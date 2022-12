Mercado projeta Selic alta ao longo de 2023

(foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

A pergunta que os investidores têm feito nos últimos meses diz respeito à taxa de juros no Brasil. Afinal, quando elas começarão a cair? Esperava-se pelo início do ciclo de queda a partir do ano que vem, mas a nova realidade política e econômica poderá empurrar a redução mais para frente. Para o banco suíço Credit Suisse, o Banco Central deverá manter a taxa Selic nos patamares atuais ao longo de 2023, conforme análise feita em novo relatório. A percepção ganhou força no mercado financeiro diante das incertezas fiscais trazidas pelo rompimento do teto de gastos no próximo governo. Alie-se a isso a persistência das pressões inflacionários globais e o que se vê é uma conjuntura que dificulta o corte de juros. Não custa lembrar: a Selic em patamares elevados encarece os empréstimos e afeta diretamente a capacidade de investimento das empresas. Portanto, não é nada saudável para a economia do país.





Mais de 100 empresas desenvolvem carne sintética

As carnes de laboratório, também chamadas “cultured meat” (carne de cultura), deverão em breve aparecer nas gôndolas dos supermercados. O setor ganhou novo impulso depois da aprovação, pelo FDA, órgão regulatório dos Estados Unidos, das proteínas feitas pela startup americana Upside Foods a partir de células de animais vivos. Estima-se que ao menos 107 empresas de 25 países desenvolvam as tais carnes sintéticas. No Brasil, gigantes como BRF e JBS possuem projetos na área.

Falta de infraestrutura prejudica mercado de elétricos no Brasil

Os carros elétricos encontram uma barreira para avançar no Brasil: a falta de infraestrutura. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), a rede pública de recarga soma atualmente apenas 2,8 mil unidades no país – deverão ser 3 mil até o final do ano –, o que é pouco diante de uma frota superior a 100 mil modelos e que cresce em bom ritmo. Não à toa, os donos de elétricos reclamam de perder muito tempo nas filas para reabastecer.





Apple adia projeto de carro autônomo

Os carros autônomos vão levar mais tempo para chegar às ruas do que as empresas haviam planejado. Acidentes com veículos da Tesla e da Waymo (empresa do Google) colocaram um grande ponto de interrogação no desenvolvimento desses projetos. Há alguns dias, veio mais um golpe para o segmento: a Apple informou que sua meta de colocar no mercado um automóvel totalmente autônomo – sem direção e pedais – foi adiada. A previsão era colocá-lo para rodar em 2025, mas não há tecnologia para isso.





Rapidinhas

A crise do setor de tecnologia que atingiu empresas como Amazon, Facebook e Twitter chegou agora ao Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos. A companhia americana lançou um programa de demissões e cortará novos investimentos. Segundo estudo realizado pela consultoria Experian Hitwise, o Pinterest é a terceira rede social mais usada nos Estados Unidos.

As exportações de carne bovina (in natura e processada) somaram em novembro 173,8 mil toneladas, o que significou uma movimentação financeira de US$ 872,7 milhões. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume cresceu 65,2% e a receita, 74,2%. O s dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O Ibope Repucom divulgou seu novo ranking de clubes do futebol brasileiro com mais seguidores nas redes sociais. A lista é liderada pelo Flamengo, com 51,8 milhões, à frente de Corinthians (31,7 milhões) e São Paulo (19,3 milhões). Entre os mineiros, o Atlético tem 9,7 milhões de seguidores e o Cruzeiro, 9,1 milhões.

O comércio eletrônico será o principal destino das compras natalinas. Um estudo da plataforma Shopee constatou que 70% dos consumidores brasileiros pretendem encomendar presentes no ambiente virtual. Eles deverão gastar, em média, R$ 700, principalmente com brinquedos, roupas femininas e calçados.





US$ 16,9 bilhões

foi quanto a Amazon investiu em publicidade em 2022, segundo ranking da consultoria Advertising Age. A empresa é a maior anunciante do mundo





“O que é importante não é se você está certo ou errado, mas quanto dinheiro você faz quando está certo e quanto dinheiro você perde quando está errado”

George Soros, magnata húngaro e um dos investidores de melhor desempenho de todos os tempos