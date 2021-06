Mercado Livre venderá alimentos e itens de higiene do Pão de Açúcar

Acordo feito pelo Pão de Açúcar com o Mercado Livre prevê entrega em 1.800 cidades (foto: Divulgação/Pão de Açúcar - 21/12/17)





Um dos grandes desafios do comércio eletrônico é entregar produtos perecíveis no mesmo dia, em poucas horas, para diversas regiões do Brasil. O Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina em valor de mercado, dedicou bom tempo nos últimos anos a encontrar soluções para isso. Parece que elas começam a sair do papel. A empresa anunciou parceria com a rede de supermercados Pão de Açúcar (GPA) para vender em sua plataforma os produtos normalmente encontrados nas gôndolas das lojas É uma grande oportunidade para as duas companhias. O acordo prevê que 5 mil produtos estejam disponíveis para entrega, incluindo alimentícios, bebidas e de higiene e beleza, em 1.800 cidades brasileiras, que concentram 80% da população do país. Toda a logística ficará nas mãos do Mercado Livre, o que permitirá que 75% das entregas ocorram no mesmo dia das compras. Não é a primeira parceria do GPA no comércio digital. No mês passado, começou a vender na plataforma on-line das Lojas Americanas.



Aéreas brasileiras têm decolagem autorizada

O setor aéreo brasileiro começa a dar sinais vigorosos de recuperação. A Gol prevê que fará 300 decolagens diárias em junho. Se a previsão se confirmar, representará avanço significativo de 36% ante o mês anterior. Segundo a empresa, as cidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que concentram aproximadamente 60% dos voos, lideram a retomada. Em maio, a Azul identificou aumento de 15% das operações no aeroporto de Confins, na Grande BH, na comparação com abril.





Versão paga do Twitter precisa entregar mais do que promete

O Twitter vai lançar no segundo semestre a versão paga do aplicativo. Chamada de Twitter Blue, ela custará US$ 3 (R$ 15,40) por mês com a promessa de trazer novos recursos para os assinantes. Eles, por exemplo, não receberão mais propagandas e terão acesso a funcionalidades como modo fácil de leitura, cores personalizadas e organização dos tweets por coleções. Por enquanto, não há outras informações além dessas. Se for apenas isso, os benefícios, se é que podem ser chamados assim, parecem caros.





Fábio Faria garante leilão do 5G no segundo semestre

O leilão do 5G, um das iniciativas mais importantes para inserir o Brasil na nova era digital, deverá ser realizado no segundo semestre. Pelo menos essa foi a promessa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ao participar do Fórum de Investimentos 2021. “No Brasil, 18% da população ainda não tem acesso à internet”, disse. “Será um grande desafio preencher essa lacuna.” Com o 5G, será possível conectar milhões de objetos ao mesmo tempo e baixar vídeos e arquivos de forma quase instantânea.





"É possível que o Brasil esteja crescendo a taxas bem maiores"





Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre o resultado do PIB





US$ 9,2 bilhões

Foi o superávit da balança comercial em maio. Trata-se do melhor resultado para o mês desde 1989





Rapidinhas

O mercado financeiro tem se tornado cada vez mais digital. Em menos de um mês, cerca de 1 milhão de clientes do Itaú Unibanco habilitaram o token por reconhecimento facial no aplicativo. A inovação permite que o procedimento seja feito diretamente no smartphone, sem que a pessoa tenha que se deslocar até o caixa eletrônico.





Ainda sobre o Itaú: o banco realiza hoje o Itaú Day 2021, evento on-line que reunirá, pela primeira vez, o novo comitê executivo da instituição. Entre os integrantes recém-empossados estará o presidente Milton Maluhy Filho, que até agora se comunicou com o mercado apenas por meio de teleconferências.





A fabricante de materiais esportivos Asics lança hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Corrida, o desafio Cada Passo Conta. A empresa somará a distância percorrida pelos corredores inscritos na plataforma Running Heroes. Quando o número chegar a 15 mil quilômetros, a Asics doará R$ 15 mil ao Instituto Akatu, que promove o consumo consciente.





Estudo realizado pela Embrapa, em parceria com as consultorias SP Ventures e Homo Ludens Research, revelou como o campo está disposto a inovar. Segundo o levantamento, existem atualmente no país 1.574 agtechs, como são chamadas as startups ligadas so setor agrícola. O número é 40% maior do que um ano atrás.