Futebol brasileiro atrai volume recorde de investimentos

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/12/21)

O futebol brasileiro vive uma onda de investimentos sem precedentes. A irrigação recorde de recursos em clubes como Atlético e Palmeiras nos últimos anos será acompanhada agora pelas SAFs (Sociedades Anônimas de Futebol), que deverão abastecer os cofres de times como Cruzeiro, Botafogo e Vasco, e certamente muitos outros no futuro próximo. O interessante é que os patrocinadores estão, pela primeira vez, olhando para todo o mercado. Até a Série B do Campeonato Brasileiro começa a faturar. Na semana passada, a CBF fechou, pela primeira vez, um contrato para os naming rights da segunda divisão. Pelo acordo, o site de apostas SportingBet associará seu nome ao campeonato pelas próximas três temporadas. Times sem tradição do interior do país também começam a chamar a atenção de investidores, um movimento que parece irreversível. Já era hora de o futebol brasileiro, o mais vitorioso do planeta, olhar para o futuro.





Brasileiros não valorizam o próprio voto, mostra pesquisa

Levantamento da operadora Tim com 186 mil clientes aponta que grande parte dos brasileiros não valoriza o próprio voto. Apesar de 23% dos entrevistados afirmarem que votam em candidatos que defendem suas pautas de interesse, a soma dos demais mostra que muitos não se importam com a consequência de uma escolha ruim: 12% votam incondicionalmente em branco ou nulo na maioria das vezes, enquanto 11% preferem os que têm mais chance de ganhar. Conforme a pesquisa, 10% não costumam votar.

O Brasil tem problemas muito sérios em relação ao foco em tecnologia e à distribuição da riqueza. Essas são desvantagens estratégicas do ponto de vista global. Isso vai atrasar vocês Amy Webb, economista americana e uma das futuristas mais influentes do mundo, durante o evento Tech Founders Summit 2022, realizado pelo Itaú BBA



Dasa doou R$ 78 milhões para combater pandemia

Desde o início da pandemia, a Dasa, maior grupo de saúde do país, doou R$ 78 milhões para combater os impactos sociais e sanitários da COVID-19 no Brasil. São desde insumos a recursos para pesquisa científica. Entre as iniciativas está o Genov, maior banco privado de sequenciamento amostral do SARS-CoV-2, que confirmou os dois primeiros casos no Brasil de uma nova variante do coronavírus, a “Alfa”. No Distrito Federal, a empresa doou 10 leitos de UTI para o Instituto BRB.





Para fazer um pix, é só mostrar a cara

A Unico, IDTech de soluções de identidade digital, apresentou uma inovação para o mercado de pagamentos no Brazil Conference, evento realizado em Boston, nos Estados Unidos, em 9 e 10 de abril. Trata-se do token biométrico, tecnologia que, segundo a empresa, simplifica e torna mais seguras transações como pix. Com a novidade, os tokens para efetivar movimentações financeiras são gerados por meio de biometria facial. Antes de ser lançada, a iniciativa foi testada em 9 milhões de transações.





RAPIDINHAS

A Nestlé, por meio de sua marca de alimentação fora do lar Nestlé Professional, abre hoje a 8ª edição do Jovens Talentos Culinários, programa que fomenta a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho de gastronomia. O projeto é feito em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e a ONG Gerando Falcões.





Os fundos de investimentos e as ações estão em baixa no Brasil. Desde o início do ano, as duas classes de ativos perderam R$ 70 bilhões de recursos retirados. O fluxo de dinheiro está indo para a renda fixa, que tem sido estimulada pelos juros altos. A tendência deverá continuar. A expectativa é que a Selic se aproxime dos 13% até o fim de 2022.





Uma pesquisa realizada pela University College London com mil pessoas entre 18 e 30 anos chegou a uma constatação alarmante: 40% não suportam a sensação de ficar longe de seus smartphones por mais de 30 minutos. A alta dependência do aparelho, especialmente entre os jovens, está se tornando um novo transtorno.





O mercado de produtos de beleza para homens é a nova fronteira da indústria de cosméticos. Segundo pesquisa da Abihpec, a associação do setor, 43% dos entrevistados se consideram “supervaidosos”, o que sinaliza o potencial do setor. Ainda assim, quase 90% do mercado ainda é dominado pelas mulheres.





36%

é quanto deverão crescer as receitas da indústria de games nos próximos quatro anos, segundo a consultoria Newzoo. O segmento mobile já representa 52% do mercado.