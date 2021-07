Vendas de carros elétricos quebram recorde no Brasil

Carro elétrico: os preços continuam a ser um entrave para que as vendas cresçam ainda mais (foto: Quatrorodas/Reprodução)



Enquanto a indústria automotiva sofre para recuperar as perdas geradas pela crise do novo coronavírus, o segmento de carros elétricos comemora o melhor ano da história no país. O mercado estima que ao menos 28 mil automóveis eletrificados sejam vendidos até o final de 2021, o que representará um aumento de 42% em relação a 2020. Junho tem motivo adicional para celebrar: os 3.507 veículos emplacados significam o melhor mês para o setor desde 2012. Mesmo assim, os preços continuam a ser um entrave para que as vendas cresçam ainda mais. Atualmente, o modelo mais barato, o JACe-JS1, custa R$ 155 mil, ou três vezes o valor cobrado por um carro popular convencional. A tendência é que os preços caiam à medida em que o mercado se desenvolva. Junte-se a isso a crescente preocupação com o meio ambiente, especialmente entre os jovens, e o que se observa é um imenso potencial econômico. O futuro, tudo indica, será elétrico.





Comércio eletrônico atrai 20 milhões de novos consumidores

A pandemia provocou uma revolução no comércio eletrônico brasileiro. De acordo com levantamento realizado pela ABComm, associação que representa o setor, somente no ano passado, 20,2 milhões de novos consumidores foram às compras pela internet. Para efeito de comparação, o número equivale às populações somadas de Portugal e Grécia. As vendas on-line movimentaram no ano passado o recorde de R$ 126,3 bilhões e a expectativa para 2021 é de crescimento acima de 30%. E isso mesmo com a crise econômica.

O que alivia o pescoço do Ministério da Economia é esse boom de commodities e o fato de que nunca na história da humanidade houve tanta liquidez. Há uma quantidade exorbitante, eu diria imoral, de capital barato Vandick Silveira, economista e presidente da Trevisan Escola de Negócios



Brasileira Espaçolaser amplia investimentos na América Latina

A empresa brasileira Espaçolaser precisou de menos de duas décadas para se tornar a maior franquia de depilação do mundo. Fundada em 2004, ela tem 640 unidades no Brasil, das quais 70 foram abertas em 2021 (lojas próprias e franqueadas). Depois de desbravar o mercado brasileiro, a companhia agora está de olho no cenário internacional. Recentemente, inaugurou duas unidades em Bogotá, na Colômbia, que juntam-se às lojas no Chile (são 11 em operação) e na Argentina (9).





Asics lança uniformes de material reciclado

A fabricante japonesa de materiais esportivos Asics inovou na Olimpíada. Pela primeira vez na história, os uniformes de uma das delegações – a do Japão (foto) – são feitos de material reciclado. A iniciativa levou quatro anos para ser desenvolvida. Segundo a Asics, foram distribuídos pontos de coletas de roupas doadas pela população. A partir daí, a empresa selecionou os materiais e os transformou em novos uniformes. Eles, porém, não estão à venda para o público em geral.





Rapidinhas

Duas semanas depois de lançada, a campanha Mesa Brasil Urgente, que arrecada recursos para a compra de alimentos, recebeu quase R$ 800 mil em doações. O valor será destinado para a aquisição de 7,8 mil cestas básicas, que serão distribuídas em 15 estados. Um dos maiores doadores foi o fundo internacional The Global Food Banking Network (GFN).





Proteger o planeta traz benefícios econômicos. Uma pesquisa publicada no periódico científico One Earth revelou que cumprir as promessas para o enfrentamento das mudanças climáticas (manter o aquecimento global inferior aos 2°C em comparação com níveis pré-industriais) levará à criação de 8 milhões de empregos no setor de energia.





As empresas de tecnologia brasileira estão invadindo a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo (foto). Atualmente, 16 companhias do ramo negociam ações no mercado nacional. Em 2019, eram quatro. Outras cinco estão na fila par abrir o capital. Antes, elas preferiam ir aos Estados Unidos. Agora, escolhem o Brasil.





A nova febre da criançada são os Bubble Fidget Toys, brinquedos que estimulam os sentidos e têm o mesmo efeito antiestresse gerado pela manipulação do plástico-bolha. No Buscapé, site de pesquisa de preços e comércio virtual, houve um aumento de 215% na procura por itens desse tipo entre os meses de maio e junho.





53,5%

foi quanto caíram as receitas das empresas aéreas brasileiras no primeiro trimestre 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Anac