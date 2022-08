Mesmo com eleição tensa, mercado financeiro não espera sustos na Bolsa

"Seja como for, é consenso entre os especialistas que as ações brasileiras negociadas na B3, a bo lsa de São Paulo, estão baratas, o que pode representar um bom ponto de entrada para novos investidores"





(foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/1018)

Pela primeira vez em muito tempo, o mercado financeiro acha que o resultado da eleição não provocará grandes solavancos na bolsa de valores ou na cotação do dólar. Um experiente gestor diz que, se Lula vencer, é pouco provável que haja surpresas indigestas na condução da política econômica. Ele também afirma que, em caso de vitória de Bolsonaro, não se espera nada além do que se viu nos últimos quatro anos. Na verdade, acrescenta o profissional, o mercado já precificou a eleição 2022 – não há pessimismo ou otimismo demais no horizonte. Seja como for, é consenso entre os especialistas que as ações brasileiras negociadas na B3, a bolsa de São Paulo, estão baratas, o que pode representar um bom ponto de entrada para novos investidores. Outro aspecto a se considerar é que o ciclo de alta da Selic provavelmente chegou ao fim, e juros menores costumam beneficiar investimentos de risco como a renda variável. Pela primeira vez em muito tempo, o mercado financeiro acha que o resultado da eleição não provocará grandes solavancos na bolsa de valores ou na cotação do dólar. Um experiente gestor diz que, se Lula vencer, é pouco provável que haja surpresas indigestas na condução da política econômica. Ele também afirma que, em caso de vitória de Bolsonaro, não se espera nada além do que se viu nos últimos quatro anos. Na verdade, acrescenta o profissional, o mercado já precificou a eleição 2022 – não há pessimismo ou otimismo demais no horizonte. Seja como for, é consenso entre os especialistas que as ações brasileiras negociadas na B3, a bolsa de São Paulo, estão baratas, o que pode representar um bom ponto de entrada para novos investidores. Outro aspecto a se considerar é que o ciclo de alta da Selic provavelmente chegou ao fim, e juros menores costumam beneficiar investimentos de risco como a renda variável.





Por que o metaverso é o maior erro de Zuckerberg

(foto: Miguel Schincariol/AFP %u2013 29/1018)



O metaverso, a maior aposta de Mark Zuckerberg desde a criação do Facebook, tem sido até agora um grande fiasco. Entre janeiro e agosto, o preço médio dos terrenos vendidos no ambiente virtual caiu 85%, de US$ 17 mil para US$ 2,5 mil. Apenas no último trimestre, o número de empregos de alguma forma ligados à tecnologia encolheu 81%. Não à toa, a divisão de metaverso da Meta, novo nome do conglomerado que controla o Facebook, perdeu US$ 2,8 bilhões. Zuckerberg, quem diria, também erra.





Petrobras investe em rede de fibra óptica





Sem infraestrutura, a tecnologia 5G não avança. Nesse aspecto, uma boa notícia vem da Petrobras: a empresa informou que está instalando uma rede de fibra óptica de 1.600 quilômetros de extensão nas bacias de Campos e Santos para viabilizar a conexão da quinta geração da internet. Segundo a empresa, o sistema será habilitado em 29 plataformas de produção e 17 unidades terrestres, como refinarias e portos. Estima-se que o 5G movimentará R$ 130 bilhões no Brasil até 2025.





Ninguém suporta tanta videoconferência





As videoconferências estão consumindo tempo demais dos executivos. De acordo com estudo global realizado pela empresa americana de tecnologia Cisco, 93% das lideranças corporativas passam ao menos duas horas por dia em reuniões digitais. Mais impressionante ainda: um terço dos profissionais gasta metade da jornada diária em chamadas de vídeos. Os encontros virtuais se tornaram tão massacrantes que 42% dos entrevistados pensam em trocar de emprego por causa do excesso de compromissos on-line.





“Se perseguir o caminho da sustentabilidade, o Brasil se transformará na Arábia Saudita dos alimentos”





>> Ricardo Faria, dono da Granja Faria e um dos maiores produtores de ovos e grãos do país





RAPIDINHAS





O empresário Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, comprou 30% da empresa israelense de inteligência artificial Transceptar, especializada em mapeamento genético e que tem focado suas pesquisas na área da longevidade. Fundada em 2011, a Transceptar atua em vários países, inclusive no Brasil. O valor da transação não foi revelado.





>>>





O Rock in Rio, que começa em 2 de setembro, traz ótimos resultados para o turismo. Segundo dados da HotéisRio, a taxa de ocupação dos hotéis da cidade na primeira semana do evento deverá ficar perto de 78%, empatando com o desempenho da última edição do festival, realizada em 2019, e acima de 2017, quando o índice foi de 75%.





>>>





A fintech Pagaleve, do setor Buy Now, Pay Later (compre agora e pague depois), nasceu há apenas um ano mas já atrai bom volume de investimentos. Ela recebeu aporte de R$ 130 milhões liderado pelo fundo de venture capital da empresa americana de software Salesforce, que realizou seu primeiro investimento no Brasil.





>>>





A montadora japonesa Honda e a fabricante de baterias sul-coreana LG Energy Solution investirão US$ 4,4 bilhões na construção de uma fábrica de baterias nos Estados Unidos. As duas gigantes uniram forças em território americano para combater um rival comum: os fabricantes chineses de suprimentos.





(foto: Elvira Nascimento/Divulgação %u2013 8/4/21)



R$ 52,5 bilhões

é quanto a indústria siderúrgica vai investir no país até 2026, segundo o Instituto Aço Brasil