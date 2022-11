(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )





A nova edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Cop-27, resultará na adoção de projetos concretos ou, mais uma vez, significará apenas um amontado de boas intenções que jamais são cumpridas? A julgar por experiências anteriores, o cenário não é lá muito promissor. Na edição de 2009, os participantes comprometeram-se com a criação de um fundo anual de US$ 100 bilhões para o combate das mazelas ambientais. Até agora, o tal fundo não emplacou. Em encontros desse tipo, as autoridades costumam fazer discursos inflamados, usando o evento como uma espécie de palanque global. O problema é q! ue rarame nte levam as promessas adiante. Por essa razão, a jovem ativista sueca Greta Thunberg avisou que não vai ao Egito, país que está sediando as reuniões – para ela, a conferência não resolve nada. Como se sabe, o planeta tem pressa: desde 1985, a região amazônica perdeu 12% de sua área florestal.





Latam retoma 80% de sua capacidade internacional





A Latam deverá recuperar, em novembro, até 80% de sua capacidade internacional (segundo o indicador ASK) no Brasil em relação ao mesmo mês de 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. A empresa programou 1800 voos para 26 rotas – assim, se mantém como a maior operadora de viagens internacionais da América do Sul. “Em 2023, voltaremos para destinos como Joanesburgo e abriremos operações como Brasília-Lima”, afirma Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil.









Números do dr.consulta confirmam nova onda de COVID





Os diagnósticos positivos de COVID-19 dispararam na healthtech dr.Consulta. Em outubro, a empresa realizou 45% mais exames do que em setembro, com taxa de positividade de 7%. A situação agravou-se em novembro. Em apenas nove dias do mês, o número de exames realizados equivale a metade do volume total de outubro, com 35% de resultados positivos. Não à toa, a procura por pneumologista pediátrico subiu 30% em outubro em relação a setembro – crianças com até 9 anos respondem por 90% dos agendamentos.









Reforma trabalhista leva a drástica redução de processos na Justiça





Em vigor desde novembro de 2017, as novas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – a tão debatida reforma trabalhista –, reduziram drasticamente o volume de processos judiciais. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 2021 as varas receberam 1,5 milhão de novas ações. Em 2017, foram 2,6 milhões. Para se ter ideia do que a mudança significa, o número de 2021 equivale ao nível observado em 1992, quando o contingente de trabalhadores era bem menor.





Rapidinhas









O banco Alfa lançou um programa para ajudar empresas a ingressar na economia de baixo carbono. Chamada Alfa NetZero, a iniciativa é inédita no setor bancário. Segundo Fabiana Fischer, superintendente de ESG do Alfa, o banco oferecerá apoio para cálculo de emissões e compensação de crédito de carbono, entre outras medidas.









Atenta ao crescimento do mercado brasileiro, a empresa americana de remessas FedEx Express investiu em duas novas instalações no país. Uma delas fica em Serra, no Espírito Santo. Com 60 docas e 40 mil posições de paletes, é o segundo maior centro logístico da companhia na América Latina. A outra está localizada em Conde, na Paraíba.









A Apple fechou um acordo de 10 anos com a Major League Soccer (MLS), o campeonato americano de futebol. Com isso, a empresa da maça passará a transmitir em seu canal de streaming todos os jogos do torneio. A MLS tem média de público maior que o campeonato brasileiro de futebol e é transmitida para mais países.









Quatro em cada 10 empresários brasileiros esperam faturar mais na edição 2022 da Black Friday do que no ano passado, conforme a empresa de inteligência analítica Boa Vista. Em 2021, o mesmo estudo apontou que a expectativa de bons negócios era maior. Na ocasião, 55% dos entrevistados apostavam no aumento das vendas.













R$ 39 bilhões

em notas e moedas deixaram de circular no Brasil desde a adoção do Pix, há exatos dois anos. O dado é do Banco Central









“O Brasil é o local que vai nos trazer dezenas de milhões de clientes nos próximos anos. Poucos países podem fazer isso”

Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil