Copa do Mundo e cenário econômico atrapalham vendas da Black Friday

Faz sentido: muita gente trocou de televisão em outubro, já se preparando para o evento esportivo e aproveitou promoções feitas nos dias que o antecederam.



Os números, de fato, decepcionaram. Segundo dados da Confi Neotrust, empresa de dados com foco no digital, em parceria c om a ClearSale, voltada para prevenção a riscos, as vendas da edição 2022 da Black Friday caíram 28% em relação a 2021.Trata-se do maior tombo já registrado de um ano para outro, o que traz um sinal amarelo para o Natal. Dadas as incertezas econômicas e a preocupação com o futuro, os brasileiros estão evitando gastar muito. Isso, claro, terá impacto no consumo e ameaça emperrar o crescimento no início de 2023. A deterioração do cenário econômico não foi o único motivo para o fraco resultado da Black Friday. Especialistas em varejo dizem que a Copa do Mundo também atrapalhou – e muito – por ter dispersado as compras para outras períodos.Faz sentido: muita gente trocou de televisão em outubro, já se preparando para o evento esportivo e aproveitou promoções feitas nos dias que o antecederam.

Parceria entre Serasa e TikTok ajuda inadimplentes

O TikTok está se tornando cada vez mais uma plataforma para geração de negócios. Uma campanha lançada pelo Serasa na rede social para que inadimplentes limpem seu nome levou 496 mil pessoas a renegociar suas dívidas nos últimos meses. Apenas em outubro, 164 mil brasileiros aderiram à iniciativa. De acordo com o Serasa, a taxa de conversão de seus anúncios no TikTok é de 75% – ou seja, três de cada quatro pessoas que clicaram no link do anúncio acabaram reorganizando sua vida financeira.

É fundamental se estabelecerem metas e métricas para que a preocupação social se traduza em políticas efetivas, que mobilizem recursos de maneira eficiente e equitativa Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e diretor do Banco Safra



Instituto XP e Sebrae vão à sala de aula em Minas Gerais

O Instituto XP e o Sebrae Minas fecharam um acordo para levar educação financeira para 269 mil alunos das escolas públicas de Minas Gerais. Para formalizar a parceria, que se estenderá de 2023 a 2027, lideranças das empresas se reúnem em evento presencial hoje, em São Paulo. A expectativa é alcançar no ano que vem 1,3 mil escolas e 28 mil pessoas, entre professores e alunos. A iniciativa é apoiada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Falta de chips impede produção de 400 mil carros

A falta de chips segue fazendo estragos na indústria automotiva. Um levantamento realizado pela agência AutoForecast Solutions (AFS) constatou que, em novembro, as montadoras deixaram de produzir 400 mil veículos no mundo em decorrência da escassez de componentes. Os fabricantes imaginavam que o problema estaria resolvido antes do final do ano, mas isso está longe de ocorrer. Em 2022, os prejuízos gerados pelo problema superam a casa das dezenas de bilhões de dólares.

1,2%

do PIB é quanto o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento (P&D). O dado preocupa. Nos Estados Unidos, o índice é de 2,83%. Na Co reia do Sul, 4,53%





