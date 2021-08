Economistas e mercado financeiro estão insatisfeitos com Bolsonaro

Bolsonaro tem dificuldade ou falta de interesse de pôr em prática uma agenda minimamente liberal (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL - 24/3/21)









Os economistas e o mercado financeiro têm aumentado seu nível de insatisfação com o governo Bolsonaro. A dificuldade, ou a falta de interesse, para colocar em prática uma agenda minimamente liberal, a permanente tensão em Brasília e a somatória de indicadores negativos – inflação alta, desemprego recorde, risco fiscal elevado e baixas taxas de investimentos, para citar apenas alguns – fizeram com que a turma do capital olhasse a atual gestão com espírito um pouco mais crítico. Ninguém mais acredita que o país viverá taxas de crescimento satisfatórias no futuro próximo. Para a MB Associados, a perspectiva de avanço do PIB em 2021 caiu de 1,8% para 1,4%. “É um padrão medíocre”, resume Sergio Vale, economista-chefe da consultoria. O Credit Suisse reduziu sua previsão de 2,5% para 2% e outros bancos certamente seguirão o mesmo caminho. Para piorar, 2022 é ano de eleição e o cenário tende a ficar ainda mais turbulento.





Universidades americanas estão de olho em estudantes brasileiros

Em 25 de agosto, os representantes de 80 universidades americanas (na foto, a Universidade de Harvard) promoverão evento on-line e gratuito – a Feira Virtual EducationsUSA – para divulgar oportunidades de vagas e bolsas de estudos nos Estados Unidos. As inscrições podem ser realizadas diretamente na página do evento na internet. Atualmente, 16 mil brasileiros estudam nos Estados Unidos, o que faz do Brasil o nono país que mais envia alunos para lá. Para embarcar, é preciso apresentar teste negativo para COVID-19.

Aprendi duas coisas com meu pai. O primeiro e principal objetivo é sobreviver. O segundo é que, em tempos anormais, cumprir as regras pode ser perigoso George Soros, magnata húngaro, ao lembrar que teve de usar um nome falso para sobreviver à Segunda Guerra Mundial



Minas terá primeiro condomínio residencial vinícola do País

O distrito de Macaia, a pouco mais de 200km de Belo Horizonte, terá a primeira vinícola dentro de um condomínio residencial do Brasil. Trata-se do projeto Vivert, no condomínio Vivert Reserva da Mata, entre os municípios de Lavras e Bom Sucesso. Com investimento de R$ 80 milhões, o vinhedo começou a tomar forma com a plantação de quatro hectares de uvas Sauvignon Blanc e Syrah, mas a meta é ter mais quatro variedades em 2022. O curioso é que os moradores poderão comprar cotas da vinícola.





É mais barato produzir máquinas na Alemanha do que no Brasil

Um levantamento realizado pela Abimaq, principal associação do setor de máquinas e equipamentos, mostra os absurdos do custo Brasil. Produzir uma máquina na Alemanha é 26% mais barato do que em território brasileiro. Na China, a diferença está em torno de 40%. Isso, obviamente, afeta a competitividade do produto nacional e afasta potenciais investidores estrangeiros. Qual é o sentido de abrir uma fábrica no País se os custos são tão elevados? O governo está longe de desatar este nó.





R$ 431,5 bilhões

é o investimento previsto no setor brasileiro de telefonia até 2024, segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom)





RAPIDINHAS