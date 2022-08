Isaac Sidney, presidente da Febraban, discurso em defesa da democracia (foto: DIVULGAÇÃO)





O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney (foto), tem sido uma das vozes mais sensatas nestes tempos de acirramento das disputas políticas. Há alguns dias, em evento do grupo Esfera realizado em São Paulo, defendeu a democracia como o único caminho a ser seguido. Parece algo óbvio, mas no Brasil de 2022 tem sido cada vez mais imprescindível revigorar os valores democráticos. “Sabemos que eleições são disputadas entre opositores que antagonizam posições, mas faço uma ponderação: sejamos incansáveis em buscar serenidade de ânimos”, disse. “O capital brasileiro, para ajudar o Brasil a manter os motores do crescimento funcionando, precisa de democracia, de robustez institucional, de estabilidade política, de segurança jurídica e de previsibilidade.” Como em todos os grupos sociais, inclusive entre o empresariado, há os radicais que defendem ideias inaceitáveis como golpes de Estado. Convém lembrar, contudo, que eles são minoria.

Amazon amplia investimentos na área de saúde

A Amazon tem reforçado os investimentos na área da saúde. Depois de firmar parceria com a farmacêutica Merck para a criação de soluções de voz digital para pessoas com doenças crônicas e de investir US$ 3,4 bilhões na compra da empresa de consultórios One Medical, a gigante de Jeff Bezos associou-se agora à Ginger, startup especializada na área de saúde mental, para oferecer serviços de terapia online. A Amazon acredita que a saúde lidera a lista de atividades que precisam ser reinventadas.

Tesla do Nordeste acelera vendas em 2022

A montadora pernambucana de motocicletas elétricas Voltz, conhecida como a “Tesla do Nordeste”, emplacou 2,9 mil unidades de janeiro a julho, o que a coloca em 11º lugar no ranking nacional de vendas. É um feito e tanto considerando que a empresa tem pouco tempo de estrada: foi criada em novembro de 2019, às vésperas da crise desencadeada pela pandemia. A meta da empresa é produzir 20 mil motos elétricas até o final do ano, muito acima das cerca de 4 mil fabricadas em 2021.

Segunda maior rede de cinemas do mundo deverá pedir falência

As redes de cinema não conseguiram se recuperar dos quase dois anos de restrições sanitárias decorrentes da COVID-19. A Cineworld, segunda maior cadeia cinematográfica do mundo, prepara o pedido de falência nos Estados Unidos. Em 2020, no auge da pandemia, a empresa teve prejuízo de US$ 2,2 bilhões. A modesta retomada em 2021 e em 2022 não foi suficiente para reverter o quadro. Para piorar, os investidores perderam a confiança na companhia – neste ano, suas ações despencaram 90%.

US$ 103,8 trilhões

é quanto deverá ser o PIB global em 2022, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional. Mesmo com guerra e pandemia, o número significará um crescimento de 3,6% em relação a 2021





(foto: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press - 22/05/2019)

"A ideia de um limite para as despesas públicas é pedagógica para o sistema político e para a sociedade" Fabio Giambiagi, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV







RAPIDINHAS

. O mercado financeiro elevou os níveis de preocupação com o cenário pós-eleição. De acordo com levantamento realizado pelo Bank of America com gestores de fundos, 60% deles estão receosos com a condução da política fiscal em 2023. Na pesquisa anterior, feita em julho, o número era 40%. O fim do teto de gastos é o principal temor.





. O licenciamento de marcas está em alta no Brasil. É isso o que mostra o novo relatório da Licensing International: em 2021, o faturamento desse ramo de negócios chegou a R$ 21 bilhões, o que corresponde a um avanço de 9,4% em relação a 2021. No mundo, o Brasil só fica atrás da região Estados Unidos-Canadá, com expansão de 9,7%.





. A Copa do Mundo é grande geradora de negócios, certo? Não para as moedas virtuais. Lançada pela Algorand, empresa de tecnologia blockchain que patrocina o torneio, a cripto “Algo” acumula desvalorização de 75% desde o início do ano. Imaginava-se que o evento traria visibilidade para o ativo, mas até agora isso não ocorreu.





. A inadimplência no varejo de moda recuou 11,2% em julho na comparação com o mês anterior, segundo pesquisa feita pela fintech Meu Crediário, que mede mensalmente os níveis de calote nas 200 maiores varejistas do país. Em julho, 8,9% das parcelas estavam atrasadas no período entre 61 e 90 dias.