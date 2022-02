Aplicativo TikTok impulsiona venda de livros nos Estados Unidos e no Brasil

Mais do que rede social para danças e vídeos engraçados, canal de livros contribui para as vendas das editoras (foto: Tolga Akmen/AFP)





O TikTok deixou de ser há muito tempo uma rede social para danças e palhaçadas. O canal de livros da plataforma, conhecido como BookTok, tem desempenhado papel importante para o setor. Segundo a consultoria NPD Bookscan, o mercado de obras impressas cresceu 9% nos Estados Unidos em 2021. O interessante é que os livros mais vendidos foram aqueles recomendados no BookTok. É o caso do romance “É Assim que Acaba”, de Colleen Hoover, vice-campeão entre os trabalhos de ficção adulta. No Brasil, não existem estudos sobre o impacto de plataformas como o TikTok, mas as vendas também estão em alta. De acordo com dados compilados pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) e pela consultoria Nielsen, elas avançaram 29% de 2020 para 2021, passando de R$ 1,76 bilhão para R$ 2,28 bilhões. Descontos agressivos oferecidos pelas editoras e até o isolamento social imposto pela pandemia explicam o resultado.





A jogada certeira de Buffett no mundo dos videogames

Aos 91 anos, Warren Buffett está afiado para os negócios. No final de 2021, a Bershire Hathaway, gestora do investidor americano, comprou US$ 1 bilhão em ações da Activision Blizzard, empresa responsável por algumas das maiores franquias de videogames de todos os tempos, como Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush. Pouco depois, em janeiro, a Microsoft adquiriu a Activision, e as ações explodiram. Apenas com essa operação, Buffett embolsou US$ 225 milhões em poucas semanas.





Europa reabre fronteiras para brasileiros

Os altos índices de vacinação e a trégua da pandemia levaram diversos países europeus a reabrir as fronteiras para brasileiros. Espanha, Finlândia, Inglaterra, Portugal e Suíça são algumas das nações que aceitam a entrada de turistas totalmente vacinados. Alemanha e França também permitem o acesso, mas fazem restrições à Coronavac. A Itália, um dos destinos mais procurados, mantém o veto de turistas do Brasil – as exceções são pessoas que precisam ir ao país por razões de trabalho ou saúde.





Chuvas intensas deverão aumentar em 10% o rendimento dos canaviais

As chuvas são uma dádiva para a agricultura. Segundo o Sistema TempoCampo, ferramenta criada pela Esalq/USP, as ocorrências acima do esperado em janeiro e no início de fevereiro na região Sudeste e no Centro-Oeste recuperaram a necessidade hídrica dos solos e asseguraram um ambiente favorável para o crescimento dos canaviais na próxima safra, que começa em abril. Estima-se que, graças a esse cenário, as lavouras tenham um rendimento 10% superior ao que havia sido projetado no início do ano.





Rapidinhas

Carros elétricos, aplicativos de transporte, sistemas autônomos. A mobilidade passa por grande revolução, o que tem atraído uma legião de empreendedores. De acordo com o Mapa das Auto Techs, elaborado pela plataforma Liga Ventures, existem cerca de 300 startups no Brasil que se dedicam a criar soluções para mobilidade.





Virou novela. Pela terceira vez consecutiva, a volta dos cruzeiros aos mares brasileiros foi adiada. O retorno estava programado para 18 de fevereiro, mas a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil) estendeu o prazo para 4 de março por questões sanitárias. Nenhum navio de cruzeiro está em atividade no país desde o início do ano.





Depois da Dinamarca, Noruega e Nova Zelândia, agora é a vez da Bélgica experimentar a semana de quatro dias para alguns setores da economia, sem redução de salário para os trabalhadores. Segundo cálculos do governo, a iniciativa deverá contribuir para a geração de empregos e estimular segmentos como o de turismo.





A Braskem e a francesa Veolia, que implementa soluções para a gestão de água e energia, fecharam um acordo de R$ 400 milhões para desenvolver um projeto de produção de vapor a partir de biomassa de eucalipto em Alagoas. Segundo as empresas, a iniciativa é importante pra reduzir a emissão de gases do efeito estufa.





“O Estado saudável é a expressão da vontade coletiva. Ele pode se tornar disfuncional quando a sociedade não tem um diagnóstico correto dos problemas”





Joaquim Levy, diretor de estratégia econômica do Banco Safra e ex-ministro da Fazenda





6,6 milhões

de carros elétricos foram vendidos no mundo em 2021, ante 3 milhões em 2020. Os dados são da International Energy Agency (IEA)