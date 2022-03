Futebol brasileiro caminha para a criação de liga independente, dando poder aos clubes e tirando da CBF e das federações (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 6/12/21)







Um evento realizado ontem em São Paulo trouxe luz para um mercado nebuloso: o futebol brasileiro. Executivos da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, do banco de investimento XP Inc e da LaLiga, liga de futebol da Espanha, apresentaram uma série de propostas para a reorganização dos campeonatos nacionais até 2024. Os participantes avaliaram as duas principais divisões do certame nacional – as séries A e B – em US$ 10 bilhões, ou um pouco mais de R$ 50 bilhões, valor que seria desembolsado por diversos investidores e depois dividido entre os clubes. A ideia é que a LaLiga preste consultoria esportiva para a gestão do campeonato, cabendo à XP a modelagem financeira do negócio. Por sua vez, a Alvarez & Marsal ficaria responsável pelo sistema de compliance e governança. De fato, o projeto traz pontos interessantes, mas ele deverá driblar marcadores implacáveis: os cartolas dos times. Eles não querem destruir as velhas estruturas que os beneficiam há anos.





A Embraer acha que o cenário de guerra irá acelerar investimentos na área de defesa. A empresa aposta suas fichas no avião cargueiro multimissão C-390 Millennium, que tem sido apresentado para clientes potenciais na Europa e Oriente Médio. Recentemente, passou a testar a aeronave em uma pista de terra de 1.800 metros localizada na unidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O objetivo é comprovar que o C-390 Millennium está preparado para enfrentar condições adversas.





As bicicletas invadiram a paisagem das grandes cidades brasileiras. Não à toa, o setor comemora o melhor resultado em quase uma década. De acordo com a Abraciclo, a associação dos fabricantes, no primeiro bimestre foram produzidas 125.149 unidades no Polo Industrial de Manaus, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, além de representar o melhor resultado para os dois primeiros meses do ano desde 2013. Em janeiro e fevereiro de 2022, as exportações cresceram 128%.

R$ 10,5 bilhões

será o valor do socorro financeiro oferecido pelo governo

ao setor elétrico para cobrir os custos das medidas emergenciais adotadas em 2021. O consumidor vai pagar a conta

Empresa lança serviço de aluguel de bicicletas elétricas





As mudanças na mobilidade humana aqueceram o mercado de bicicletas.

Nesta semana, a carioca Lev, uma

das pioneiras na fabricação de bikes elétricas no Brasil, anunciou

o lançamento do serviço de aluguel

das magrelas para os consumidores finais. A locação mensal da E-bike L custa

R$ 428 (para planos trimestrais)

ou R$ 389 (planos semestrais). Por enquanto, o projeto ficará restrito

à cidade de São Paulo, mas a ideia é explorar outras praças depois que a iniciativa estiver consolidada.













RAPIDINHAS





» O aumento do combustível provoca impactos em todas as atividades econômicas. Na aviação, que sofre com a disparada de preços do querosene, as empresas começam a repassar a alta de custos para os consumidores. A Latam subiu o valor do despacho de bagagens domésticas. Foi um senhor aumento: a bagagem despachada de até 15kg passou de R$ 55 para R$ 75.





» A alta de custos de insumos e a falta de chuvas que afetaram as pastagens não foram suficientes para frear a produção de leite no Brasil. Segundo a consultoria Agripoint, as 100 maiores fazendas do país produziram 931 milhões de litros da matéria-prima, crescimento de 10,63% sobre 2020.





» Vai ficar mais barato comprar bens no exterior. De acordo com o Ministério da Economia, o governo federal deverá zerar, até 2028, as alíquotas do IOF que incidem sobre o câmbio. Atualmente, o imposto abocanha 6,38% nas operações de crédito no exterior e 1,1% na compra de papel-moeda. A renúncia fiscal chegará a R$ 7,7 bilhões.





» As mulheres são melhores investidoras que os homens? Segundo levantamento realizado pelo Banco do Brasil, a resposta é sim. Afinal, as carteiras de suas clientes apresentaram rentabilidade 9% superior à média geral. Não é um caso isolado. Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos chegaram a conclusões parecidas.