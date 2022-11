Como a economia verde poderá beneficiar o Brasil (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)





É consenso entre especialistas que o Brasil se tornará uma potência ambiental se aproveitar bem o seu vasto patrimônio na área. Mas, afinal, como se ganha dinheiro com recursos “verdes”? Um bom ponto de partida é o mercado de crédito de carbono. Segundo estimativa da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), o segmento poderá trazer, até 2030, US$ 100 bilhões para o país. Outra fonte de recursos é o Fundo Amazônia, que tende a ser revitalizado após o fim da gestão Bolsonaro. Apenas o governo da Noruega dispõe de R$ 2,5 bilhões para que o Brasil invista na preservação da floresta. A Alemanha também já sinalizou que pretende despejar recursos por aqui, desde que compromissos sustentáveis sejam firmados. No agronegócio, um caminho possível é remunerar produtores que protejam áreas verdes, algo que importadores europeus aceitam bancar. O futuro é verde e o Brasil está bem posicionado na nova era.





Banco Safra supera rivais e compra conglomerado Alfa

Nos últimos meses, as fusões e aquisições andavam em marcha lenta, mas uma nova operação agitou a indústria financeira. O Banco Safra comprou, por R$ 1,03 bilhão, o Conglomerado Financeiro Alfa – o negócio envolve o Banco Alfa, uma financeira, uma administradora de consórcios, uma seguradora e uma corretora de seguros. O Alfa era um ativo cobiçado, alvo de disputas de instituições como BTG Pactual e Daycoval. “A transação é um marco em nossa história”, disse David Safra, conselheiro do banco.





Shopping centers se reinventam e passam a oferecer mais serviços

Os shopping centers estão se reinventando. No pós-pandemia, a tendência se consolidou e agora eles passaram a oferecer um mix maior de serviços. Há espaço até para escolas e clínicas médicas. Em Osasco, na Grande São Paulo, o Shopping Continental abriga uma unidade bilíngue do Ensino Fundamental. No Rio, o Shopping Rio Design Barra sediou uma exposição do pintor espanhol Joan Miró. Em São Paulo, o Shopping Paulista recebeu uma do francês Pierre-Auguste-Renoir. O movimento começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo.





Frango do Brasil marca presença no Catar

Os exportadores brasileiros de carne de frango entraram em campo na Copa do Mundo do Catar. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) espalharam 30 painéis nas avenidas de Doha com mensagens que destacam o Brasil como o principal fornecedor de proteína agrícola para aquela região. Dados relativos a 2022 mostram que as empresas brasileiras responderão por 70% de toda a carne de frango consumida pelo Catar.





201 milhões de pessoas

estão em situação de pobreza na América Latina e Caribe, conforme dados da Cepal





''O mercado deve aceitar que o país elegeu um governo de esquerda e que haverá aumento de gastos”





Tony Volpon, sócio da gestora WHG e ex-diretor do Banco Central





Rapidinhas

A fabricante de ônibus e carrocerias Marcopolo dobrou as exportações no último trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.321 unidades embarcadas, que geraram receita líquida de R$ 389,4 milhões. Com isso, as vendas para o exterior representaram 25,7% da receita registrada pela companhia no período.





A Flapper, plataforma global de fretamentos de jatos e helicópteros, se tornou a primeira da América Latina a receber a certificação Argus, que comprova que a empresa está comprometida com operações de fretamentos orientadas à segurança. Apenas catorze empresas no mundo são certificadas por essa organização.





O Índice de Confiança do Consumidor caiu 3,3 pontos em novembro, chegando ao menor nível desde agosto, segundo a Fundação Getúlio Vargas. “Passado o efeito das transferências de renda, os consumidores de baixa renda voltam a se sentir menos satisfeitos”, disse Viviane Seda Bittencourt, da FGV.





Com o crescimento da agenda ESG, o mercado de eventos começa a se movimentar. No fim do mês, a ABiogás, entidade que representa o biogás e o biometano no Brasil, promoverá o Fórum do Biogás, evento com neutralidade de emissões de carbono e descarte adequado do resíduo gerado. Outra inovação é que a energia consumida durante o encontro será gerada a partir do biometano.