Preços dos carros zero quilômetro subiram, em média, 18,4% (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Em 2021, os preços dos carros zero quilômetro subiram, em média, 18,4% no Brasil, segundo pesquisa elaborada pela consultoria KBB. O aumento acima da inflação foi resultado principalmente da falta de componentes eletrônicos, que provocou um descompasso entre oferta e demanda. Em 2022, o problema sequer foi resolvido, mas agora há um fator ainda mais insidioso: a guerra. O conflito entre Rússia e Ucrânia deverá inevitavelmente aumentar a cotação do dólar. Por consequência, o custo da logística e dos insumos também sobe, afetando toda a cadeia automotiva. No Brasil, as montadoras usam diversos componentes estrangeiros para fabricar automóveis, de eletrônicos a motores, de ferro a borracha. O cenário é desafiador. As empresas projetam vender 2 milhões de veículos em 2022, número próximo ao de 2021. Trata-se de desempenho modesto – representa uma queda de quase 25% em relação a 2019, antes da pandemia





Topper e Rainha apostam em lojas franqueadas

Europa aumenta importação de carvão e ameaça futuro da energia limpa

A guerra vai atrasar a adoção de energias limpas pelos países? Sim, o risco existe. Não é de hoje que os europeus estão preocupados com a quebra de fornecimento do gás da Rússia. Desde meados do ano passado, o Velho Continente discute maneiras de se tornar menos dependente dos russos. Não à toa, o ano de 2022 começou com o recorde de importações de carvão – o mais sujo dos combustíveis fósseis – pela Europa. As encomendas do nocivo produto aumentaram 56% em relação ao mesmo mês de 2021.





Conta de luz alta afeta competitividade das empresas





O alto custo da energia é um estorvo para o Brasil. Segundo estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), os 16 encargos e taxas setoriais incorporados à conta de luz tiveram um impacto de R$ 33,1 bilhões em 2020. No total, os tributos e encargos respondem por 38% do custo tarifário da energia elétrica no país, um dos percentuais mais representativos do mundo. A carga elevada reduz a competitividade das empresas, compromete investimentos e freia o desenvolvimento.





Rapidinhas





* O aumento do preço do frete marítimo (foto) desde o início da pandemia, o que se deve sobretudo à falta de contêineres, impulsionou a demanda por transporte aéreo de cargas. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), em 2021 o segmento cresceu 18,7% em relação a 2020 e 6,9% versus 2019.





* A Agrishow, principal feira de agronegócio do Brasil e uma das maiores do mundo, volta em 2022 após te sido cancelada nos últimos dois anos por causa da pandemia. Programado para abril, o evento será realizado em Ribeirão Preto (SP), com a expectativa de repetir o resultado de 2019, quando gerou R$ 2,9 bilhões em negócios.





* A vodca russa, um dos produtos mais exportados pelo país, sofre as consequências da invasão das tropas de Vladimir Putin à Ucrânia. Grandes redes de supermercados dos Estados Unidos (foto), Europa, Canadá e Austrália retiraram as garrafas das prateleiras e cortaram as encomendas da bebida.





* Nos últimos dias, russos e ucranianos correram para comprar bitcoin, numa tentativa desesperada para se proteger do colapso financeiro provocado pela guerra. Eles estão habituados com moedas digitais. Segundo a consultoria Tripple A, 13% dos habitantes da Ucrânia utilizam criptomoedas, participação mais alta do mundo. Na Rússia, o índice é de 12%.





* R$ 174 bilhões quanto o comércio eletrônico brasileiro deverá movimentar em 2022, um aumento de 9% sobre 2021. A projeção é da consultoria Neotrust









* “Ainda que a inflação de 2022 deva ser mais baixa que a do ano passado, neste exato momento a projeção de 6% para o ano parece otimista. Devemos começar a pensar em valor acima de 6%, a persistirem as pressões lá fora”, Alexandre Schwartsman, economista.