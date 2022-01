Cenário de preços baixos dos ativos brasleiros, grandes gestores e intituições financeiras internacionais mostram apetite pelo Brasil (foto: Nelson Almeida/AFP - 22/2/21)





Os investidores estrangeiros estão aproveitando as barganhas da bolsa brasileira. Poucas vezes os ativos estiveram tão baratos, o que tem despertado o apetite de grandes gestores e instituições financeiras internacionais. A Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, informou que o banco americano Morgan Stanley atingiu posição equivalente a 5,4% do número total de ações da companhia. Quase a mesma proporção (5,05%) dos papéis do Banco Inter está nas mãos da gestora americana Black Rock, a maior do mundo. O curioso é que, no início de janeiro, Dominik Rohe, líder da operação da Black Rock na América Latina, declarou que só voltaria a investir no mercado brasileiro com a mudança de governo. Pelo visto, ele mudou de ideia e não resistiu às oportunidades que o cenário de preços baixos trouxe. Ressalte-se: as oportunidades não foram geradas pelo atual governo. Na verdade, elas surgiram, entre outras razões, porque os ativos se desvalorizavam diante dos equívocos da agenda econômica.









(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Nos campeonatos regionais, o streaming entra em campo





O streaming descobriu os campeonatos estaduais de futebol, que começaram a pleno vapor nesta semana. A plataforma NSports transmite os torneios de Minais Gerias (foto), Paraná e Santa Catarina. Por sua vez, o HBO Max exibe o campeonato paulista, enquanto a OneFootball tem acordo pra mostrar as partidas do carioca. Já o streaming da Eleven transmitirá ao menos dez competições regionais. Cada plataforma tem seu próprio modelo de negócios, mas em geral o torcedor tem acesso pagando pelo conteúdo.









(foto: Tobias Schwarz/AFP %u2013 6/9/21)





Montadora chinesa Great Wall vai priorizar carros elétricos no Brasil





A montadora chinesa Great Wall detalhou como será a operação brasileira após comprar a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP). A empresa disse que o plano de investimentos envolve um pacote de R$ 10 bilhões que serão desembolsados na produção de modelos híbridos e elétricos. Espera-se que a unidade gere 2 mil empregos diretos e 8 mil indiretos e que o primeiro modelo fabricado na planta chegue ao mercado no segundo trimestre de 2023. A meta é faturar R$ 20 bilhões a partir de 2015.









Cds, Dvds e Blu-Rays: a mídia física está de volta





Uma onda nostálgica tem impulsionado as chamadas mídias físicas. Em 2021, a venda de CDs cresceu pela primeira vez em quase duas décadas, mas há muitos outros exemplos de plataformas que renasceram. Na pandemia, blu-rays e DVDs voltaram a atrair a atenção dos consumidores. A venda de discos de vinil cresce sem parar há uma década. Tudo isso movimenta uma nova indústria vintage, que tem lançado edições especiais de filmes e álbuns musicais voltados para o público que aprecia os velhos tempos.









Rapidinhas





Impulsionado pela pandemia, o setor de seguro de vida está em alta. De janeiro a novembro de 2021, o segmento individual cresceu 20,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Susep. O resultado foi puxado pelo bom desempenho do mercado no mês de novembro, com R$ 1,29 bilhão em prêmios emitidos.





Em novembro, por exemplo, a seguradora Prudential do Brasil alcançou recorde de faturamento, com R$ 324 milhões, o que a manteve como a maior seguradora independente do país, com market share de 25% no segmento individual. Em Minas Gerais e no Distrito Federal, a participação da empresa é de 42% nesse mesmo segmento.





A rede varejista de material de construção Disensa cresce em ritmo veloz no Brasil. Em 2021, o número de franqueados aumentou 60%, chegando a 223. Presente em seis estados – Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo –, a empresa pertence ao grupo franco-suíço LafargeHolcim e chegou ao Brasil em 2018.





Depois de 7 anos, a Apple recuperou e liderança do mercado de smartphones na China, um dos mais relevantes do mundo. A empresa da maçã ultrapassou as concorrentes Vivo, Oppo e Huawei para assumir a liderança com 23% de participação de mercado. A retomada da dianteira se deve às vendas em alta do novo iPhone 13.









5,7%

foi quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos em 2021, a maior expansão em 38 anos. Isso ocorreu porque a base comparativa era fraca: em 2020, a economia americana encolheu 3,4% em meio aos efeitos da pandemia









(foto: Divulgação %u2013 5/11/18)





“Empresas, organizações sociais, países e cada um de nós têm de incorporar os novos hábitos de convivência e compartilhamento de espaços sociais para desacelerar a transmissão. Só com condições seguras para a retomada da atividade a economia voltará a crescer”





Claudio Lottenberg,

presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, sobre os desafios da recuperação econômica em tempos de pandemia