A economia precisa se descolar da política para confirmar recuperação

No setor imobiliário, espera-se que as vendas, que já são boas, se tornem ótimas até o final do ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 13/7/18)





O Brasil vive duas situações opostas. De um lado, o desânimo com a política e suas crises sem fim. De outro, o otimismo com a retomada econômica, sentimento presente em boa parte do empresariado. O que vai prevalecer? É impossível ignorar a política, especialmente diante de tantas turbulências. Seria recomendável, porém, que o país fosse capaz de não se deixar contaminar pela temperatura elevada de Brasília. A economia tem bons motivos para confiar em uma forte recuperação a partir do segundo semestre. No turismo, as agências começam a receber pedidos de pacotes e as companhias aéreas já comemoram o aumento expressivo da demanda. No varejo, a reabertura de lojas e o consumo reprimido associados a alguma recuperação do emprego deverão gerar um volume expressivo de negócios. No setor imobiliário, espera-se que as vendas, que já são boas, se tornem ótimas até o final do ano. A indústria também deixou o pessimismo para trás. Se a política não atrapalhar, a economia deslancha.





Na Amazon, nervos à flor da pele

Os funcionários da Amazon parecem viver à beira de um ataque de nervos. Com a imposição de metas ambiciosas de produtividade e regras rígidas de trabalho, os níveis de estresse estão nas alturas. Para tentar aliviar a tensão, a empresa lançou uma cabine, chamada AmaZen, para o colaborador se trancar e relaxar durante o expediente. Por enquanto, a ideia não deu muito certo. Segundo a imprensa americana, o lugar ganhou apelidos como “caixão zen” e “quarto do desespero”





CNI lança consultoria gratuita para exportadores

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança no dia 29 um programa de consultoria gratuita sobre comércio exterior. Segundo a entidade, a ideia é auxiliar as micros, pequenas e médias empresas a exportar com mais facilidade. Os atendimentos serão realizados por e-mail, telefone, whatsapp e formulário online disponível no site do Indústria Global, programa realizado em parceria com o Sebrae. Entre os temas de apoio estão tributação internacional, logística e formas de pagamento.





5%

É quanto deverá subir a conta de luz em julho, segundo projeção da Fundação Getulio Vargas. A energia cara prejudica empresas e consumidores





"A pandemia provou que a educação básica precisa do presencial. Não há concentração para tantas horas estudando em frente ao computador"





Chaim Zaher, dono do Grupo SEB, um dos maiores conglomerados educacionais do Brasil





Na Lego, brinquedos feitos com garrafas pet

A dinamarquesa Lego, maior fabricante de brinquedos do mundo, quer se tornar referência em sustentabilidade. A empresa criou um protótipo de seus famosos blocos de montar feitos com garrafas Pet recicladas. Não foi tarefa simples: o projeto consumiu três anos de estudos e envolveu cientistas e engenheiros de materiais que testaram 250 variações de materiais e centenas de outras formulações de plástico. Estima-se que os brinquedos de Pet reciclado estarão no mercado em até dois anos.





Rapidinhas

A economia circular – nela, nada é desperdiçado – é aliada importante do planeta. A empresa de compra e revenda de celulares seminovos Trocafone calcula que, desde que foi fundada, em 2014, tenha evitado a circulação de 65 toneladas de lixo eletrônico. Em junho, a companhia pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO).





O Brasil é o quinto país que mais produz lixo eletrônico, segundo relatório da “Global E-Waste Monitor 2020”. É um problema sério: estima-se que 70% dos metais pesados encontrados em lixões e aterros são provenientes de equipamentos descartados incorretamente, o que ameaça a saúde humana.





A Latam estenderá até agosto, com duas frequências semanais, os voos diretos de São Paulo a Cancún retomados em 4 de junho. A decisão foi tomada após a companhia registrar ocupação média de 95% na nova rota para o México e ter vendido 70% das passagens para o destino caribenho em julho. A companhia avalia diariamente a demanda para eventuais ajustes.





A Amazon consolidou a sua posição como maior consumidora corporativa global de energias renováveis. Nesta semana, a empresa comprou 1,5 gigawatts de energia proveniente de 14 usinas solares e eólicas. Os planos são ambiciosos: até 2025, a gigante do varejo pretende alimentar toda a sua operação apenas com fontes renováveis.