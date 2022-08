O lucro dos bancos e como a sociedade se beneficia

(foto: Divulgação - 16/09/2019)





A gestora de recursos QR Capital elaborou o ranking dos bancos que mais lucraram no segundo trimestre de 2022. A lista é liderada pelo Banco do Brasil (foto), que encerrou o período com R$ 7,8 bilhões na linha azul do balanço. A seguir aparecem Itaú Unibanco (R$ 7,6 bilhões), Bradesco (R$ 7 bilhões), Santander (R$ 4 bilhões), BTG Pactual (R$ 2 bilhões), XP Investimentos (R$ 1 bilhão) e Banco Pan (R$ 194 milhões). As instituições mais jovens também fecharam o trimestre no positivo, com lucro de R$ 17 milhões (Nubank) e R$ 16 milhões (Banco Inter). Sempre que os bancos divulgam seus resultados financeiros aparece alguém para reclamar dos lucros teoricamente excessivos. Isso é um equívoco. Quanto mais robusto for o lucro das instituições, maior é a remuneração de seus milhares de acionistas (aquela turma que coloca o suado dinheirinho na bolsa de valores). O valor também é revertido para a sociedade na forma de investimentos e, muitas vezes, novas contratações. Lucrar, portanto, é ótimo.





Meta e Amazon querem formar profissionais para a área de tecnologia

A Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, e a Amazon Web Services (AWS), empresa de serviços em nuvem da Amazon, uniram forças para combater a falta de profissionais qualificados na área de tecnologia no Brasil. As empresas lançaram um programa de capacitação que tem a ambição de formar 50 mil brasileiros para o ramo de marketing digital. De fato, a iniciativa é urgente. Segundo a Brasscom, a associação do setor, até 2025, haverá um déficit de 530 mil trabalhadores no setor tecnológico.





Com novo CEO, ações da Americanas disparam (foto: Wikipedia.org/Reprodução)

(foto: Wikipedia.org/Reprodução) foto). Atual presidente do Conselho de Administração do Santander, Rial usará sua longa experiência na indústria financeira para agregar novos serviços à Americanas. O mercado financeiro gostou: ontem, as ações da empresa subiram cerca de 20%. É surpreendente o que uma troca de comando pode fazer para algumas empresas. Depois de 20 anos, a Americanas anunciou a passagem de bastão em sua liderança: em 1º de janeiro de 2023, sai de cena Miguel Gutierrez para dar lugar a Sergio Rial (). Atual presidente do Conselho de Administração do Santander, Rial usará sua longa experiência na indústria financeira para agregar novos serviços à Americanas. O mercado financeiro gostou: ontem, as ações da empresa subiram cerca de 20%.





Viagem de ônibus ganha espaço com bilhetes aéreos caros

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 19/6/22)





"Entendemos que não é o produto certo para o público vulnerável. Assim, o banco preferiu não operar" Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú, sobre a oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil



Com os preço dos bilhetes aéreos nas alturas, muitos brasileiros trocaram a viagem de avião por ônibus. Em junho, conforme dados apurados pelo Conselho de Turismo da FecomercioSP, o faturamento do transporte rodoviário subiu 15,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Algumas empresas aproveitaram bem a oportunidade. Na ClickBus, plataforma de vendas on-line de passagens rodoviárias, as transações aumentaram 120% no primeiro trimestre, diante de igual período de 2021.





29%

foi quanto aumentaram as secas severas no mundo desde 2000, segundo as Nações Unidas. O fenômeno que gerou prejuízos bilionários para a agricultura é resultado da degradação do solo e das mudanças climáticas





RAPIDINHAS

.A startup colombiana de e-ecommerce Tul, especializada na área de materiais de construção, pretende investir cerca de R$ 100 milhões no Brasil nos próximos três anos A empresa deverá começar as operações na Região Sudeste do país. Dinheiro não é problema: recentemente, a plataforma recebeu R$ 1 bilhão de fundos de investimentos.





.A Unipar Carbocloro e a AES Brasil assinaram há alguns dias uma joint venture para a geração de energia eólica, modalidade que cresce rapidamente no país. De acordo com as empresas, o projeto será voltado para o Complexo Eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, que terá capacidade eólica instalada de 91 megawatts.





.O autoatendimento avança no varejo de alimentos. Atento à tendência, a rede Minuto Pão de Açúcar inaugurou em São Paulo a primeira unidade com atendimento 100% personalizado. São oito postos de self-checkout, nome como os caixas sem atendentes são conhecidos. A ideia do Pão de Açúcar é levar o projeto para outras regiões do país.





.O setor de vestuário vive uma retomada pra valer. De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas de roupas e acessórios deverão crescer 9,6% no segundo semestre em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria das marcas já vende mais inclusive do que em 2019, antes da pandemia.