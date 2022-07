Livre das amarras do governo, empresa poderá negociar redução de salários e ter ganhos administrativos (foto: Reprodução)

Com privatização, Eletrobras

poderá economizar R$ 4,6 bilhões





Um estudo realizado pelo Itaú BBA mostra por que a privatização torna quase sempre as empresas mais eficientes. Os analistas do banco de investimentos calcularam uma economia de custos de R$ 4,6 bilhões assim que a gigante de energia deixar as amarras do governo. O número leva em conta, por exemplo, os cortes de salários previstos no programa de desestatização – sabe-se que a companhia paga a seus funcionários contracheques muito maiores do que concorrentes da iniciativa privada –, além de outras providenciais melhorias administrativas. “Agora, a diretoria terá uma flexibilidade muito maior para implementar mudanças que podem tornar a Eletrobras uma das melhores empresas de “utilities” do mundo, escreveram os analistas no relatório. Uma das maiores ela já é: em 2022, deverá responder por um terço da geração de energia no país. Não à toa, suas ações subiram 35% no ano, mas especialistas consideram que há espaço para mais avanços.





Microsseguro avança entre a população de baixa renda









A população de baixa renda contratou mais seguros em 2022, acompanhando um movimento das classes média e alta. É o que revela um estudo da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que analisou os números dos chamados microsseguros – ramo que inclui de coberturas de pequenos danos residenciais a indenização por internação hospitalar. Nos primeiros cinco meses do ano, as receitas geradas pelas contratações cresceram 47,4% ante o mesmo período de 2021, enquanto as indenizações subiram 48,3%.









Nas empresas de capital aberto,

salários dos presidentes sobem 30%





A crise econômica e a pandemia não foram suficientes para limitar os ganhos dos presidentes de grandes empresas no Brasil. Um levantamento realizado pelo especialista em governança corporativa Renato Chaves a partir de dados oficias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostrou que os ganhos dos CEOs que comandam as maiores companhias de capital aberto do Brasil subiram 30% em 2021 na comparação com 2020. O salário médio mensal dos profissionais foi de R$ 1 milhão.





No INSS, aumenta o número de benefícios negados





O INSS quebrou um recorde em 2021, mas não há motivo para comemoração. No ano passado, 4,6 milhões benefícios previdenciários foram negados – em 2018, pouco antes do início da pandemia, foram 3,4 milhões. O ritmo de pedidos indeferidos continuou forte em 2022: nos cinco primeiros meses, 1,8 milhão de brasileiros não conseguiram levar seus processos adiante. Documentações falhas enviadas pelos candidatos é o principal problema, mas sabe-se que o INSS tem sido mais rigoroso nas análises.













Rapidinhas





O atacarejo Assaí inaugura hoje uma unidade em Ceilândia. Trata-se da primeira a ser entregue no plano de conversões de lojas do Extra Hiper, além de representar o início da expansão da marca no Distrito Federal. O projeto prevê a abertura de mais quatro unidades na região até o fim de 2023 – com isso, o grupo dobrará o número de lojas no DF.





Os jovens brasileiros são os que mais têm acesso a smartphones no mundo. Segundo estudo da empresa americana de informática McAfee, 95% dos que têm entre 10 e 14 anos usam dispositivos móveis, contra 76% da média mundial. A pesquisa também mostrou que 39% dos pais brasileiros se dizem “muito preocupados” com a situação.





O euro se tornou, pela primeira vez em muitos anos, a moeda estrangeira mais vendida no Brasil. Pelo menos é isso o que diz a corretora de câmbio Travelex Confidence, uma das maiores do país. O motivo é óbvio: a queda expressiva de sua cotação em 2022, que o fez valer até menos do que o dólar em alguns dias de negociação.





O aplicativo de entregas Rappi assinou uma parceria com a Blackhawk Network Brasil, líder global em soluções de pagamentos como cartão-presente. O objetivo é expandir a presença da empresa no mercado de gift cards, um dos mais prósperos do varejo brasileiro, com movimentação anual estimada em R$ 4 bilhões.









US$ 1,1 bilhão

foi quanto os brasileiros gastaram no exterior em março, um acréscimo de 250% sobre um ano atrás. Segundo o novo levantamento do Banco Central, foi a primeira vez que o valor superou a marca de US$ 1 bilhão desde o início da pandemia

"Muito gente já pediu a cabeça do Paulo Guedes para mim em momentos de crise"





Jair Bolsonaro, presidente da República