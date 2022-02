Agronegócio arranca bem em 2022, mas La Niña preocupa

Instabilidade climática é uma das preocupações para setores como o de soja, que começaram 2022 a todo o vapor no Brasil (foto: PIXABAY - 10/10/20)

Rapidinhas

US$ 6 bilhões



foi quanto os brasileiros investiram em criptoativos em 2021. Segundo o Banco Central, o número representa uma alta de 82% em relação a 2020

“O que o Facebook descobriu nos últimos anos é que proibir conteúdos de fake news e que estimulam emoções negativas gera muita perda de engajamento. Quando começa a se criar um ambiente mais civilizado na rede social, você limita o crescimento do negócio”



Luca Belli, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas

O agronegócio brasileiro iniciou 2022 com fortes resultados. Em janeiro, as exportações somaram US$ 8,8 bilhões, 58% acima do mesmo mês de 2021, segundo informações do Ministério da Agricultura. Com isso, o setor respondeu por 45% das vendas totais brasileiras para o mercado internacional, uma das maiores participações da história. Ainda assim, o cenário para todo o ano de 2022 é incerto, pois não há consenso sobre a dimensão dos impactos do fenômeno climático La Niña.A guerra pela audiência no streaming está acirrada no Brasil. Sete meses depois de sua estreia no país, o HBO Max fisgou 12% do mercado nacional, conforme levantamento realizado pela consultoria Just Watch. Enquanto isso, o Prime Video, da Amazon, perdeu 6% de market share, o que se deve certamente à chegada de novos rivais. A Netflix se mantém na liderança do segmento, com uma fatia de 31% do bolo, à frente do próprio Prime Video, que tem 22%. Em 2022, um novo ingrediente foi acrescentado às disputas: o esporte. A Amazon comprou os direitos para a transmissão da Copa do Brasil, principal torneio “mata-mata” entre clubes brasileiros, enquanto a WarnerMedia, dona do HBO Max, está transmitindo o Campeonato Paulista. Investir em esporte, porém, não é garantia de sucesso. A britânica Dazn foi pioneira em streaming esportivo no Brasil, mas estuda encerrar sua operação no país diante dos fracos resultados.Está preocupado com o vazamento de suas informações bancárias? Pois bem, o cenário deverá ficar pior. Quem diz isso é justamente aquele que deveria tranquilizar as pessoas: o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (foto). “Como nós entendemos que esse mundo de dados vai cada vez crescer mais exponencialmente, os vazamentos vão acontecer com alguma frequência”, afirmou, em evento com empresários. “Não quero banalizar os vazamentos, porque vamos atacá-los para que sejam o mínimo possível. ”Nos últimos anos, empresas como Starbucks, McDonald’s e Burger King anunciaram a retirada dos canudos de plástico de seus estabelecimentos e os substituíram por fontes biodegradáveis, como metais e papelão. As iniciativas são louváveis, mas há muito para ser feito. Um estudo da Ong WWF concluiu que a poluição por plástico nos oceanos (foto) pode quadruplicar até 2050. Os dados sobre a poluição são alarmantes: 88% das espécies marinhas estudadas são impactadas negativamente pelo plástico.O grão moído de café se tornou um dos vilões da inflação brasileira. Nos últimos 12 meses, o preço subiu 56,87%, segundo dados do IBGE. Nenhum outro item pesquisado avançou tanto no mesmo período. Só em janeiro, a alta foi de 4,75%. O Brasil é o maior produtor mundial de café e o segundo mercado consumidor do mundo, atrás dos Estados Unidos.A companhia de chocolates Cacau Show vai investir em um programa importante. A ideia é destinar 3 mil pontos de venda de sua rede para a logística de distribuição gratuita de absorventes. Segundo o presidente da empresa, Alexandre Costa, a construção de uma fábrica do produto também está sendo considerada.Com milhares de vagas abertas e poucos candidatos, algumas empresas americanas lançaram iniciativas curiosas para atrair profissionais. Na Amazon, os contratados recebem, fora o salário, um prêmio de US$ 1 mil apenas para começar a trabalhar. A empresa estuda também criar bônus para quem indicar bons candidatos.A Raízen, joint venture entre a Shell e a Cosan, vai entrar indiretamente no ramo de ginástica. A empresa fechou parceria com a rede de academias Smart Fit para fornecer energia para 150 unidades do grupo. Segundo projeção da Raízen, o acordo poderá levar a uma economia de R$ 12,7 milhões em um período de até cinco anos.