mais independente você é, mais efetivo você é, e menos o país vai pagar em termos de custo/benefício da política monetária Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, após ser questionado, em palestra em Miami, sobre os benefícios da autonomia do banco



Produção e vendas de carros crescem em janeiro

A indústria automotiva começou 2023 em alta. Em janeiro, as fábricas produziram 152,7 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, o que significou um acréscimo de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. As vendas também cresceram: os 142,9 mil emplacamentos representaram um avanço de 12,9% diante de um ano atrás, segundo a Anfavea, a associação das montadoras. O otimismo voltou ao setor com a expectativa de normalização do fornecimento de componentes.





RAPIDINHAS

O mercado de motocicletas não para de avançar no Brasil. Depois do forte crescimento em 2022, os negócios continuam acelerando em 2023. Em janeiro, as vendas da fabricante italiana Ducatti cresceram 19,6% em volume na comparação com o mesmo mês do ano passado. Como um todo, o mercado espera quebrar recordes ao longo do ano.





A caderneta de poupança registrou em janeiro o maior saque líquido da série histórica iniciada em 1995. De acordo com levantamento realizado pelo Banco Central, no mês, as retiradas superaram os depósitos em R$ 33,6 bilhões. Com endividamento elevado e renda em queda, as famílias recorrem à poupança para aliviar o bolso.





O aplicativo PicPay comprou a BX Blue, fintech com um milhão de clientes cadastrados que oferece crédito consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o PicPay, a ideia é embarcar os serviços oferecidos pela BX Blue em sua plataforma. O valor da transação não foi revelado.





O tráfego aéreo global cresceu 64,4% em 2022,0 na comparação com 2021. O resultado é positivo, mas nem tanto. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), o movimento de passageiros significou o equivalente a 68,5% dos níveis pré-pandemia. Ou seja, a plena recuperação ainda está distante.





2 meses

foi o tempo que o aplicativo Chat GPT, que usa inteligência artificial para escrever textos, levou para alcançar 100 milhões de usuários. A internet precisou de 7 anos para atingir a mesma marca