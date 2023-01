Presidente da Americanas deixa cargo uma semana depois de empossado

Poucas vezes o mundo corporativo brasileiro viu o presidente de uma grande empresa deixar o cobiçado cargo apenas alguns dias depois de assumi-lo. No final da tarde de ontem, Sergio Rial, o executivo com um histórico de ótimos serviços prestados na indústria financeira, anunciou que deixará o comando da rede Americanas. Ele havia sido empossado em 2 de janeiro – isso mesmo, uma semana antes. Rial deixará o posto depois da descoberta de “inconsistências” nos números da companhia. É um eufemismo para algo realmente incômodo. O balanço da empresa, afinal, ignorou R$ 20 bilhões em lançamentos contábeis. Para ficar mais claro: as dívidas com fornecedores parecem ter sido subestimadas no documento. Além do presidente, o diretor de relações com investidores, André Covre, também anunciou a sua saída, o que dá a dimensão da gravidade do episódio. O mercado financeiro recebeu em choque a informação e espera por estragos nas ações da companhia





Ações de petrolíferas disparam na Bolsa

As petrolíferas privadas tiveram um dia perfeito na Bolsa de Valores de São Paulo. Depois de anunciar que produziu 25,3 mil boe (barris de óleo equivalente) por dia em dezembro, o que representou um avanço de 92,3% em relação a novembro e de 223% no comparativo anual, a 3R Petroleum viu suas ações dispararem ontem 13,6%. O desempenho significou também o recorde de produção na história da empresa. Sua concorrente, a Prio, aproveitou o embalo, com alta de 7,7% em

seus papéis.

Lula e Tarcísio discutem privatização do Porto de Santos





Fiat encerra ano na liderança, mas GM avança mais

A Fiat encerrou 2022 na liderança do mercado automotivo brasileiro. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a empresa respondeu por 22% dos negócios realizados no ano, o que representou um ganho de 0,2 ponto percentual diante de 2021. A vice-liderança ficou com a GM, que viu sua participação de mercado saltar de 12,3% para 14,9%. O crescimento da montadora se deveu sobretudo ao desempenho do Tracker, o SUV (foto) compacto mais vendido do país.





0,6%

foi quanto recuaram as vendas do varejo em novembro de 2022, diante do mês anterior. Segundo o IBGE, foi a primeira queda desde julho do ano passado





RAPIDINHAS

A Guararapes, controladora da varejista de moda Riachuelo, vai encerrar as operações na fábrica de Fortaleza (CE). Com isso, a produção fabril ficará concentrada em Natal (RN). “A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas”, disse a empresa.





Uma pesquisa realizada pela consultoria EY com executivos de empresas do agronegócio no Brasil, Argentina e Chile identificou as principais preocupações do setor. O resultado surpreendeu. De acordo com o levantamento, 82% dos entrevistados disseram que as mudanças climáticas representam um “alto risco” para os negócios.





A Cemig vai investir, até o final de 2024, R$ 67 milhões em hospitais públicos e filantrópicos localizados na área de concessão da distribuidora de energia. Chamado “Cemig nos Hospitais”, o projeto tem rendido frutos. De acordo com a empresa, em 2022, foram desembolsados R$ 9,6 milhões em 176 instituições de Minas Gerais.





A procura por especializações fora do Brasil está em ritmo acelerado. De acordo com um levantamento realizado pela STB, empresa especializada no segmento de educação internacional, em 2022, a busca por graduação e pós-graduação no exterior aumentou 30% em relação a 2019, antes da pandemia. O número deverá crescer ainda mais em 2023.









Um bom exemplo do espírito republicano que deveria mover os políticos foi dado pelo presidente Lula e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eles se encontraram em Brasília e trocaram impressões a respeito de uma proposta que os mantêm em direções opostas: a privatização do Porto de Santos, o maior do Brasil. Como se sabe, Lula não aprova a ideia, enquanto Freitas é um defensor da agenda de desestatização. Política se faz inclusive com o diálogo entre pessoas de visões antagônicas.