A gigante chinesa Xiaomi amplia investimentos no Brasil com mais lojas

brincadeira. Segunda maior fabricante de celulares do mundo, a Xiaomi vai inaugurar, até o final do ano, seis lojas no país (Campinas, Curitiba, duas no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). Atualmente, a empresa possui duas unidades na capital paulista, mas os projetos agora são mais ambiciosos. “Já somos a companhia que mais homologa produtos na Anatel no Brasil, e contamos com uma rede extensa de 7 mil pontos de vendas no varejo”, afirma Luciano Barbosa, diretor da Xiaomi no Brasil. “Nosso objetivo com as novas lojas é ampliar presença física em outras localidades.” Ancorada em uma estratégia agressiva de lançamentos – desde 2019, colocou no mercado 500 produtos, dos quais 33 eram smartphones –, a Xiaomi ultrapassou recentemente a Apple para se tornar a vice-líder do mercado global de celulares. A Samsung continua no topo, com 19% de participação, mas já é perseguida de perto pela rival, com 17%.

Gestores estão mais pessimistas com a Bolsa

Uma hora a conta ia chegar. Os ruídos políticos associados à deterioração do quadro fiscal destruíram as perspectivas para a Bolsa brasileira. Ontem, foi mais um dia de sangria no preço das ações negociadas na B3. Não à toa, o otimismo dos gestores caiu ao menor nível desde 2018. É isso o que mostra uma pesquisa do Bank of America (BofA). Segundo o estudo, o percentual de investidores que apontam as ações como a melhor classe de ativos no Brasil caiu de 70% em julho para 40% agora.

16,68%

é quanto as contas de luz deverão subir, em média, no ano que vem, segundo cálculos da

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O aumento é fruto da crise hídrica no país

Visões diferentes de mundo

provocam racha no agronegócio

O agronegócio brasileiro está prestes a passar por grande cisão. De um lado, a turma alinhada com as pautas do governo, em geral pouco afeitas a questões ambientais e que prega o avanço do agro a qualquer custo. É o time que deseja ver a boiada passar, como disse o ex-ministro Ricardo Salles. De outro está a geração conectada com a nova era corporativa, que discute temas como manejo sustentável, inovação e diversidade no trabalho. O choque entre as duas correntes é cada vez mais visível.

Mudança no sistema de crédito pode liberarR$ 600 bi em investimentos

O Ministério da Economia realiza hoje audiência virtual para debater o anteprojeto de lei que prevê mudar o sistema de garantia de crédito do país. O evento contará com convidados internacionais, incluindo representantes da ONU e do Banco Mundial. “É uma proposta que vai aproximar o Brasil das melhores práticas internacionais, com potencial para liberar R$ 600 bilhões em investimentos no médio prazo”, diz Fabio Rocha Pinto e Silva, coordenador do grupo de trabalho que redigiu o anteprojeto.

"Bloquear estradas com caminhoneiros será uma tragédia para o próprio agronegócio"

Blairo Maggi, ex-ministro da agricultura e um dos maiores produtores de soja do mundo

Rapidinhas

Depois de lançar em Belo Horizonte o SulAmérica Direto, plano de saúde que oferece atendimento regional, a empresa fechou parceria com a Clínica Humaniza para ampliar os serviços de atenção primária à saúde. A partir de agora, os clientes na capital mineira podem realizar consultas com os profissionais do novo parceiro.

A SulAmérica vem ampliando suas investidas na atenção primária desde 2019. Atualmente, além de Belo Horizonte, os clientes contam com 22 clínicas espalhadas por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Brasília. Segundo a empresa, o atendimento tem abrangência nacional, podendo ser feito via teleconsulta.

As companhias aéreas brasileiras alcançaram nos 15 primeiros dias de agosto 70% do volume de voos que decolavam no período pré-pandemia. Também é o quarto mês consecutivo de aumento da oferta de voos domésticos. Em 2021, agosto só ficou atrás de janeiro, nas férias escolares. A expectativa é que o último trimestre será melhor ainda.

A Latam Airlines atingiu ontem a marca de 80 milhões de vacinas transportadas no Brasil em 1.115 voos desde janeiro. Segundo a empresa, o volume representa mais da metade (53%) de todas as vacinas movimentadas pelo setor aéreo brasileiro, o que torna a companhia a líder dessa operação no País.