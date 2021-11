No trabalho, agora é a vez do anywhere office

Home office (foto: Chris Delmas/AFP - 4/8/21)

Trabalhar em qualquer lugar – na sede da empresa em casa, na praia ou em um hotel de campo – acabou sendo a evolução natural do home office. O novo modelo, conhecido como anywhere office, enche de esperança as operadoras de turismo. Maior agência on-line do país, a Decolar acha que a tendência levará ao aumento das viagens de lazer, o que já é sentido nas vendas da companhia. O movimento está em alta. Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 80% dos gestores das empresas brasileiras aprovam o sistema. Quanto mais uma carreira estiver associada a tecnologia, maior é a resistência dos profissionais para voltar aos velhos esquemas de trabalho. Um estudo da startup de recrutamento e seleção Revela chegou a conclusão reveladora: 72,7% dos profissionais de tecnologia da informação consideram trocar de emprego se a volta ao trabalho presencial for obrigatória. Como se vê, o mundo corporativo parece ter mudado para sempre.

A portuguesa TAP (foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP - 23/6/16)

Negócios da TAP retomam níveis de antes da pandemia

A portuguesa TAP, maior companhia aérea europeia em operação no Brasil, diz que as vendas de passagens retomaram os patamares de 2019. Atualmente, a empresa opera 53 linhas em sete capitais brasileiras, mas até o final do ano Belém, Maceió e Natal também receberão novos voos. A recuperação será longa após o desastre do coronavírus. No primeiro semestre de 2021, seu prejuízo foi de 493 milhões de euros, uma pequena melhora diante dos 582 milhões de euros perdidos em igual período de 2020.

Com dólar caro, importadoras de carros sofrem

As importadoras de veículos vivem fase difícil. Com a alta do dólar, as vendas em setembro caíram 34% em relação ao mesmo mês de 2020. Outro complicador é a tributação. A partir de janeiro, a taxa de importação para modelos híbridos e elétricos, que varia de 0% a 7%, poderá retomar o patamar original de 35% se a portaria que determinou a redução não for estendida para 2022. Segundo os empresários do setor, a combinação dos dois fatores tornará as importações inviáveis.

Venda de carros eletrificados dispara no Brasil

Enquanto o mercado de veículos tradicionais patina, o segmento de elétricos e híbridos está em alta. No acumulado de janeiro a outubro, foram emplacados 27.097 exemplares desse tipo no Brasil – é um salto de 74% sobre igual período do ano passado, conforme dados da ABVE, a entidade do setor. Em outubro, os 2.823 elétricos emplacados correspondem a um crescimento de 24% na comparação com um ano atrás. O avanço é resultado do número expressivo de lançamentos feitos pelas montadoras.

57%

foi quanto aumentou o preço de passagens de avião nos últimos 12 meses, segundo levantamento do IBGE. A inflação marca presença em todos os setores econômicos

Rapidinhas

A Embraer vai manter 70% dos funcionários no sistema de trabalho híbrido – ou seja, dividido entre o expediente em casa e no escritório. Alguns deles, porém, permanecerão no modelo 100% remoto. A empresa tomou a decisão após realizar uma pesquisa interna que identificou o desejo dos colaboradores em atuar dessa forma.

Loja do Burger King em São Paulo, com bandeira do Brasil (foto: Paulo Whitaker/Reuters - 3/9/10)

A rede de lanchonetes Burger King tem investido em lojas de rua com drive-thru. Entre setembro de 2020 e setembro de 2021, a empresa abriu 22 unidades desse tipo. Agora são 174 no total. Os estabelecimentos localizados em shoppings ainda são maioria, com 470. O Burger King espera repetir em 2022 o crescimento alcançado em 2019.

As autoridades da Argentina limitaram a venda de gasolina para brasileiros – cada veículo poderá comprar só 15 litros. Na Argentina, o valor médio do litro do combustível é de R$ 3,15, ou cerca da metade do preço cobrado em território brasileiro. Nas últimas semanas, muitas pessoas passaram a atravessar a fronteira para abastecer.

O Facebook lançou uma série de lives semanais no Brasil para aumentar a visibilidade de empreendedores negros. O projeto, chamado, “Sexta Preta”, faz parte do movimento #BuyBlack, iniciativa global da rede de Mark Zuckerberg que tem o objetivo de incentivar o consumo de produtos feitos por empresários negros.