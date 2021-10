Ataques digitais ameaçam as empresas e os indivíduos no Brasil e no mundo

No primeiro trimestre, o Brasil foi alvo de 3,2 bilhões de tentativas de ataques desse tipo, o dobro de um ano atrás, conforme dados da firma de segurança Fortinet (foto: Fred Tanneau/AFP - 25/6/19)





Outra pesquisa, da consultoria Deloitte, revelou que 42% das empresas brasileiras já foram assediadas por criminosos online, o que as obrigou a melhorar seus sistemas de segurança. Não custa lembrar que, em junho, a subsidiária da J BS nos Estados Unidos pagou US$ 11 milhões em resgate após um ataque hacker à sua operação no país.



Um dos grandes riscos da nova era digital são os ataques cibernéticos. Após sofrer uma investida de hackers no último sábado, a central de atendimento da CVC, maior agência de viagens do país, continuava fora do ar até ontem à tarde.





Raízen, Ipiranga e Vibra investem R$ 115 milhões em nova base de combustíveis

O Norte do país passa a contar a partir de hoje com uma nova base de distribuição de combustíveis. Com o investimento de aproximadamente R$ 115 milhões divididos igualmente entre os participantes do consórcio formado pelas distribuidoras Raízen, Ipiranga e Vibra, ela fica em Miritituba (PA), e vai atender principalmente o setor agrícola das regiões Norte e Centro-Oeste. Construída e administrada pela Raízen, a base tem capacidade para movimentar 300 milhões de litros de combustíveis por ano.

O custo da falta de saneamento

Em apenas um ano, a falta de saneamento básico no Brasil provoca 273.403 internações hospitalares e 2.734 mortes, além de gerar R$ 10 milhões em gastos que poderiam ser evitados. Os resultados fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, que se baseou em dados oficiais. Não custa lembrar: 33 milhões de brasileiros não tem acesso a água tratada. Números como esses reforçam a urgência de projetos de infraestrutura na área de saneamento – os programas, afinal, salvarão vidas.





No apagão, usuários trocam WhatsApp por PicPay

Enquanto o WhatsApp saía do ar, os brasileiros procuravam novas formas de comunicação. O chat do PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, foi uma delas. Segunda a empresa, o número de mensagens privadas enviadas pelo app saltou 6,5 vezes em comparação com uma segunda-feira típica. Recentemente, o PicPay lançou uma ferramenta que permite, além da troca de mensagens, o envio de fotos, vídeos e áudios. O app conta com 58 milhões de usuários. No final do ano passado, eram 38,8 milhões.





Rapidinhas

A Locaweb, maior empresa de hospedagem de sites do Brasil, finalizou a compra da Squid, plataforma que conecta influenciadores a marcas, por R$ 176,5 milhões. Com 100 mil influenciadores em seu portfólio, a Squid deverá encerrar 2021 com faturamento em torno de R$ 100 milhões, o dobro de um ano atrás.

Elon Musk não para de inovar. O dono da Tesla e da Space X quer lançar no ano que vem o Tesla Bot, um humanoide dotado da mesma inteligência artificial embarcada nos carros autônomos da marca. Com 1,72 metro de altura e 57 quilos, o dispositivo está sendo desenvolvido para executar tarefas domésticas repetitivas. Ele chegará ao mercado em 2022, por US$ 10 mil.

A Ocyan, empresa de óleo e gás da Odebrecht, tornará obrigatória, a partir de 14 de outubro, a apresentação do passaporte de vacinação contra a COVID-19 por todos os seus funcionários. Segundo a companhia, muitos deles trabalham durante dias seguidos em sondas e plataformas. Por isso, o risco de contágio é maior.

O mercado de veículos pesados está aquecido. De janeiro a setembro, foram vendidos no país 106,5 mil caminhões e ônibus, uma alta de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento não se deve apenas à base comparativa fraca. Trata-se do melhor resultado dos últimos sete anos.





R$ 25 milhões





''Um projeto de transferência de renda mais robusto é para ontem, é uma emergência absoluta'' Rodrigo Pacheco, presidente do Senado



é quanto os bares e restaurantes brasileiros perderam com a pane do WhatsApp, segundo cálculos da Abrasel, a associação do setor. Para azar dos empresários do ramo, o apagão começou no horário do almoço, quando o aplicativo é usado para fazer pedidos