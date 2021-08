Vale-gás com recursos da Petrobras contraria agenda liberal do governo

Segundo Bolsonaro, a Petrobras conta com reserva de R$ 3 bilhões para o pagamento do benefício (foto: Vanderlei Almeida/AFP - 4/11/19)

'Segundo Bolsonaro, a Petrobras conta com reserva de R$ 3 bilhões para pagar o benefício. A empresa diz que não há definições sobre a iniciativa'





Por mais que na fachada o governo Bolsonaro tente transmitir a imagem de que sua administração está comprometida com a pauta liberal, essa ideia não passa de pura fantasia. As privatizações empacaram, o Estado continua obeso e ineficiente e o Executivo tenta a todo custo interferir nos desígnios das empresas que deveriam ser independentes. O caso mais recente entre tantos outros é o do vale-gás, defendido com unhas e dentes pelo presidente. Segundo Bolsonaro, a Petrobras conta com reserva de R$ 3 bilhões para o pagamento do benefício.

Raízen abre capital e bolsa

se aproxima de recorde

A Raízen, empresa de energia controlada pela Cosan e Shell, reforçou o apetite dos investidores brasileiros pelo mercado acionário. A companhia realizou o maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de 2021, movimentando R$ 6,9 bilhões. No ano, as companhias já captaram R$ 63,1 bilhões com o lançamento de ações, aproximando-se do recorde de 2020 (R$ 73 bilhões). Por enquanto, 26 empresas aguardam a análise do pedido de IPO pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

R$ 1,4 bilhão

é quanto o trabalho remoto dos servidores públicos federais gerou em economia aos cofres do país. Apenas com diárias de viagens, o governo deixou de gastar R$ 450,2 milhões.

Havaianas lideram marcas

mais comentadas no Twitter

O Twitter realizou levantamento sobre as marcas mais comentadas na plataforma nos primeiros dias da Olimpíada, entre 19 e 26 de julho. No Brasil, a lista é liderada pela Havaianas. O chinelo estava nos pés da judoca Ketleyn Quadros e do jogador de vôlei Bruninho durante a cerimônia de abertura, o que explica o barulho na rede social. Entre as 10 marcas mais citadas estão Apple, Netflix, Coca-Coca, XP e MRV. De acordo com o Twitter, foram feitas 12 milhões de postagens sobre a competição.





Barbie homenageia

cientista brasileira

A Mattel, dona da marca Barbie, fez uma bela homenagem à ciência. A empresa criou seis bonecas inspiradas em pesquisadoras que se destacaram na guerra contra a COVID-19. Entre elas está a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil. Outra homenageada é a britânica Dame Gilbert, criadora da vacina de Oxford, que está sendo aplicada em diversos países.





"A volta da inflação é o pior veneno para a economia brasileira" Sergio Machado, sócio e gestor da SF2 Investimentos









RAPIDINHAS

Estudo exclusivo da empresa de material esportivo Asics, conduzido pelo Grupo Croma, procurou entender o impacto da pandemia nas práticas esportivas. Manter a saúde mental é o principal motivo apontado para a realização das atividades (66%), mas ele está atrelado à necessidade de prevenir doenças ou perder peso, ambos com 57% das respostas.





Caminhadas e corridas ao ar livre são as atividades mais praticadas atualmente (57%), principalmente entre homens (41%) e os mais velhos (61% com 55 anos ou mais). Entre os mais jovens, a musculação em casa apresentou a maior incidência, atingindo 21% das pessoas entre 18 e 24 anos.





A pandemia de COVID-19 não afetou os negócios do Comitê Olímpico Internacional (COI). Para o atual ciclo olímpico, a entidade deverá faturar recordistas US$ 5,5 bilhões, mesmo com o cancelamento de diversos eventos antes dos Jogos de Tóquio. No ciclo anterior, que compreende o período de 2013 a 2016, as receitas totalizaram US$ 5,2 bilhões.





O Carrefour realizará amanhã uma ação voltada para a contratação de pessoas em situação de refúgio no Brasil. A iniciativa faz parte do projeto “Dias D”, que consiste em datas especiais para a atração de profissionais de perfis diversos. O Carrefour conta com 340 colaboradores de 20 nacionalidades diferentes