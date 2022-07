Cresce chance de recessão nos Estados Unidos

Especialistas esperam uma queda significativa do lucro corporativo nos EUA nos próximos meses (foto: Pixabay)

A economia americana vai entrar em recessão? Em relatório recente, a gestora Bridgewater disse que sim: “Ao longo dos últimos 60 anos, houve apenas outras sete situações em que estivemos tão pessimistas com a economia dos Estados Unidos quanto estamos hoje. Em todas as outras vezes, a economia se enfraqueceu e correu abaixo de seu potencial, sendo que apenas em uma delas não aconteceu uma contração de fato. A principal diferença de hoje frente às demais situações anteriores é que, desta vez, a deterioração das condições financeiras é significativamente pior do que nos outros casos.” O pessimismo é evidente. Uma consulta feita pela Bloomberg com três dezenas de economistas concluiu que a probabilidade de contração nos próximos meses é de 47,5%, bem acima dos 30% apurados em junho e dos 20% em março. Os especialistas esperam uma queda significativa do lucro corporativo nos próximos meses.

Indústria automotiva global tem ociosidade de 40%

A indústria automotiva global enfrenta um cenário desafiador. Atualmente, a capacidade produtiva mundial é de 135 milhões de veículos por ano, mas são consumidos apenas 80 milhões. Ou seja, o índice de ociosidade está em torno de impressionantes 40%. Fatores estruturais como a falta de componentes certamente ajudaram a piorar esses números, mas mudanças recentes na sociedade trazem maior preocupação. As novas gerações, seja no Brasil ou nos países desenvolvidos, demonstram desinteresse

Ações da Cielo disparam 80% em 2022

Está difícil ganhar dinheiro na bolsa brasileira, mas sempre existem boas oportunidades. Depois de sofrer em 2021, as ações da empresa de meios de pagamento Cielo subiram aproximadamente 80% em 2022 – é a maior alta do ano entre as integrantes do Ibovespa, o principal índice da B3. A Cielo, de fato, vive bom momento. Um relatório da casa de análises de investimento Empiricus estima que, na comparação anual, a companhia aumentará seus lucros em 15% em 2022 e 20% em 2023.

66 milhões

de pessoas estão inadimplentes no Brasil, segundo a Serasa Experian – é o maior contingente desde o início da série histórica, em 2016

Investimento em ouro está em queda (foto: pixabay)

Rendimento do ouro perde feio para a inflação

O ouro sempre foi considerado o ativo mais seguro para investir em tempos de crise, mas desta vez é diferente. Nos últimos doze meses, o grama do metal precioso negociado na B3 recuou 1,8%. No mesmo período, a inflação foi de 11,89%. Em Nova York, o quadro é pior ainda – por lá, o ouro caiu 5%, enquanto a inflação acumulada no período de um ano chegou a 9%. Segundo especialistas, o movimento se deve à alta de juros nos Estados Unidos, que tornou os investimentos em renda fixa mais vantajosos.

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea (foto: Anfavea/divulgação)

"Aquele desejo de possuir um automóvel, observado em décadas passadas, hoje é menos evidente"

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, a associação dos fabricantes de veículos

