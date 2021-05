Queda das moedas virtuais põe o bitcoin em xeque. Chegou a hora do crash?

Nos últimos anos, Warren Buffett, um dos investidores de melhor desempenho da história, repetiu por diversas vezes que, uma hora ou outra, a bolha das moedas virtuais deveria estourar. Será que o momento chegou? A julgar pelo desespero que tomou o mercado de bitcoins e afins, essa possibilidade talvez não esteja tão distante assim. Ontem, todos os 50 maiores criptoativos do mundo tiveram perdas expressivas, sendo que a maioria esmagadora registrou desvalorização acima de dois dígitos. O Bitcoin, o mais visado ativo desse tipo, chegou a desabar 25% durante o dia. No geral, o mercado de criptomoedas perdeu quase US$ 1 trilhão. A explicação por trás da derrocada é o temor da regulamentação e a decisão da China de proibir as instituições financeiras de fornecer serviços de moedas virtuais. Não é a primeira vez – provavelmente nem a última – que o bitcoin oscilará tanto. Isso só interessa aos especuladores, que faturam com a instabilidade da moeda.





Brasil investe só 9% do PIB em saúde

A pandemia do novo coronavírus escancarou as fragilidades do sistema de saúde brasileiro. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil investe o equivalente a 9% do PIB na área. É pouco perto dos desembolsos feitos pelos países desenvolvidos. Na Europa, a média é de 12%. Nos Estados Unidos, chegou a 18% no ano passado. Para especialistas, os dados são ainda mais alarmantes diante da brutal desigualdade do país. O Brasil tem hospitais privados de classe internacional, mas um sistema público sofrível.

O que gosto é de ganhar, ser o número 1 Bernard Arnault, presidente da holding LVMH, dona das marcas Louis Vuitton e Dior. Com uma fortuna US$ 183 bilhões, ele ultrapassou Elon Musk, da Tesla, e se tornou o segundo homem mais rico do mundo. O ranking é liderado por Jeff Bezos, que detém US$ 195 bilhões





Avianca Holdings triplica prejuízo

Se já está difícil para as companhias aéreas com solidez financeira, o que dizer das empresas com histórico de problemas? A Avianca Holdings, que opera linhas aéreas em diversos países da América Latina, teve prejuízo líquido de US$ 312 milhões no primeiro trimestre de 2021 – é quase o triplo das perdas registradas no mesmo período de 2020. A empresa sobreviverá? Difícil responder. Em maio do ano passado, entrou com um pedido de recuperação judicial. Suas dívidas somam US$ 5,3 bilhões.





Justiça decreta falência da MMX, de Eike Batista

Eike Batista (foto) não para de arranjar encrencas. Em decisão já esperada pelo mercado, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da MMX, uma de suas empresas na área de mineração. A MMX irá recorrer, e novos capítulos serão revelados nos próximos dias. Eike não vive boa fase. Em março, a Associação Brasileira de Investidores havia protocolado denúncia na Comissão de Valores Mobiliários que acusava a companhia de lesar investidores. Ontem, as negociações da ações da MMX foram interrompidas.





R$ 5,1 trilhões

é quanto o consumo deverá movimentar em 2021, alta de 3,7% em relação a 2020. A estimativa é do estudo IPC Maps 2021, especializado há quase 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo nacional





