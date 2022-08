Portugal recebe número recorde de brasileiros

(foto: Maat / Divulgação)





Os brasileiros invadiram Portugal. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do país, o número de pessoas que se transferiram legalmente para a Terrinha atingiu em março o recorde de 211.958 – é mais do que o dobro de 10 anos atrás. Se forem considerados os ilegais, calcula-se que passe dos 400 mil. Atualmente, os brasileiros são os segundo grupo de estrangeiros que mais compra imóveis em Lisboa, atrás apenas dos chineses. O contingente deverá aumentar. No último dia 21, o parlamento português aprovou um projeto de lei que amplia a possibilidade de vistos de trabalho para estrangeiros que fazem parte da chamada CPLP (Comunidades dos Países de Língua Portuguesa), o que obviamente beneficiará brasileiros. A medida depende de sanção presidencial, mas é quase certo que ela virá. Com a invasão, surge um efeito colateral indigesto: segundo relatos, nos últimos meses aumentou consideravelmente o preconceito contra imigrantes do Brasil.





Abilio Diniz e Geyze Diniz buscam histórias inspiradoras

O casal de empresários Abilio Diniz e Geyze Diniz mudou o formato do podcast Plenae, criado para divulgar histórias inspiradoras sobre bem-estar, longevidade e qualidade de vida. Agora, em vez de celebridades, a ideia é receber pessoas que não são famosas. “Tenho certeza que encontraremos relatos incríveis, diversos e que estão espalhados por todo o país, com suas realidades tão múltiplas”, afirma Geyze. Para participar, é preciso acessar o site da Plenae e se inscrever até 7 de agosto.





Em junho, bitcoin foi investimento mais rentável

Depois da tempestade no primeiro semestre, o bitcoin voltou a ser uma boa opção de investimento em julho. No mês, a moeda virtual teve valorização de 16,05%, superando com folga o Ibovespa (o principal índice da bolsa brasileira, que subiu 4,69%), o CDI (1,03%) e a poupança (0,66%). No ano, contudo, a criptomoeda ainda faz feio, com queda acumulada de 53,09%. Apesar da boa recuperação, especialistas duvidam da capacidade de o bitcoin encerrar 2022 no campo positivo.

Com demanda em alta, Latam amplia oferta de voos internacionais

A companhia aérea Latam detectou forte aumento da demanda por viagens internacionais. No segundo trimestre, as vendas de bilhetes para o exterior aumentaram 60% em relação aos três meses anteriores. Alguns destinos, como Lisboa, já superam com folga até o período pré-pandemia, com acréscimo de 40% dos bilhetes emitidos. Com a demanda em alta, a empresa ampliou as rotas para países como Argentina, Chile e Peru e colocará em operação aeronaves maiores para receber mais passageiros.

Rapidinhas

Israel está se tornando o principal centro de inovação da Apple. A empresa anunciou a abertura de seu terceiro laboratório de pesquisa e desenvolvimento no país. Desta vez o espaço fica em Jerusalém – os outros dois estão em Haifa e Herzliya. Israel é um importante polo tecnológico, com 10 mil companhias do setor.

O primeiro ônibus brasileiro movido a energia solar completou uma importante marca: desde 2016, rodou 120 mil quilômetros – e sem apresentar problemas. Chamado eBus, ele é fruto de parceria entre as empresas Eletrabus, Marcopolo, Mercedes e Weg com a Universidade Federal de Santa Catarina. A ideia é levar o projeto para o transporte público.

A Climatempo, especializada em serviços de meteorologia, fechou acordo com a alemã Giz e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, para a criação da maior base de dados do país sobre energia eólica e solar. A plataforma reunirá dados sobre regime de ventos e radiação solar.

A empresa americana de tecnologia Cisco vive bom momento no Brasil. Suas receitas no país cresceram 10% entre agosto de 2021 e abril de 2022, o dobro da média mundial e acima dos 4% de avanço reportado nas Américas. Segundo a Cisco, o resultado se deve ao aumento da digitalização das companhias brasileiras.

US$ 17,8 bilhões

é a soma das encomendas recebidas pela fabricante de aeronaves Embraer para os próximos anos – o montante já supera o nível pré-pandemia

“O nosso desafio é retirar o estigma que Paulo Guedes criou sobre o que é ser liberal”