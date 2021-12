(foto: Reproducao / MF Press Global)









A variante Ômicron tem atrapalhado os planos de quem pretende viajar ao exterior nas férias de fim de ano, já que diversos países europeus estudam novas restrições sanitárias. Para as operadoras de viagem, se o cenário está ruim de lado, é melhor apostar em outro: o turismo nacional, que provavelmente será beneficiado pela nova realidade (na foto, Fernando de Noronha) . De acordo com projeções feitas pela FecomercioSP, o turismo brasileiro irá faturar R$ 130 bilhões em 2021, 16% acima de 2020 – mas ainda 22% abaixo de 2019. A Latam diz que já retomou quase 100% da oferta doméstica de assentos no Brasil em comparação com o período pré-pandemia. A turbulência parece ter passado. A empresa recompôs 55% das vagas de trabalho que foram fechadas no auge da crise do novo coronavírus. Em 2021, cerca de mil pilotos e comissários de bordo foram recontratados. Há vagas em aberto. Em dezembro, a Latam iniciou o processo seletivo para incorporar 127 funcionários da área de manutenção.

















Bilionários ficam US$ 1,6

trilhão mais ricos em 2021

(foto: Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Depois de ganhar dinheiro como nunca em 2020, no auge da pandemia, os bilionários mais uma vez tiveram um ano extraordinário. Em 2021, os 2.600 empresários mais ricos do mundo adicionaram US$ 1,6 trilhão a suas fortunas, segundo levantamento realizado pela revista americana Forbes. Juntos, eles possuem agora ativos equivalentes a US$ 13,6 trilhões. O imparável Elon Musk (acima), dono da Tesla e da SpaceX, foi a pessoa que mais enriqueceu. Ele ganhou até agora US$ 110 bilhões em 2021.

Preço das passagens aéreas domésticas dispara

Com a demanda por passagens aéreas domésticas em alta, o mercado aproveita para reajustar os seus preços. Entre setembro e novembro, os bilhetes para destinos no Brasil subiram, em média, 37%, segundo pesquisa realizada pelo buscador de voos Viajala. Para as companhias aéreas, o aumento da procura não é a principal razão para a escalada dos valores. Elas alegam que a alta do preço do querosene de aviação também pressiona o custo das passagens. Seja como for, é o turista quem paga a conta.

Movimento nas estradas da CCR aumenta em dezembro

Se as viagens ao exterior forem adiadas por causa da variante Ômicron, o movimento nas estradas brasileiras nas férias de verão provavelmente aumentará consideravelmente. A CCR, uma das líderes no mercado brasileiro de concessão de infraestrutura, registrou o crescimento de 2,9% no tráfego nas rodovias que administra entre e 3 e 9 de dezembro, período que deu a largada para a temporada de viagens. Entre as rodovias sob gestão da CCR estão a Presidente Dutra, BR-163 e Castelo Branco.









R$ 1,3 trilhão

é quanto a informalidade movimenta por ano no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco) e da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre)

O desemprego continua muito elevado, temos queda de renda real, a inflação segue persistente em todos os setores da economia, a alta da taxa de juros vai continuar. Essa combinação reduz o consumo e o nível de investimentos





Antônio Correa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon)





RAPIDINHAS





A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços assinou com a Receita Federal o primeiro aditivo contratual que prorroga por 18 meses o prazo da empresa para iniciar o funcionamento do novo porto seco de Anápolis (GO). O aditivo é importante passo para a companhia concretizar a execução do contrato, cujo processo de licitação venceu em 2020.





***





O resultado da licitação vinha sendo contestado por um concorrente que participou do certame. “O aditivo consolida o resultado de um processo licitatório legitimado pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União e pela própria Receita Federal”, diz Bruno Morais, advogado do escritório Galloti e Associados, que representa a empresa.





***





As empresas brasileiras de capital aberto estão em boa posição para superar a crise econômica. Segundo estudo da plataforma financeira Economatica, a dívida de curto prazo dessas companhias no terceiro trimestre de 2021 era de R$ 1,32 trilhão. Trata-se do menor patamar dos últimos 20 trimestres.





***





A plataforma de delivery 99Food tem aproveitado bem os novos hábitos de consumo trazidos pela pandemia. De janeiro a novembro de 2021, a empresa registrou 18,7 milhões de pedidos no país, ou 178% a mais do que no mesmo período do ano passado. O número de restaurantes cadastrados cresceu de 50 mil para 113,4 mil.