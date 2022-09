Mercado aumenta previsão de crescimento do PIB em 2022

(foto: Divulgação/Banco Central - 29/5/11)

O bom resultado do PIB no segundo trimestre – a alta foi de 1,2% – levou o mercado financeiro a melhorar as suas previsões para a economia brasileira em 2022. Uma das instituições mais otimistas é o banco americano Bank of America, que aumentou a sua previsão de 2,5% para 3,2%. Para o conterrâneo JP Morgan, o Brasil crescerá 2,6%, acima da projeção anterior, que era de 1,8%. O bom desempenho da economia do país foi puxado pela indústria, que subiu 2,2% no período, e pelo setor de serviços, que avançou 1,3%. Para o governo brasileiro, as estimativas anteriores erraram feio ao subestimar o desempenho econômico do país. “Vamos precisar de tempo para fazer um diagnóstico mais preciso sobre o que está acontecendo”, disse Rogério Boueri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, ao comentar os números do PIB. “Os modelos estão errando sistematicamente para baixo.”

Dona da marca Pedigree amplia investimentos no Brasil

O mercado de produtos para animais de estimação avança no Brasil. Dona das marcas Pedigree, Whiskas e Cesar, a Mars investirá R$ 200 milhões para instalar sistemas de automação na nova fábrica em Ponta Grossa (PR), que produz ração úmida para cães e gatos. A unidade, a quarta da Mars no país, será inaugurada no primeiro trimestre de 2024. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abin-peti), o volume de ração vendida no Brasil crescerá 6,6% em 2022.

Com juros altos, renda fixa acelera no país

A renda fixa está com tudo. De acordo com levantamento realizado pela B3, a bolsa brasileira, o número de investidores em ativos desse tipo cresceu 27% nos últimos 12 meses, totalizando 11,9 milhões. O valor em custódia subiu um pouco mais (32%), chegando a R$ 1,32 trilhão. Há um motivo claro para o movimento: o ciclo de alta de juros no país, que inevitavelmente torna a renda fixa mais atrativa. Especialistas, no entanto, acham que o fenômeno tende a perder força nos próximos meses.

R$ 7,8 bilhões

foi o faturamento líquido, em julho, da indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. Segundo a Abimaq, a associação do setor, o valor representa avanço de 0,6% sobre o mesmo mês do ano passado

Bancos lideram ganhos na bolsa em agosto

O hub de investimentos TradeMap apontou as empresas com maior valorização de mercado na bolsa em agosto, mês de certa fartura entre as companhias de capital aberto. Segundo o estudo, quatro bancos – Itaú, que ficou na liderança, BTG Pactual, Banco do Brasil e Bradesco – ocuparam as cinco primeiras posições do ranking. Juntos, eles ganharam no mês passado R$ 69,5 bilhões em capitalização de mercado. O intruso na lista entre os cinco que mais se valorizaram foi o Magazine Luiza, em quinto lugar.

As desigualdades no mercado de trabalho são ainda mais marcantes para mulheres negras. Estudo feito pela consultoria de marketing digital Triwi com 21,4 mil empresas brasileiras constatou que 25,1% delas não têm uma única negra em seu quadro de funcionários. Em quase metade das companhias (45%), as negras são apenas 10%.

A fintech brasileira Trademaster, especializada em soluções financeiras e de crédito, recebeu um aporte de R$ 250 milhões da International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial. Nos últimos 12 meses, a Trademaster transacionou R$ 16 bilhões em volume financeiro.

Um novo termo vem ganhando força no mundo corporativo: “quiet quitting” (algo como demissão silenciosa, em português). Os adeptos, na verdade, não são demissionários, mas exigem que as empresas respeitem os horários regulares de trabalho e não peçam tarefas nos fins de semana ou atividades fora do contrato.

A montadora alemã BMW vai lançar uma novidade no Brasil: por R$ 190, qualquer pessoa terá acesso às linhas de montagem, laboratórios, pistas de testes e área de pintura das carrocerias. A ideia é transformar a unidade em atração turística.

A coluna errou. Ao contrário do que foi publicado ontem, o atacarejo Assaí vai converter as lojas da marca Extra até 2023, e não 2024.

"A verdadeira liderança vem de ser quem você é, e não quem finge ser”

Robert Iger, executivo que comandou o império Disney durante 17 anos