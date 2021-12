Suspensão de voos da ITA afeta a CVC e preocupa o setor de turismo no país

Interrupção das atividades da companhia aérea ocorreu apenas seis meses após sua estreia no mercado pode afetar retomada do turismo (foto: BH Airport/Divulgação - 1/7/21)

A implosão da ITA Transportes Aéreos (foto) apenas seis meses após a sua estreia no mercado representa mais um obstáculo para a retomada do turismo já debilitado pela pandemia, além de um duro golpe para algumas empresas. Entre elas, a CVC, que vendeu pacotes de viagem que incluíam voos pela ITA. Para acomodar passageiros, a CVC se viu obrigada a fretar aviões de outras companhias aéreas, repetindo assim o drama que viveu na ocasião da quebra da Avianca Brasil. Os últimos tempos têm sido desafiadores. Além de problemas com seus parceiros de negócios, a empresa de viagens enfrentou denúncias de inconsistências contábeis em seus balanços, saída abrupta de diretores e o aumento do dólar, que afastou os viajantes internacionais. O turismo agora teme que o avanço da variante ômicron provoque ainda mais danos. Em 2021, os prejuízos do setor deverão chegar a US$ 2 trilhões, segundo cálculos da Organização Mundial do Turismo.

Com avanço da variante ômicron, Fórum de Davos é adiado

O Fórum de Davos, um dos mais importantes eventos econômicos do mundo, foi adiado por causa da variante ômicron do coronavírus. Os organizadores suíços disseram que as condições da pandemia tornaram impossível promover um encontro com a participação de representantes de diversos países. O fórum deveria ser realizado entre 17 e 21 de janeiro e não há previsão sobre novas datas. A Europa está sob tensão. A Holanda decretou lockdown de três semanas. Em Paris, a festa de réveillon foi cancelada.

Até os chefes preferem reuniões online

Diversos estudos mostram que os chefes gostam mais de ir ao escritório do que os subordinados, mas mesmo os líderes acabaram cedendo ao home office. Segundo estudo realizado pela Tableau, empresa americana especializada em softwares, 60% dos executivos brasileiros da alta liderança preferem que as reuniões continuem no ambiente online. O argumento: elas são mais rápidas e produtivas, liberando tempo para outras tarefas urgentes. Não há dúvida: as videoconferências vieram mesmo para ficar.

STB prevê retomada de intercâmbios em 2022

Com a crise econômica e a falta de perspectivas, estudar fora do país está no horizonte de um número cada vez maior de jovens brasileiros. A Student Travel Bureau (STB), maior empresa de intercâmbios e educação internacional do Brasil, espera um crescimento de 30% das vendas em 2022. “Estamos confiantes na retomada do setor”, diz José Carlos Hauer, presidente da STB. Segundo o executivo, os preços de alguns programas estão até 35% mais baixos do que no período pré-pandemia.

Rapidinhas

A startup portuguesa Raiz Farm criou um modelo agrícola que poderá transformar as grandes cidades: fazendas verticais portáteis. As fazendas são instaladas numa espécie de caixa, que parece um contêiner, de 18 metros quadrados. Para gerenciá-las, a startup recorre a algoritmos e softwares avançados de inteligência artificial.

Os softwares regulam a temperatura interna, os níveis de umidade, a incidência de luz e até as emissões de CO2. Segundo a empresa, diversos tipos de cultura se adaptam ao sistema, mas por enquanto a prioridade é o plantio de ervilha, alface e tomates. A Raiz Farm pretende espalhar as tais fazendas pelas grandes cidades do mundo

As mulheres são as maiores consumidoras de vídeos online no Brasil. Segundo a Kantar Ibope Media, o público feminino corresponde a 54,1% da audiência dos vídeos assistidos no país. Para acompanhar os conteúdos, os aparelhos mais usados são as smarTVs (48%), seguidas por smartphones (42%), computadores (8%) e tablets (2%).

A consultoria KPMG realizou uma pesquisa para identificar o humor dos presidentes de empresas de varejo. O resultado surpreendeu: apesar dos tempos difíceis, o otimismo prevalece entre os executivos brasileiros. Para 86% deles, a transformação tecnológica acelerada pela pandemia representa uma grande oportunidade.

“O crescimento em 2022 será moderado, ou mesmo negativo, sem expansão significativa do emprego, e sujeito a uma política monetária que deverá estar atenta para facilitar a queda da inflação sem asfixiar a economia”

Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra

US$ 253 milhões

é quanto o filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” arrecadou em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá. A cifra mostra que o cinema voltou com tudo: ela representa um recorde desde o início da pandemia, além de ser a terceira maior bilheteria de estreia da história