Quem parou para ver os jogos da Eurocopa (foto), o torneio de seleções do Velho Continente, e da Copa América, o campeonato das equipes sul-americanas, certamente ficou incomodado com a diferença dos dois produtos. Sim, produtos. Por mais que futebol envolva paixão, ele é – ou deveria ser – um grande negócio feito para entreter o público. Os europeus entenderam isso. Há diversas explicações para o abismo entre as duas competições. Na Europa, as decisões do VAR, o sistema que orienta árbitros por vídeo, são rápidas, os juízes em campo não atrapalham, os atletas não fingem contusão para ganhar tempo, os gramados são melhores, o público lota os estádios (até porque por lá os governos decidiram acelerar a vacinação contra a COVID-19), as transmissões de TV captam os melhores ângulos. Em resumo, o produto europeu é infinitamente melhor. O que entristece é o desperdício do potencial brasileiro. Não é hora de virar este jogo?









Impulso ao agronegócio

O crescimento do agronegócio brasileiro (foto) nos últimos anos teve a ajuda providencial da China. Segundo dados oficiais, no ano 2000, 2,7% do total exportado foi para o mercado chinês. Em 2020, a participação chegou a 34%. Também é interessante notar a mudança de foco em um período de duas décadas. No início do século, 59% das exportações agrícolas tinham Estados Unidos e União Europeia como destino. Agora, o índice está em 23%. O mundo mudou e o agronegócio brasileiro se ajustou aos novos tempos.





Os motoristas e entregadores estão prestes a fazer parte do grupo prioritário para a vacina. Em março, a Uber havia solicitado a inclusão desses profissionais ao governo federal. Há alguns dias, o Projeto de Lei 1.011/20, que regulariza o tema, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. A Uber argumenta que 85% dos entregadores e motoristas parceiros têm menos de 50 anos – ou seja, não foram vacinados – e ressalta seu papel importante para a economia.













JP Morgan no varejo brasileiro





O banco americano JP Morgan, umas das instituições financeiras mais tradicionais do mundo, entrou no varejo bancário brasileiro ao comprar uma fatia de 40% do banco digital C6 Bank. Estima-se que o negócio esteja avaliado em R$ 10 bilhões. A transação é o retrato do crescimento explosivo das fintechs do país – Nubank e Banco Inter são exemplos disso. Fundado em 2019, o C6 conta atualmente com 7 milhões de clientes. Em dezembro do ano passado, captou R$ 1,3 bilhão de 40 investidores privados.

Abro o Twitter e dou de cara com um amigo declarando amor incondicional pelo Bolsonaro e outro dizendo que a China inventou o vírus para comprar nossas empresas. Só me resta entrar na primeira nave espacial e me mandar para bem longe daqui”





Luiz Alves, sócio-fundador da Versa Asset, gestora de um dos fundos multimercados mais rentáveis do país





R$ 2 bilhões





é quanto poderá movimentar o IPO (oferta pública inicial de ações) da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários. A estreia da empresa na bolsa está prevista para 15 de julho





RAPIDINHAS





» A Nike alcançou, em plena pandemia, o melhor resultado de sua história. De acordo com o balanço do ano fiscal encerrado em 31 de maio, a empresa teve receitas de US$ 44,5 bilhões, alta de 19% sobre o período anterior. O lucro líquido totalizou US$ 5,7 bilhões, marca também jamais obtida. O forte aumento das vendas digitais foi importante para o desempenho.





» A pandemia estimulou o setor de seguros. Nos quatro primeiros meses de 2021, as empresas do ramo movimentaram US$ 43 bilhões, o que representa acréscimo de 13,4% em relação a igual período do ano passado. O levantamento foi realizado pelo IRB a partir de dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).





» Não pagar o valor integral da fatura do cartão de crédito agora custa um pouco menos. Segundo o Banco Central, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo caiu 6,5 pontos porcentuais de abril para maio, passando de 336,1% para 329,6% ao ano. Ainda assim, a taxa brasileira está entre as mais altas do mundo.





» O governo da Turquia proibiu voos diretos do Brasil apenas 24 horas depois de ter anunciado o fim da restrição. A medida afeta diretamente a operação da companhia Turkish Airlines, que tinha planos para retomar a normalidade no início de julho. Não há previsão para que as viagens sejam liberadas.