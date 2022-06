Presidente da operação brasieira do Google, Fábio Coelho anunciou o plano de investir R$ 150 milhões no país este ano (foto: Nelson Almeida/AFP - 0/2/14 )





A quarta edição do Google for Brasil, evento anual em que a empresa faz um balanço de suas operações e apresenta perspectivas para o futuro, reforçou a disposição da big tech em ampliar investimentos no país. Entre as iniciativas anunciadas no encontro estão a abertura de um novo escritório em São Paulo em 2022 e a inauguração de um Centro de Engenharia em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Universidade de São Paulo (USP). O espaço deverá se dedicar principalmente ao desenvolvimento de projetos relacionadas a privacidade e segurança online. Além disso, Fábio Coelho, presidente da operação brasileira do Google, anunciou o plano de investir R$ 150 milhões em medidas para ampliar o acesso dos brasileiros a informações oficiais sobre vacinas, apoiar comunidades afetadas pela pandemia e combater a fome. Em um país de enormes carências, ações como essas são fundamentais.







(foto: Liu Jin/AFP)





Na Apple, você compra agora e paga depois





A Apple decidiu entrar firme no segmento “buy now, pay later”, como são chamadas as compras parceladas de curtíssimo prazo. Chamado Apple Pay Later, o serviço recém-lançado permitirá ao usuário fazer compras nos estabelecimentos que aceitam o Apple Pay e parcelar o pagamento em até quatro vezes dentro de um prazo de seis semanas. Os valores dos créditos serão baixos: no máximo US$ 1 mil, a depender do perfil do cliente. A missão do projeto é diversificar as fontes de receitas.









Rede de supermercados autônomos Zait expande operação





Os supermercados autônomos estão em alta no Brasil. Nesses estabelecimentos, o cliente não passa no caixa – toda a jornada, desde a entrada, é feita com a leitura de QR Code no aplicativo da loja e é a pessoa que finaliza a compra, também pelo app. Líder do setor no Brasil, a Zait deverá inaugurar três unidades em junho (Goiânia, João Pessoa e São Bernardo do Campo). Com isso, serão 21 endereços no país, um crescimento de 360% em apenas um ano. A meta é chegar a 500 franqueadas até dezembro de 2023.









CNI leva propostas aos candidatos à presidência





A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentará nos próximos dias uma série de propostas na área econômica para os pré-candidatos à presidência da República. Segundo a entidade, as sugestões deverão se concentrar nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, energia e transportes, além de abordar questões regulatórias. Não se trata de uma iniciativa inédita. Desde o pleito de 1994, a CNI produz documentos desse tipo. Resta saber se os candidatos darão atenção às ideias.









Rapidinhas





A Amazon escolheu a cidade de Lockerford, na Califórnia, para iniciar as entregas de mercadorias por drones. A razão é óbvia: o lugar conta com apenas 3,5 mil habitantes, o que torna as operações aéreas mais fáceis e seguras. Segundo a empresa, os drones começarão a deixar encomendas nos quintais dos clientes a partir do quarto trimestre do ano.









(foto: Jeff Kowalsky/AFP %u2013 2/6/21 )





O Brasil fez bonito no tradicional ranking dos maiores produtores de frango do mundo elaborado pela publicação americana Watt Poultry International. Segundo a lista, as duas primeiras posições são ocupadas por JBS e BRF, respectivamente. A americana Tyson Foods, outra gigante do setor, ocupa a terceira posição.





Já que a inclusão avança em ritmo lento, o jeito é torná-la obrigatória. As autoridades da União Europeia estabeleceram a cota de 40% para mulheres nos conselhos de administração das empresas de capital aberto até 2026. Atualmente, o índice é de 30%, mas está estagnado nesse patamar desde 2018. É hora de quebrar barreira.





O Mercado Livre vai investir R$ 24 milhões no programa ambiental Regenera América, que atua na recuperação dos principais biomas da América Latina, região que abriga 40% da biodiversidade do planeta. Brasil e México receberão a maior parte dos recursos. Um dos projetos consiste na regeneração da Mata Atlântica.









1,6%

é quanto o PIB brasileiro vai crescer em 2022, segundo projeção do Itaú Unibanco. Na estimativa anterior, o banco apontava para um crescimento de 1%













“O poder só sobe à cabeça quando encontra o local vazio”





Ciro Pellicano, publicitário brasileiro