Trem da Vale em Governador Valadares







A logística brasileira é um drama sem fim. Na área da infraestrutura ferroviária, as regiões Centro-Oeste e Sudeste concentram os investimentos, enquanto outros estados sofrem com a recusa do governo federal em ampliar os horizontes dos planos nacionais de logística. No ano passado, por exemplo, a única ferrovia licitada para a Bahia foi a Bamin, no leilão de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol. Mas ela já nasce dedicada a minérios, sem espaço para movimentar outros tipos de cargas. Há gargalos mesmo na Região Sudeste. Minas Gerais – o terceiro maior PIB do país – assiste à renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) sendo feita sem que haja novos investimentos, reativação de ramais ou diversificação de cargas sobre trilhos. Os mineiros sofrem pela falta de perspectiva em ter uma ferrovia que movimente contêineres e outros produtos industriais, e não apenas minério.





















218,9 milhões

de cheques foram compensados no Brasil em 2021. Há uma década, eram cerca de 3 bilhões. Apesar da queda, é surpreendente que

tantos papéis sejam emitidos diante das novas tecnologias digitais

Para o Brasil crescer, indústria precisa voltar a ser forte

Para o Brasil crescer, indústria precisa voltar a ser forte

A indústria brasileira de transformação mantém seu curso ladeira abaixo. Em 1985, ela representava 24,48% do PIB do país. Em 2021, o patamar foi de 9,57% – trata-se da menor participação desde 1947, no começo da série histórica. O Brasil faz feio inclusive se comparado com seus pares. Nos Brics (sigla para os país integrados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a média é de 18%. Sem indústria forte, ressalte-se, o caminho para o desenvolvimento fica mais tortuoso.





Guerra deverá aumentar preço de fertilizantes





O agronegócio brasileiro está preocupado com os efeitos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia. O principal motivo dos temores diz respeito aos fertilizantes. No ano passado, a Rússia respondeu por 22% dos fertilizantes importados pelo Brasil. Com os conflitos, a tendência é que haja escassez do produto e consequente aumento de preços. O problema é que esse tipo nutriente – indispensável na maioria das lavouras – já estava caro. Ele subiu, em média, 300% nos últimos 12 meses.

Carro voador da Embraer está pronto para decolar

(foto: Embraer/Divulgação -)



Parecia extravagância, mas o “carro voador” da Eve, empresa da Embraer, tem se revelado um grande negócio. Conhecido como eVTOL, ele é um veículo elétrico com pouso e decolagem vertical que traz vantagens competitivas em relação aos helicópteros. Além de zerar as emissões de carbono, é mais silencioso e barato que seus concorrentes. No ano passado, a Embraer recebeu 1.735 encomendas com valores aproximados de US$ 5 bilhões. Espera-se que em cinco anos os céus estejam repletos de carros voadores.









"O diretor ganha R$ 110 mil por mês.

O presidente, mais de R$ 200 mil e no final do ano ainda tem alguns salários de bonificação. Os caras têm que trabalhar”





Jair Bolsonaro, ironizando os salários da diretoria da Petrobras









rAPIDINHAS





» A gasolina está cara? Prepare-se, ela deverá subir mais. A exclusão da Rússia, uma das maiores produtores mundiais de petróleo e gás, do sistema internacional de pagamentos Swift, conforme anunciado pela União Europeia e Estados Unidos no fim de semana, fará o preço do combustível disparar no mercado internacional.





» Especialistas afirmam que o preço do litro da gasolina poderá superar os R$ 10, o que provocaria efeitos imediatos na inflação – que já é alta. “Se o petróleo chegar a US$ 150, não haverá outra saída,”, disse Adriano Pires, sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE ), em entrevista à CNN Brasil.





» A invasão da Ucrânia pela Rússia afeta diversos setores econômicos. A companhia americana Delta Air Lines suspendeu o acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a aérea russa Aeroflot. A decisão foi tomada após a Grã-Bretanha proibir a Aeroflot de voar para o seu território. Outros países da Europa farão o mesmo.





» Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo a partir de dados da Infraero e das concessionárias dos aeroportos brasileiros concluiu que 2,4 milhões de passageiros viajarão pelos céus do país no carnaval. O resultado é ótimo: representa um aumento de 40% em relação ao movimento de 2021, quando o cenário pandêmico era pior.