O que explica o Brasil ser o país das fintechs, com 12 mil startups

Com uso da tecnologia, o Nubak possui clientes em todas as 5.570 cidades brasileiras por facilidades que oferece





A razão? Um dos motivos é que os produtos disponíveis nas instituições tradicionais são caros para os bolsos dos mais pobres. A tecnologia é outro ingrediente que impulsiona o setor. Graças às facilidades oferecidas pelos smartphones, o Nubank (foto), por exemplo, possui clientes em todas as 5.570 cidades do país.



As novas regulamentações, como o open banking, também abrem boas perspectivas. Tudo isso explica por que as fintechs se tornaram um fenômeno no Brasil. O interessante é que o avanço delas está longe de ser interrompido.

A Microsoft reforçou a atuação na área de games. A empresa comprou, por US$ 68,7 bilhões, a Activision Blizzard, responsável por algumas das maiores franquias de todos os tempos, como Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush. Quando a aquisição for concluída, a Microsoft (foto) se tornará a terceira maior companhia do ramo, atrás da Sony e da Tencent. Os games estão se tornando o segmento mais importante da indústria do entretenimento, com ao menos três bilhões de praticantes.





A pandemia tem obrigado as empresas a ajustar as suas operações à nova realidade. Após insistentes pedidos das companhias aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou que a Azul e a Gol voassem com menos comissários a bordo. A Latam ingressou com o mesmo pedido, mas ainda não obteve resposta. De fato, a situação é delicada. Na Azul, o número de dispensas médicas de tripulantes aumentou 450% na primeira quinzena de janeiro em relação à média dos 12 meses anteriores.



Um efeito devastador da crise econômica é o aumento do nível de endividamento dos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), sete em cada dez famílias fecharam 2021 com débitos na praça – é o maior patamar em 11 anos. Para piorar, a maior parte das dívidas está concentrada nos cartões de crédito, modalidade que tem, de longe, as taxas mais altas de juros. Esse é um problema que tende a se agravar com o pífio crescimento.





A produção de cevada quebrou recordes no Brasil em 2021. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra chegou a 434,6 mil toneladas, um aumento de 16% em relação a 2020. No Paraná, uma das principais regiões produtivas, a área plantada avançou 16,5%. Segundo especialistas, a alta de preços do produto incentivou o seu cultivo.





O petróleo atingiu ontem o maior preço dos últimos sete anos. Segundo especialistas, a alta é resultado da tensão nos Emirados Árabes, que ameaçam represálias depois de um ataque por drones coordenado por rebeldes do Iêmen. Oscilações na oferta e demanda crescente também contribuíram para a disparada dos valores.





O turismo nacional está em alta. Em 2021, a agência on-line ViajaNet, uma das maiores do país, detectou um aumento de 76% nas vendas de passagens domésticas em relação a 2020. Os jovens entre 25 e 34 anos foram os principais clientes da empresa, respondendo por 30% do total de bilhetes negociados.





A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, vai apoiar varejistas de 28 municípios mineiros afetados pelas chuvas. Cerca de 3 mil autônomos, microempreendedores e donos de pequenos e médios negócios terão isenção automática no pagamento dos aluguéis de maquininhas e terminais nos meses de janeiro e fevereiro.





das grandes empresas brasileiras já usam a inteligência artificial em suas operações no dia a dia, segundo pesquisa feita pela consultoria Morning. É pouco. Na China, o índice chega a 70%





