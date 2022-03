A bolsa brasileira reflete o interesse dos investidores nos países emergentes após o resultado ruim apresentado no ano passado (foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18)





Depois de a bolsa brasileira (foto) apresentar um dos piores desempenhos do mundo em 2021, o jogo virou em 2022. O curioso é que o otimismo vem de fora. Segundo a B3, o mercado acionário brasileiro registrou a entrada de US$ 14,7 bilhões em capital estrangeiro desde o começo do ano. Detalhe: o fluxo foi positivo em todos os pregões de 2022. Afinal, o que os investidores internacionais têm enxergado de tão interessante no país? Diversas razões explicam o movimento. Uma das principais é a valorização excessiva das commodities. Como as economias das nações emergentes são muito ligadas a commodities, a tendência natural é que se beneficiem. A guerra deverá manter os preços valorizados por um bom tempo, o que significa céu de brigadeiro para a bolsa no Brasil. “Salvo um avanço nas negociações de paz, acreditamos que os preços das commodities tendem a subir acentuadamente à medida que vemos a destruição da demanda”, diz um relatório do banco Goldman Sachs.





Produtores devem usar menos fertilizantes

A Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso está recomendando uma nova estratégia para seus associados: reduzir o uso de fertilizantes. Segundo o presidente da entidade, Fernando Cadore, essa é a melhor maneira de evitar a queda drástica dos estoques, que ficarão comprometidos em virtude da guerra. De acordo com a Associação Nacional para Difusão de Adubos, os estoques brasileiros duram no máximo três meses. Nesse período, será preciso prospectar novos fornecedores.

Crise global abre frentes de negócios no Brasil

A velha máxima diz que toda crise abre oportunidades de negócios. Para a mineira Verde Agritech, a lógica não poderia ser mais verdadeira. Com a provável escassez de fertilizantes após a invasão russa na Ucrânia, a empresa decidiu tomar uma medida urgente: acelerar a produção de fertilizantes de potássio no município de São Gotardo. Segundo a Verde, a unidade iniciará a produção no terceiro trimestre, com capacidade para 1,2 milhão de toneladas por ano, ou o triplo da produção atual da companhia.





Federação quer atrair startups para o futebol

O futebol brasileiro está pronto para se modernizar. Com a profissionalização dos clubes trazida pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol), a tendência é de que surjam novos negócios. Um exemplo: a Federação Paulista está em busca de startups que tragam soluções capazes de aumentar o engajamento dos torcedores, melhorar as transmissões dos jogos e proporcionar experiências positivas nos estádios. Os interessados devem inscrever os projetos no site Desafio Arena Hub Paulistão até 14 de março.





RAPIDINHAS

O PIX lidera com folga as transferências entre clientes do Itaú Unibanco. Em 2021, os pagamentos instantâneos feitos por pessoas físicas corresponderam a 83% de todas as operações desse tipo realizadas pelo banco. O volume financeiro transitado via PIX também é maior quando comparado com as demais modalidades de transferências: equivale a 60% do total.





As Drogarias São Paulo e Pacheco, controladas pelo grupo DPSP, começaram a vender pelo comércio eletrônico um produto oportuno em tempos de pandemia: autotestes de COVID-19, ao custo unitário de R$ 69,90. Os exames serão vendidos também nas lojas físicas das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.





A rede francesa de lavanderias 5àSec pretende inaugurar 60 lojas no Brasil até o final do ano. Atualmente, são 502 unidades, a maioria delas no formato de franquias. A ideia é que a expansão seja feita no interior do país, considerado de alto potencial para negócios. Para abrir a franquia, o interessado deve desembolsar no mínimo R$ 95 mil.





O Índice FipeZAP+, que acompanha os preços da venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, subiu 0,49% em fevereiro. O ritmo desacelerou. No mês passado, a alta foi de 0,53%. Segundo o levantamento, 46 dos municípios tiveram aumento dos valores – em 18 deles a variação superou a inflação.





R$ 27 bilhões

é quanto o magnata russo Roman Abramovich quer pela venda do clube inglês Chelsea, atual campeão mundial. Abramovich tem sofrido pressão da opinião pública por suas conexões com o presidente Vladimir Putin