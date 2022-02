Entre os serviços financeiros, os golpes mais comuns envolveram abertura de contas, emissão de cartões, Pix, empréstimo pessoal e crédito direto ao consumidor (CDC) por meios digitais (foto: Fred Tanneau/AFP - 12/8/21)







A nova era digital permitiu que transações financeiras complexas sejam realizadas em questão de segundos e trouxe mais comodidade para a rotina das pessoas. Por outro lado, é preciso reconhecer que ela também levou a um efeito colateral indesejado: nunca os dados de cidadãos e empresas estiveram tão expostos à ação de criminosos.Segundo levantamento da empresa de tecnologia antifraude ClearSale, as tentativas de ataques a sites de comércio eletrônico, vendas diretas, serviços financeiros e de telecomunicações somaram R$ 5,8 bilhões em 2021, um avanço de 58% sobre o valor de 2020 e maior volume da história.Entre os serviços financeiros, os golpes mais comuns envolveram abertura de contas, emissão de cartões, Pix, empréstimo pessoal e crédito direto ao consumidor (CDC) por meios digitais. O problema é mundial. Segundo estudo da empresa americana de informática McAfeed, o cybercrime gera prejuízos à economia global de US$ 1 trilhão por ano.





Lula revanchista? Ícone do mercado financeiro não acredita na possibilidade

O mercado financeiro começa a digerir a possibilidade de o ex-presidente Lula vencer a eleição. Nesta semana, uma declaração de Rogério Xavier, fundador da gestora de recursos SPX Capital, provocou enorme debate nas redes sociais. Xavier afirmou que “o investidor estrangeiro prefere Lula”. No mesmo evento, promovido pelo banco Credit Suisse, Luis Stuhlberger (foto), sócio da gestora Verde Asset e ícone do mundo das finanças, disse que não acredita no “Lula sindicalista e revanchista.”

O trabalho de um economista no mercado de capitais é análogo a de um bruxo numa corte medieval. De um lado, homens e mulheres de poder e dinheiro. De outro, alguém que tenta prever o futuro. Se você acha que mudou muito está mal informado sobre o que um economista pode fazer André Perfeito, economista-chefe da Necton



Volvo pisa no acelerador e investe R$ 1,5 bilhão no Brasil

Depois de fechar 2021 com o melhor resultado de sua história no Brasil, a Volvo parte agora para um novo ciclo de investimentos no país. Entre 2022 e 2025, a empresa desembolsará R$ 1,5 bilhão para o desenvolvimento de caminhões e ônibus na fábrica de Curitiba, no Paraná. Também está no radar na companhia o início da produção de veículos elétricos. A Volvo lidera o mercado brasileiro de pesados com capacidade acima de 14 toneladas. No ano passado, suas vendas cresceram 46% em relação a 2020.





Movimento “Fique Deitadão” ganha adeptos no mundo

Pedidos de demissão em massa, menosprezo pelo batente diário, defesa irrestrita do ócio. O movimento “Fique Deitadão” ganha popularidade em países como Estados Unidos, China e Japão e começa a impor dificuldades para que as empresas encontrem mão de obra qualificada. Segundo especialistas, a culpa é da pandemia, que aumentou os níveis de depressão e levou muitos profissionais a rever as suas perspectivas de vida. Enquanto isso, nações como o Brasil sofrem com a falta de emprego.

3,9%

foi quanto cresceu a produção industrial em 2021, segundo o IBGE. A expansão, porém, não foi suficiente para compensar as perdas de 2020, quando o setor sofreu com a pandemia





RAPIDINHAS

O e-commerce brasileiro teve faturamento recorde em 2021: R$ 161 bilhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, segundo a consultoria Neotrust. O dado chama ainda mais a atenção diante da base comparativa desafiadora. Em 2020, no auge da pandemia, as vendas online haviam avançado 41%.





A colombiana Merqueo, que faz entregas de compras de supermercado, chegou discretamente ao Brasil em julho do ano passado. Com os bons resultados da operação em São Paulo, a empresa parte agora para outras praças. Uma das metas de 2022 é entrar em dois dos principais mercados brasileiros: Minas Gerais e Rio de Janeiro.





As big techs são máquinas de fazer dinheiro. Em 2021, a Alphabet, dona do Google, teve lucro líquido de US$ 76 bilhões, quase o dobro dos US$ 40 bilhões obtidos no exercício de 2020. Segundo o presidente do grupo, Sundar Pichai, os resultados devem ser atribuídos ao “sólido crescimento nos serviços de anúncios”.





O Instituto Millenium, think tank que promove debates e difunde conceitos sobre liberalismo e democracia, realiza hoje, às 19h, uma live para analisar – e defender – a privatização da Petrobras. Participam o ex-presidente da estatal, Roberto Castello Branco, e o ex-secretário de desestatização, Salim Mattar. O debate poderá ser acompanhado pelas redes sociais do Instituto.