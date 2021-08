Com retomada das vendas de passagens, Latam Brasil volta a contratar

Latam Brasil planeja admitir cerca de mil pessoas para atuar em aeroportos de várias regiões do país (foto: Brunno Kawagoe/Divulgação - 10/10/19)





As companhias aéreas se preparam para deixar a turbulência para trás. A Latam Brasil (foto), que retomou 75% da oferta doméstica de assentos, irá contratar mil funcionários de aeroportos para diversas regiões do país. “Estamos confiantes na retomada das viagens aéreas na medida em que avança o processo de vacinação contra a COVID-19”, afirma Mauro Peneda, diretor de aeroportos da companhia. Para as primeiras contratações, a empresa priorizou 130 funcionários que haviam sido demitidos na pandemia. Não deixa de ser surpreendente a velocidade de recuperação do setor. Nesta semana, a International Air Transport Association (Iata) divulgou o balanço completo de 2020. Poucas atividades sofreram tanto na pandemia. No ano passado, apenas 1,8 bilhão de passageiros voaram, redução de 60,2% em comparação com 2019. Um milhão de empregos sumiram durante a pandemia e as perdas da indústria totalizaram US$ 126 bilhões. Agora, é hora de virar a página da crise.









Nasce mais um unicórnio brasileiro

Os unicórnios, como são chamadas as startups avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão, continuam prosperando no universo corporativo brasileira. A nova integrante do grupo é a unico (em letra minúscula mesmo), empresa que desenvolve soluções de autenticação de identidade por meio de biometria facial. A unico recebeu um cheque de R$ 625 milhões do Softbank e da General Atlantic, que em outubro passado já haviam investido R$ 580 milhões na startup. Uma das ideias é usar os recursos para aquisições.









Geladeiras eficientes fariam

governo economizar R$ 84 mi





O Instituto Escolhas fez um curioso estudo que aponta caminhos para o governo federal se tornar mais eficiente no consumo energético. Um dos recortes do levantamento trata de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Todos os anos, o governo gasta, em média R$ 100 milhões para comprar equipamentos desse tipo. Se priorizasse produtos adequados aos padrões internacionais – que consomem menos –, os cofres públicos deixariam de gastar R$ 84 milhões em contas de luz no período de uma década.





Dona da Kopenhagen

planeja abrir 100 lojas





O grupo CRM, holding que controla as redes de franquias de chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau e as cafeterias Kop Koffee, está confiante na retomada da economia e do varejo físico em particular. A empresa planeja abrir 100 unidades ainda em 2021, que se juntarão às 890 já existentes em diversos estados brasileiros. Neste ramo, as pessoas gostam de frequentar os estabelecimentos – o horário logo depois do almoço, quando os profissionais se reúnem para um café, é um dos mais requisitados.









Rapidinhas





(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 22/1/19)







Depois da paralisação durante a pandemia, o setor de cruzeiros (foto) se prepara para a retomada. No Brasil, a temporada começará no terceiro trimestre com a expectativa de mar agitado: serão 130 roteiros de viagem. As empresas esperam faturar R$ 2,5 bilhões e gerar 35 mil empregos. A plena recuperação, porém, virá só no ano que vem.





A rede de supermercados Big inovou: funcionários que completarem seu ciclo de vacinação (duas doses ou dose única) ganharão um dia de folga. O benefício vale para os 40 mil colaboradores. Depois, a empresa mapeará aqueles que não estão imunizados para convencê-los a procurar o posto de saúde.





Os pequenos negócios, os mais atingidos pela crise do novo coronavírus, são os maiores geradores de empregos no país. Segundo levantamento do Sebrae a partir de dados do Caged, eles foram responsáveis pela criação de 72% das vagas de trabalho nos últimos 12 meses. Em junho, as firmas que mais contrataram eram do setor de serviços.













O AliExpress, serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba, se tornou o primeiro marketplace estrangeiro a permitir que usuários usem o Pix para efetivar compras. Em julho, o sistema esteve disponível para um número restrito de pessoas, mas agora as transferências estão liberadas para qualquer transação feita na plataforma.

"Estamos saindo da pandemia com juros mais altos do que entramos. Parabéns a todo o governo e time econômico por esse feito"

Luiz Alves, sócio-fundador da Versa Asset, gestora de um dos fundos multimercados mais rentáveis do país













(foto: Yuri Cortez/AFP)







895.000%

é quanto cresceu o número de seguidores no Instagram do jogador de vôlei Douglas Souza (foto) durante a Olimpíada. Com 3,2 milhões de fãs na rede, ele é um campeões de popularidade